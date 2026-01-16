A grunge plázacica feslett kishúga – A glitchy glam stílus uralja 2026-ot

A divat forgószínpadán mindig is az ellentétek uralkodtak: egy visszafogott stílusirányzatot rendszerint extravagáns divat vált fel. Az inga 2026-ban is kileng, így a rendezett, visszafogott szetteket, vagyis az old money stílust a szándékosan kaotikus glitchy glam trend fogja követni. De mit is érdemes tudni erről a divatról? Ennek jártunk utána!

A glitchy glam stílusba minden belefér, ami szokatlan.

Stílusmustra: mi is az a glitchy glam?

Mintha az elmúlt években túltoltuk volna a visszafogottság biciklijét: letisztult sziluettek, pasztellszínek, a régi, vagyonos családok öltözködését utánzó old money stílus volt az irányadó. Sminktrendek területén is a természetesség, a láthatatlan sminket preferáló clean girlök számítottak a sikk magasiskolájának. Csakhogy ezzel túltelítődtünk. Az inga elkezdett visszafele lengeni, melynek 2025-ös előfutára volt az indie stílus, a cottagecore, valamint a tündéri fairy girlök.

2026 divattrendjeit pedig újabb szélsőség, a glitchy glam határozza meg.

Olyan ez, mintha a színpadias glamúrba egy anomália következtében hiba csúszott volna: elrontott szemsmink, szokatlan sziluettek, diszharmónia jellemzi. A stílus a képmegosztó oldalakon terjedt el, a keresések száma pedig jelentősen megugrott az utóbbi hónapokban, ami a közösségi média által elénk vetített világ ellen lép fel.

Nem véletlen, hogy a grunge stílust hoztuk vele összefüggésbe, hisz formavilágában ez a lázadó irányzat szintén az akkor irányadó tökéletesség ellen küzdött. Kaotikus, laza szettek jellemezték, mely szándékosan került mindent, ami mainstream. A glitchy glam viszont a fősodorbeli divatot használja fel önmaga ellen, mintha tényleg a grunge plázacica kishúga lenne. De mik is a stílus főbb karakterjegyei?

5 tipp, hogy a divat igazi káoszkirálynője legyél

A visszafogottság a múlté, elő a feltűnő ékszerekkel és rikító ruhadarabokkal. Persze nem arra buzdítunk, hogy dobd ki régi ruháidat, hisz egy igazán stílusos nő nem követi a divatot, csupán szemezget a hozzá passzoló elemekből.