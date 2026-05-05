Felejtsd el a skinny farmert, ez a nadrág sokkal divatosabb nála - Mutatjuk, hogy viseld

A következő It Girl alapdarab megérkezett és már olyan divatikonok is viselik, mint Hailey Bieber vagy Gigi Hadid. Mutatjuk a legjobb stílustippeket a boyfriend farmerhez!

Ha korábban azért mondtál le a boyfriend farmerről mert túl bőnek vagy slamposnak találtad, engedd meg, hogy újra bemutassuk neked. A fazon hivatalosan is visszatért a divat körforgásába, ám a mai verziók sokkal tudatosabbak, mint a 2010-es évek rongyos darabjai. Íme a pasi nadrág 2026 divatjában! 

Így viseld a boyfriend farmert 2026-ban!
Boyfriend farmer, avagy a sztárok új kedvenc nadrágja 

  • Legyen szó szaggatott, világos vagy fekete tervezésről, a boyfriend jeans szupermenő lett idén.  
  • Viselheted elegáns, sportos vagy csajos outfitekhez is.  
  • Nézd meg, hogy viseli Gigi Hadid és Hailey Bieber! 

A boyfriend jeans egy kényelmes, kissé buggyos, laza szabású darab, amely általában alacsony vagy középmagas derékkal rendelkezik. Ebben a stílusban sajnos nem játszanak a szuper magas derekú farmerek, hiszen a megjelenés lényege éppen az, hogy úgy fess, mint aki a pasija nadrágját kapta fel reggel. Ez a vagány, kissé a 90-es éveket idéző fazon tökéletes a mindennapokra és az esti programokhoz is. A többi, kifejezetten feminin farmerhez képest nem feszül rá a csípőre és a fenékre, de nem is tűnik el benne teljesen az alakod, mint egy baggy nadrágban

A boyfriend farmerek új generációját letisztult mosások, egyenesebb szabásvonalak és lazább megközelítés jellemzi. Gondolj a lezser, egyenes szárú farmerre, amit egy sikkes bőrdzsekivel, élére vasalt inggel vagy minimalista szandállal párosítasz. Ez már nem a hanyag „épp csak felkaptam valamit” stílus, hanem a hamisítatlan, profi model-off-duty esztétika. 

Idén tavasszal és nyáron minden lánynak kell egy boyfriend farmer.
Hailey Bieber évek óta hűséges a boyfriend farmerfazonhoz, és érdemes tőle inspirálódni, ha a kényelmet high-fashion esztétikával akarod ötvözni. A titok a maszkulin és nőies darabok egyensúlyában rejlik: egy egyszerű fehér pólót és lazább esésű farmert egy strukturált, fekete bőr bomberdzsekivel emelhetsz ki igazán. A megjelenést egy minimalista, vékony pántos tangapapuccsal teheted igazán kifinomulttá. Ezzel a kombinációval pillanatok alatt lemásolhatod a modell ikonikus utcai szettjeit, ahol a sportos lazaság és a városi sikk tökéletes összhangba kerül.

Gigi Hadid a stílusos egyensúly nagymestere, aki pontosan tudja, hogyan szelídítse meg a boyfriend jeans maszkulin jellegét. A trükkje egyszerű: a bővebb farmerhez egy testhezállóbb, nőiesebb sziluettet választ, ami azonnal összeszedetté teszi a megjelenést. Érdemes követni a példáját, és pasztellszínű, mintás vagy gazdagon díszített topokkal párosítani a denim darabokat, így a vagány nadrág és a kifejezetten csajos felsőrész izgalmas, modern kontrasztot alkot. 

