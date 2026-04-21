Így rendszerezd a szekrényedet 4 egyszerű lépésben: a lelked is hálás lesz, ha felszámolod a káoszt

Ha a reggeleid nagy része azzal telik, hogy a szekrény előtt állva sóhajtozol („nincs egy ruhám sem”), miközben valójában több pulóvered van, mint egy kisebb butiknak, akkor jó hírünk van: nem a ruhatáraddal van gond, hanem a rendszerrel. A szekrény rendszerezése ezzel a 4 lépéssel nemcsak egyszerű, de még a lelki nyugalmadat is elhozza.

A szerkrény rendszerezése ezekkel a lépésekkel Carrie Bradshaw számára is egyszerű lett volna.

A szakértők szerint a rendezetlen otthon – és különösen a túlzsúfolt szekrény – valóban növelheti a stresszt. Egy kutatás például azt találta, hogy azoknál, akik folyamatos rendetlenségben élnek, magasabb lehet a kortizol, vagyis a stresszhormon szintje. Vagyis a káosz nemcsak a polcokon, hanem a fejedben is helyet kér magának, csak úgy mint abban az ikonikus Szex és New York részben, amikor Carrie kidobálja a szekrényéből a ruhákat, mert ugyebár, nincs egy normális gönce se.

A jó hír viszont az, hogy a ruhásszekrény rendbetétele nem egy rakétatudomány. Egy kis őszinteség, néhány doboz és egy jól átgondolt rendszer csodákra lehet képes.

1. lépés: a nagy szelektálás

Az első – és talán legnehezebb – lépés az, hogy mindent kipakolsz a szekrényből. Igen, mindent. Cipőket, sálakat, táskákat, azt a farmert is, amit „majd egyszer” még biztos felveszel.

Ezután jöhet a klasszikus három kupac módszer:

megtartom,

eladom vagy eladományozom,

kidobom vagy újrahasznosítom.

Egy hasznos szabály van: ha egy ruhadarabból nem tudsz legalább öt különböző outfitet összeállítani, valószínűleg nem érdemes megtartani. Ugyanez igaz arra is, amit az elmúlt 90 napban nem viseltél – hacsak nem szezonális darabról van szó.

Ha még mindig bizonytalan vagy, próbáld ki a „fordított vállfa trükkjét”: akaszd fel a ruhákat fordítva. Amelyek a szezon végén is úgy maradnak, azokat jó eséllyel nem hordod.

2. lépés: találd meg a saját rendszered

Nincs univerzális szekrényszervezési módszer. A lényeg, hogy olyan rendszert válassz, amit hosszú távon is fenn tudsz tartani.