A kényelem is lehet ízléses: Így hordják idén a cargo nadrágot a stílusos nők

A cargo nadrág a legtöbb nő gardróbszekrényének mostohagyereke. Jól néz ki, divatos, de kevésbé kombinálható más farmerokhoz képest. Mint egy laza, bulizós kamasz, aki nem akar beolvadni a családba, úgy lóg ki a szekrényünkből. Minden nap lehetne az a nap, hogy felvesszük, de végül inkább valami egyszerűbbet választunk, amihez több minden illik. Ez azonban idén megváltozik! Mostantól a cargo nadrágok is elegánsnak és stílusosnak hatnak majd, feltéve ha megfelelően kombinálod! Mutatjuk hogyan és mivel viselik a trendi nők ezt a méltatlanul háttérbe szorult ruhadarabot tavasszal.

A cargo nadrág 2026-ban már nem a lazaság védjegye, hanem a bátor és kreatív nőiesség kiemelése. Forrás: Getty Images Europe

Így viseld a cargo nadrágot, hogy ne egy gördeszkás kisfiúnak tűnj

Az új farmer trendhullám szerint már nem csak pólóval vagy dzsekivel lehet kombinálni a cargo nadrágot, de blúzzal, inggel és blézerrel is. Az eredetileg kissé maszkulin szabású darab 2026 tavaszán tökéletes választás lesz az elegáns szettekhez is, de nem mindegy, hogy hogyan és mivel kombináljuk.

A cargo nadrág lényege, hogy amennyire férfias, munkásnadrág hatású, pont annyira emeli ki viselőjének nőiességét. A magas, határozott derék és az egyenes, vagy kissé szélesedő szár ugyanis meghosszabbítja a lábakat.

2026-ban pedig pont ez lesz a lényeg a cargo nadrágos szettekben: légies, könnyed, nőies elemekkel kell hordani, vizuális kontrasztot alkotva. Válasszunk egy könnyed blúzt, egy visszafogott szandált és egy nőies bőrtáskát hozzá, ezzel máris emeljük az egyébként laza stílust, és harmonikus, nőies lesz a megjelenésünk, nem pedig sportos.

1. Párosítsuk ugyanolyan árnyalatú farmerkabáttal

Ha keressük a tökéletes felsőrészt a cargo nadrághoz, nem kell leragadni a bőrdzsekinél. Bátran válasszunk farmer felsőt, de figyeljünk, hogy ugyanolyan, vagy sötétebb árnyalatú legyen az alsóhoz képest. Ezzel monokróm hatású lesz az összeállítás. Egy retro napszemüveggel és bőrtákával pedig máris teljes a tavaszi szett.

A farmer öszeállításoknak jobban áll, ha sötétebb árnyalatot választunk. Forrás: Getty Images Europe

2. Puhítsuk egy kifinomult anyagú inggel

Ha megtörnénk valamivel az erős, határozott vonalakat, válasszunk egy nőiesebb szabású inget vagy blúzt a cargo nadrághoz, lehetőleg selyemből vagy pamutból. Ez a párosítás csendes magabiztosságot áraszt, elegáns feszültséget teremtve. Vegyünk fel hozzá egy bőr táskát és egy laza, minimalista szandált vagy akár papucsot. Ha ezt a párosítást választod, hidd el, senki nem fogja megkérdőjelezni a stílusérzékedet.