Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 16., péntek Gusztáv

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
glamúr

A grunge plázacica feslett kishúga – A glitchy glam stílus uralja 2026-ot

Getty Images - Bryan Bedder
glamúr 2026 trend stílus
Bába Dorottya
2026.01.16.
Míg az előző évet a letisztult clean girlök, valamint az old money sikk uralta, addig 2026-ban kiborul a bili. A glitchy glam stílusban minden megvan, ami kell: harsány, szertelen, nem tűr kompromisszumot.

A divat forgószínpadán mindig is az ellentétek uralkodtak: egy visszafogott stílusirányzatot rendszerint extravagáns divat vált fel. Az inga 2026-ban is kileng, így a rendezett, visszafogott szetteket, vagyis az old money stílust a szándékosan kaotikus glitchy glam trend fogja követni. De mit is érdemes tudni erről a divatról? Ennek jártunk utána!

Glitchy glam stílus 2026-ban
A glitchy glam stílusba minden belefér, ami szokatlan.
Forrás: Getty Images Europe

Glitchy glam stílus

  • 2026-ban a glitchy glam váltja a visszafogott trendeket.
  • Harsány, színes, össze nem illő, diszharmonikus a stílus esszenciája.

Stílusmustra: mi is az a glitchy glam?

Mintha az elmúlt években túltoltuk volna a visszafogottság biciklijét: letisztult sziluettek, pasztellszínek, a régi, vagyonos családok öltözködését utánzó old money stílus volt az irányadó. Sminktrendek területén is a természetesség, a láthatatlan sminket preferáló clean girlök számítottak a sikk magasiskolájának. Csakhogy ezzel túltelítődtünk. Az inga elkezdett visszafele lengeni, melynek 2025-ös előfutára volt az indie stílus, a cottagecore, valamint a tündéri fairy girlök.

2026 divattrendjeit pedig újabb szélsőség, a glitchy glam határozza meg.

Olyan ez, mintha a színpadias glamúrba egy anomália következtében hiba csúszott volna: elrontott szemsmink, szokatlan sziluettek, diszharmónia jellemzi. A stílus a képmegosztó oldalakon terjedt el, a keresések száma pedig jelentősen megugrott az utóbbi hónapokban, ami a közösségi média által elénk vetített világ ellen lép fel.

Nem véletlen, hogy a grunge stílust hoztuk vele összefüggésbe, hisz formavilágában ez a lázadó irányzat szintén az akkor irányadó tökéletesség ellen küzdött. Kaotikus, laza szettek jellemezték, mely szándékosan került mindent, ami mainstream. A glitchy glam viszont a fősodorbeli divatot használja fel önmaga ellen, mintha tényleg a grunge plázacica kishúga lenne. De mik is a stílus főbb karakterjegyei?

5 tipp, hogy a divat igazi káoszkirálynője legyél

A visszafogottság a múlté, elő a feltűnő ékszerekkel és rikító ruhadarabokkal. Persze nem arra buzdítunk, hogy dobd ki régi ruháidat, hisz egy igazán stílusos nő nem követi a divatot, csupán szemezget a hozzá passzoló elemekből.

1. Kéttónusú rúzs

A kétezres évek rúzstrendje újra támad. A sötét kontúr és a világos ajakrúzs kombinációja sokak szerint ízléstelen, ám kétségtelenül fantasztikusan formálhatja a száj sziluettjét. Úgy tűnik, sikerült tanulni a régi hibákból, hisz a 2026-os verzió jellemzően ugyanazon szín két különböző árnyalatát használja, harmonikusabb összhatást nyújtva.

@styleishpod

#beautytrend #makeup #glitchyglam #pinterestpredicts #fashion

♬ original sound - styleishpod

2. Feltűnő ékszerek

Az elmúlt években szinte teljesen eltűntek azok a mutatós ékszerek, amik a 2010-es évek óta velünk voltak. Úgy tűnik, hogy a nagy, hivalkodó bizsuknak újra eljön az ideje, mivel várhatóan idén újfent a visszafogottságot nem tűrő darabok teszik feledhetetlenné az outfiteket.

3. Kreatív, eltúlzott, hibás szemsmink

A clean girl trend lényege a minimalista, tökéletes smink volt, amivel egyetlen probléma volt, hogy kevesebb teret engedett a kreativitásnak. Éppen ezért 2026-ban az elmaszatolt szemceruza, szárnyas  szemhéjtus, valamint a tarka szemfestékek veszik át az uralmat. Valóságos festővászonná válik az arcunk, ahol vadabbnál vadabb ötletek valósulnak meg.

4. Eltérő színű körömlakkok

Kevés avantgárdabb dolgot lehet elképzelni annál, minthogy valaki minden egyes ujját eltérő színűre festi. Pedig a trendelőrejelzések szerint idén ez a nem mindennapi esztétika fog uralkodni, amivel stílusosan üzenünk hadat a harmóniának.

5. Harsány színek

Öltözködés szempontjából talán ez hozza majd a legnagyobb változást, hisz a glitchy glam az élénk színeket, csillogó textúrákat helyezi előtérbe. Nem csupán a színek, de szabásminták is változnak, hisz az aszimmetrikus ruhák, valamint a szándékosan össze nem illő darabok is trendik lesznek.

Miért vonzódnak a fiatalok a glitchy glam stílushoz?

Az információs társadalom és a filterek által mutatott álságos tökéletességgel tökéletesen ellentétes a szándékosan hibázó glitrchy glam stílus. Az elrontott szemfesték, a rosszul felvitt körömlakk, valamint a tökéletlenség visszarántja az embereket a valóságba, mintha hiba lenne a mátrixban. Ugyanakkor az élénk színek, feltűnő kiegészítők pedig épp az ingerre éhes tekintetet elégítik ki, egyfajta furcsa ellentmondást generálva.

Ismerkedj meg 2026 további trendjeivel:

Tetoválás 2026: ezek lesznek idén a nők legnagyobb kedvencei

Kapaszkodjatok meg, csajok, megérkeztek a legújabb tetoválásminták! Mutatjuk, milyen dizájnok, stílusok és elképzelések fogják uralniaz idei évet. Tetoválások 2026-os inspirációkkal a trendteremtőknek.

Légy te is snow bunny! Így állítsd össze a legmenőbb síszettet, amit akkor is viselhetsz, ha nem siklasz

Overál, hótaposó, balaklava – és egy örök kérdés: ebben mégis hogy mennek el pisilni? Talán sehogy. Mutatjuk, hogy hogyan legyél stílusos egy síszettben!

A Tűz Ló éve mindent felkavar: így formálja át a divatot a kínai holdújév 2026-ban

Az újév igencsak izgalmasnak ígérkezik, ami a trendeket illeti. A kínai holdújév 2026-ban a Tűz Ló jegyében kel fel, mely nem hazudtolja meg magát és harsány divathullámokat vet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu