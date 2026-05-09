Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 9., szombat Gergely

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok
dögös

A ruhadarab, ami azonnal beindítja a férfiak fantáziáját - Ultraszexi, mégsem mutat túl sokat a tavasz kedvence

dögös elegáns megjelenés csipkés kombiné
Jónás Ágnes
2026.05.09.
Senki nem fog ámokfutó bolondnak nézni, ha te is magadra öltöd, persze, nem mindegy hogyan viseled: ne a kihívó erotika vezéreljen, hanem a finom nőiesség és a modern rétegzés. Mutatjuk, hogy indíthatod be a férfiak fantáziáját aszimmetrikus csipkés kombinéval a mindennapokban anélkül, hogy közönséges lenne a megjelenésed.

Az aszimmetrikus csipkés kombiné – amit korábban egyértelműen fehérneműként kezeltünk – épp az utcai öltözködés világát hódítja meg. Rétegezése visszafogottabb darabokkal segít egyensúlyba hozni az intim fehérneműs hatást a sikkes eleganciával. Kipróbálnád? Mutatjuk a tuti kombinációkat és a legszebb csipkés kombinékat termékekkel, árakkal. 

csipkés kombiné, illusztráció egy fiatal nőkombinéban és ingben
A csipkés kombiné sosem megy ki divatból, csak jól kell tudni rétegezni.
Forrás: Shutterstock

Az aszimmetrikus csipkés kombiné kilép a hálószoba falai közül

  • Valóban bevállalható az aszimmetrikus csipkés kombiné utcán és munkahelyen?
  • Hogyan viselj csipkés kombinét úgy, hogy ne kelts lotyóhatást?
  • Hogyan érdemes rétegezni a különböző színű és textúrájú csipkés kombinékat?

A csipkés kombiné könnyű, áttetsző anyagból készül, bujaságot és szenvedélyt sugall. Ha tehát nem akarsz olcsó nőcskének tűnni, érdemes komolyabb darabokkal párosítani. Egy hosszabb, jól szabott blézer vagy egy trendi ballonkabát választás erre kitűnő lehet, akárcsak egy szép, kötött kardigán, ami alól a romantikus csipke finoman kivillan.

Így viseld az aszimmetrikus csipkés kombinét sikkesen, rétegesen

  • Ha csipkés kombinédat egyenes szárú nadrággal vagy midi szoknyával párosítod, nem lőhetsz mellé. Amennyiben a kombiné tunikaszerű, érdemes övvel lezseren felfogni. 
  • Bővebb farmerrel és sneakerrel modern, kényelmes összeállítást kapsz az athleisure trendet a romantika jegyében.
Csipkés kombiné bőrcsizmával, modellen.
Akár sneakerrel, akár bőrcsizmával párosítod az aszimmetrikus kombiné-hálóinget, az eredmény nemhogy nem lesz nevetséges és olcsó, sőt! Romantikus és lezser megjelenést kölcsönöz. 
Forrás: Getty Images Europe
  • Anyagok és színek tekintetében is érdemes a visszafogott elegancia irányába tartani. Válassz fekete, ekrü, barna, bordó vagy nyugtató hatású olívazöld árnyalatok közül, a sötétebb tónusok ugyanis sokkal kifinomultabb hatást keltenek, mint a harsány neon árnyalatok.
  • Kiegészítőkkel még izgalmasabbá teheted a csipkés kombiné streetweart. Egy szép bőrtáska, egy minimalista nyaklánc és fülbevaló, egy fényes charm a táskán, vagy egy hegyes orrú balerina segítenek abban, hogy az összhatás ne tűnjön túlzottan hálószobainak.

Mi a titka az elegánsan dögös csipkés kombinészettnek?

A titok az ellentétekben rejlik. A légies, áttetsző kombinék szinte kiáltanak a markánsabb anyagú darabokért. Csipkés szatén kombinédra felölthetsz oversized bőr motoros dzsekit vagy egy buklé blézert is.

Ha viszont a csipkés kombinéd bővebb szabású, vegyél alá ingblúzt és tűrd be mindkettőt a nadrágba vagy a ceruzaszoknyába. És most következzenek a legtrendibb darabok:

Sötétbarna csipkés tunika

A barna, a burgundi és az olívazöld trendi színek, kísérletezz velük bátran akkor is, ha csipkés kombinéról vagy tunikáról van szó. Remekül passzol hozzá az ekrü blézer vagy akár a kék garbó. 

Barna csipkés kombiné utcai viselet, modellen.
Csipkés tunika 7 595 Ft
Forrás: reserved

Kathilde fekete nappali fehérnemű-kombinéruha

Ezzel nem lehet mellélőni. Fekete aszimmetrikus csipkés kombinétunika a fekete és a szürke különböző árnyalataival. 

Aszimmetrikus fekete csipkés kombiné / tunika modellen.
KATHILDE nappali kombinéruha, aszimmetrikus, csipkés, 26 990 Ft 
Forrás: zalando.hu

 

Fekete szatén csipkés kombiné

Calvi Klein fekete csipkés kombinéja extrán szexi, így muszáj egy picit ellensúlyoznod a dögösséget, ha ilyenben indulnál munkába. Alá póló, fölé egy trendi ballonkabát és már kész is a sikkes streetwear elegancia. 

Fekete szatén csipkés kombiné modellen.
Calvin Klein fekete csipkés kombiné, szatén 19 885 Ft
Forrás: calvinklein

Hosszú jaguármintás hálóruha

Roberto Cavalli jaguármintás álomalkotása: vehetsz alá fehér ingblúzt, fölé burgundi bomberdzsekit, a lényeg, hogy egyszínű legyen. 

Roberto Cavalli hosszú jaguármintás kombinéruha a csipkés kombiné cikkhez.
Roberto Cavalli hosszú jaguármintás kombinéruha,  1 510 365 Ft 
Forrás: robertocavalli

Aszimmetrikus kék csipkés top 

A romantikus szabású, kék csipkés kombiné aszimmetrikus szegéllyel, csakis sötétebb árnyalatú kiegészítőkkel és ruhadarabokkal lesz elegáns. 

Aszimmetrikus kék csipkés kombinétop a csipés kombiné cikkhez.
Aszimmetrikus kék csipkés top, 6 595 Ft
Forrás: reserved

Mint látod, a csipkés kombiné kilépett a hálószobai keretek közül – nem arcpirító fehérneműként, hanem az outfited részletként funkcionál. Romantikát, nőiességet, törékenységet visz az öltözködésedbe.

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

A ruhadarab, amellyel teljes lesz a téli szetted: a sálkabát az új kedvenc – Termékekkel, árakkal

Hidd el, ennél jobbat biztos nem találsz!

A legújabb őrült trend a ruha inggel: csinosabb, mint gondolnád

Nem tudod eldönteni, hogy ing vagy ruha? A ruha inggel lesz a megoldás, ami a tökéletes rétegzés a téli szezonban.

Már tudjuk, milyen táskák lesznek a legtrendibbek 2026-ban: az it girl csajok ezeket fogják viselni idén

Eljött az új dizájnok és érdekes formák éve.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu