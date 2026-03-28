Ariana Grande és Carolyn Bessette-Kennedy hajpántja lesz a szezon abszolút kedvence

Elképesztő, de egyetlen hajpánt teljesen letarolta a sztárvilágot és az idei utcai divatot is. Ariana Grande legújabb posztjában egy Carolyn Bessette-Kennedyt idéző teknőspáncél hajpántot viselt, amitől a divatrajongók egységesen kaptak a pénztárcájukhoz. Nézd meg, hogyan lett újra trendi ez a ‘90-es évekbeli alapdarab!

Ariana Grande szintén felpattant a Carolyn Bessette-Kennedy hullámra Úgy tűnik, a retró láz Ariana Grandét is elérte: az énekesnő legfrissebb Instagram-posztjában Carolyn Bessette-Kennedy egyik örök kedvencét, a teknőcmintás hajpántot támasztotta fel.

Bessette-Kennedy kifinomult, minimalista stílusa a Love Story című széria megjelenése után ismét a divatvilág középpontjába került, bebizonyítva, hogy az igazi elegancia évtizedek múltán is ugyanolyan friss lehet.

Ariana Grande és a látványos hajkiegészítők kapcsolata mindig is ikonikus volt, hiszen a védjegyévé vált magas copfot láthattuk már óriási masnikkal és különleges díszekkel is. Most azonban úgy tűnik, a szupersztárt is utolérte a Carolyn Bessette-Kennedy (CBK) láz, amely a divatvilág után a közösségi médiát is letarolta. A popdíva egy 20 fotóból álló Instagram-galériát osztott meg, ahol több, nosztalgikus stílusú szelfin is egy fekete garbóban pózol. Bár a frizurája a megszokott módon slick back stílusban hátra van fésülve, az összhatást egy klasszikus, teknőcmintás hajpánttal tette teljessé.

Ez a letisztult kiegészítő elválaszthatatlan volt a néhai stílusikontól, aki előszeretettel viselte mind leengedett, mind feltűzött hajához. Az, hogy ez újra trendi lett, nem véletlen időzítés: Ryan Murphy új antológiasorozata, a Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette ismét a kollektív figyelem középpontjába emelte a tragikus sorsú pár életét, és nem mellesleg gardróbját.

Elképesztően sokan figyeltek fel a minimalista stílusra, és sokkolóan felkapott témává vált mind a közösségi médiában, mind a divatiparban. Az eredeti hajpántot a legenda egy a New York-i West Village-ben található, közel 200 éves C.O. Bigelow patikában szerezte be, a ‘90-es évek elején, nem messze a közös Tribecai loftjuktól. Ariana megjelenése szinte tűpontos másolata Bessette-Kennedy egyik leghíresebb portréjának, és amikor egy trendet már a világsztárok is lemásolnak, tudjuk, hogy ez lesz a következő it girl alapanyag.