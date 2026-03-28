Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 28., szombat Gedeon, Johanna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
2026 trend

Ariana Grande és Carolyn Bessette-Kennedy hajpántja lesz a szezon abszolút kedvence

Getty Image - Lawrence Schwartzwald
A '90-es évek divatja még sosem volt ilyen népszerű! A divatimádók mellett Ariana Grande is csatlakozott a Carolyn Bessette-Kennedy lázhoz, és a legenda egyik ikonikus, teknőspáncél hajpántját viselte! Mutatjuk, miért vált kifejezetten népszerűvé ez a retró kiegészítő 2026-ban!

Elképesztő, de egyetlen hajpánt teljesen letarolta a sztárvilágot és az idei utcai divatot is. Ariana Grande legújabb posztjában egy Carolyn Bessette-Kennedyt idéző teknőspáncél hajpántot viselt, amitől a divatrajongók egységesen kaptak a pénztárcájukhoz. Nézd meg, hogyan lett újra trendi ez a ‘90-es évekbeli alapdarab! 

Ariana Grande hajpántban
Még Ariana Grande is Carolyn Bessette-Kennedy stílusát utánozza. 
Forrás: profimedia

Ariana Grande szintén felpattant a Carolyn Bessette-Kennedy hullámra 

  • Úgy tűnik, a retró láz Ariana Grandét is elérte: az énekesnő legfrissebb Instagram-posztjában Carolyn Bessette-Kennedy egyik örök kedvencét, a teknőcmintás hajpántot támasztotta fel. 
  • Bessette-Kennedy kifinomult, minimalista stílusa a Love Story című széria megjelenése után ismét a divatvilág középpontjába került, bebizonyítva, hogy az igazi elegancia évtizedek múltán is ugyanolyan friss lehet. 
  • Ez lesz a szezon kötelező kiegészítője, amely egyetlen divatimádó ruhatárából sem hiányozhat!

Ariana Grande és a látványos hajkiegészítők kapcsolata mindig is ikonikus volt, hiszen a védjegyévé vált magas copfot láthattuk már óriási masnikkal és különleges díszekkel is. Most azonban úgy tűnik, a szupersztárt is utolérte a Carolyn Bessette-Kennedy (CBK) láz, amely a divatvilág után a közösségi médiát is letarolta. A popdíva egy 20 fotóból álló Instagram-galériát osztott meg, ahol több, nosztalgikus stílusú szelfin is egy fekete garbóban pózol. Bár a frizurája a megszokott módon slick back stílusban hátra van fésülve, az összhatást egy klasszikus, teknőcmintás hajpánttal tette teljessé. 

A Carolyn Bessette-Kennedy védjegyévé vált teknőcmintás hajpánt 

Ez a letisztult kiegészítő elválaszthatatlan volt a néhai stílusikontól, aki előszeretettel viselte mind leengedett, mind feltűzött hajához. Az, hogy ez újra trendi lett, nem véletlen időzítés: Ryan Murphy új antológiasorozata, a Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette ismét a kollektív figyelem középpontjába emelte a tragikus sorsú pár életét, és nem mellesleg gardróbját. 

Ariana Grande és Carolyn Bessette-Kennedy hajpánt
Már Ariana Grande is viseli Carolyn Bessette- Kennedy ikonikus hajpántját.
Forrás: GettyImages, profimedia

Elképesztően sokan figyeltek fel a minimalista stílusra, és sokkolóan felkapott témává vált mind a közösségi médiában, mind a divatiparban. Az eredeti hajpántot a legenda egy a New York-i West Village-ben található, közel 200 éves C.O. Bigelow patikában szerezte be, a ‘90-es évek elején, nem messze a közös Tribecai loftjuktól. Ariana megjelenése szinte tűpontos másolata Bessette-Kennedy egyik leghíresebb portréjának, és amikor egy trendet már a világsztárok is lemásolnak, tudjuk, hogy ez lesz a következő it girl alapanyag.  

2026 hajtrendjei és a teknőspáncél minta

Bessette-Kennedy minimalizmusa a „csendes luxus” (quiet luxury) előfutára volt. Ariana Grande választása mutatja a legjobban, hogy egy egyszerű, műanyag kiegészítő is képes kortalan eleganciát sugározni, feltéve, ha tudjuk, kitől érdemes inspirálódni. 2026 hajtrendjeit nemcsak a kifutókon, hanem a '90-es évek divatjának ikonjain kell keresnünk. Carolyn gardróbja bebizonyította, hogy a minimalista öltözködés akár 30 évvel később is megállja a helyét, és ahogyan az lenni szokott, a divat állandó körforgása visszahozza ezeket az elfeledett darabokat.  

A minimalizmus reneszánsza: így alkosd újra Carolyn Bessette-Kennedy '90-es évekbeli ikonikus szettjeit

Ryan Murphy legújabb sorozata nemcsak egy tragikus szerelmet, hanem egy örök stílusikont is visszahozott a köztudatba. Carolyn Bessette-Kennedy neve mára összefonódott a minimalizmussal. Íme 4 ikonikus összeállítás, amellyel te is becsempészheted a '90-es évek varázsát a mindennapjaidba.

A tiltólistáról a tavaszi divatba: Sarah Jessica Parker hivatalosan is visszahozta a háromnegyedes nadrágot

Vége a földig érő szárak uralkodásának? Sarah Jessica Parker ismét bebizonyította, hogy nincs az a divatbaki, amiből ne tudna pillanatok alatt globális trendet csinálni. Mutatjuk, a megosztó bokavillantós nadrágot!

2026 új stílusikonja Odessa A'zion: Hollywood a lábai előtt hever

Timothée Chalamet Marty Supreme filmje többet adott nekünk, mint egy mozit. Odessa A'zion divatdiktátor lett, formabontó stílusa az egész világot elvarázsolta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu