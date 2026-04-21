Így rendszerezd a szekrényedet 4 egyszerű lépésben: a lelked is hálás lesz, ha felszámolod a káoszt

Ha a reggeleid nagy része azzal telik, hogy a szekrény előtt állva sóhajtozol („nincs egy ruhám sem”), miközben valójában több pulóvered van, mint egy kisebb butiknak, akkor jó hírünk van: nem a ruhatáraddal van gond, hanem a rendszerrel. A szekrény rendszerezése ezzel a 4 lépéssel nemcsak egyszerű, de még a lelki nyugalmadat is elhozza.
Szekrény rendszerezése 4 egyszerű lépésben – A lelki békéd érdekében
- A rendezett szekrény csökkentheti a stresszt és megkönnyíti a reggeleket.
- A kulcs a szelektálás, az átgondolt rendszerezés és a praktikus tárolás.
- Már négy egyszerű lépéssel látványos változást érhetsz el.
A szakértők szerint a rendezetlen otthon – és különösen a túlzsúfolt szekrény – valóban növelheti a stresszt. Egy kutatás például azt találta, hogy azoknál, akik folyamatos rendetlenségben élnek, magasabb lehet a kortizol, vagyis a stresszhormon szintje. Vagyis a káosz nemcsak a polcokon, hanem a fejedben is helyet kér magának, csak úgy mint abban az ikonikus Szex és New York részben, amikor Carrie kidobálja a szekrényéből a ruhákat, mert ugyebár, nincs egy normális gönce se.
A jó hír viszont az, hogy a ruhásszekrény rendbetétele nem egy rakétatudomány. Egy kis őszinteség, néhány doboz és egy jól átgondolt rendszer csodákra lehet képes.
1. lépés: a nagy szelektálás
Az első – és talán legnehezebb – lépés az, hogy mindent kipakolsz a szekrényből. Igen, mindent. Cipőket, sálakat, táskákat, azt a farmert is, amit „majd egyszer” még biztos felveszel.
Ezután jöhet a klasszikus három kupac módszer:
- megtartom,
- eladom vagy eladományozom,
- kidobom vagy újrahasznosítom.
Egy hasznos szabály van: ha egy ruhadarabból nem tudsz legalább öt különböző outfitet összeállítani, valószínűleg nem érdemes megtartani. Ugyanez igaz arra is, amit az elmúlt 90 napban nem viseltél – hacsak nem szezonális darabról van szó.
Ha még mindig bizonytalan vagy, próbáld ki a „fordított vállfa trükkjét”: akaszd fel a ruhákat fordítva. Amelyek a szezon végén is úgy maradnak, azokat jó eséllyel nem hordod.
2. lépés: találd meg a saját rendszered
Nincs univerzális szekrényszervezési módszer. A lényeg, hogy olyan rendszert válassz, amit hosszú távon is fenn tudsz tartani.
Sokan a típus és szín szerinti rendszerezésre esküsznek: pólók a pólókkal, ingek az ingekkel, majd világostól a sötét felé rendezve. Ez nemcsak látványos, hanem reggelente gyors döntéseket is lehetővé tesz.
Mások inkább zónákban gondolkodnak. Például azokat a darabokat teszik egymás mellé, amelyeket gyakran együtt viselnek – mondjuk egy blézert és a hozzá passzoló felsőket.
A harmadik opció a használat szerinti elrendezés: amit a legtöbbször hordasz, kerüljön szemmagasságba. A ritkábban viselt darabok mehetnek feljebb vagy lejjebb.
3. lépés: okos tárolás
Nem minden ruhát érdemes ugyanúgy tárolni. Az ingek és blézerek jobban járnak vállfán, míg a pulóvereket érdemes inkább hajtogatni, hogy ne nyúljanak ki. Egy apró, de látványos trükk: cseréld le a vastag vállfákat vékony, bársonyos darabokra. Kevesebb helyet foglalnak, és a ruhák sem csúsznak le róluk. A dobozok és kosarak szintén aranyat érnek. Segítenek rendszerezni a kisebb dolgokat – például sálakat, öveket vagy fürdőruhákat –, és közben a szekrény is sokkal harmonikusabbnak tűnik.
4. lépés: a plusz trükkök
Az egyik legegyszerűbb rendrakási hack: tárold külön a szezonális ruhákat. Télen a nyári ruhák mehetnek ágy alatti dobozokba vagy vákuumzsákokba, így rengeteg hely felszabadul. Az ékszerek és kiegészítők is könnyen káoszt okozhatnak. Érdemes kis tálkákban, dobozokban vagy ékszertartókban tárolni őket, hogy ne gabalyodjanak össze. A táskákat pedig – meglepő módon – jobb polcon tárolni, nem felakasztva. Így megőrzik a formájukat, és könnyebben átlátod a teljes kollekciót.
