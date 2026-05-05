Felejtsd el a skinny farmert, ez a nadrág sokkal divatosabb nála - Mutatjuk, hogy viseld

Ha korábban azért mondtál le a boyfriend farmerről mert túl bőnek vagy slamposnak találtad, engedd meg, hogy újra bemutassuk neked. A fazon hivatalosan is visszatért a divat körforgásába, ám a mai verziók sokkal tudatosabbak, mint a 2010-es évek rongyos darabjai. Íme a pasi nadrág 2026 divatjában!

Így viseld a boyfriend farmert 2026-ban!

Boyfriend farmer, avagy a sztárok új kedvenc nadrágja Legyen szó szaggatott, világos vagy fekete tervezésről, a boyfriend jeans szupermenő lett idén.

Viselheted elegáns, sportos vagy csajos outfitekhez is.

Nézd meg, hogy viseli Gigi Hadid és Hailey Bieber!

A boyfriend jeans egy kényelmes, kissé buggyos, laza szabású darab, amely általában alacsony vagy középmagas derékkal rendelkezik. Ebben a stílusban sajnos nem játszanak a szuper magas derekú farmerek, hiszen a megjelenés lényege éppen az, hogy úgy fess, mint aki a pasija nadrágját kapta fel reggel. Ez a vagány, kissé a 90-es éveket idéző fazon tökéletes a mindennapokra és az esti programokhoz is. A többi, kifejezetten feminin farmerhez képest nem feszül rá a csípőre és a fenékre, de nem is tűnik el benne teljesen az alakod, mint egy baggy nadrágban.

A boyfriend farmerek új generációját letisztult mosások, egyenesebb szabásvonalak és lazább megközelítés jellemzi. Gondolj a lezser, egyenes szárú farmerre, amit egy sikkes bőrdzsekivel, élére vasalt inggel vagy minimalista szandállal párosítasz. Ez már nem a hanyag „épp csak felkaptam valamit” stílus, hanem a hamisítatlan, profi model-off-duty esztétika.

Idén tavasszal és nyáron minden lánynak kell egy boyfriend farmer.

Hailey Bieber évek óta hűséges a boyfriend farmerfazonhoz, és érdemes tőle inspirálódni, ha a kényelmet high-fashion esztétikával akarod ötvözni. A titok a maszkulin és nőies darabok egyensúlyában rejlik: egy egyszerű fehér pólót és lazább esésű farmert egy strukturált, fekete bőr bomberdzsekivel emelhetsz ki igazán. A megjelenést egy minimalista, vékony pántos tangapapuccsal teheted igazán kifinomulttá. Ezzel a kombinációval pillanatok alatt lemásolhatod a modell ikonikus utcai szettjeit, ahol a sportos lazaság és a városi sikk tökéletes összhangba kerül.