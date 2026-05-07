Diana hercegné gyöngyös estélyiben tündökölt Budapesten: 36 éve járt hazánkban először

A néhai walesi hercegné és a walesi herceg 1990. május 7-től május 10-ig tartózkodott hazánkban. Ez igazi történelmi pillanatnak számított, ugyanis a volt szocialista blokk országai közül Magyarországot keresték fel először. A brit királyi család tagjai gyakran járják a világot, meglepő módon van egy bizonyos ruha, ami nélkül nem utazhatnak külföldre. Miután megérkeztek, Göncz Árpád fogadta őket a reptéren, aki akkor még hazánk ideiglenes köztársasági elnöke volt, csak 1990 augusztusában választották meg hivatalosan a Magyar Köztársaság elnökének.

A négynapos látogatás során bőven akadt programjuk, már az első nap az Országházban jártak, ahol egy díszvacsorán vettek részt, de megnézték Budapest más nevezetességeit is, mint például a Halászbástyát, a Budai Várat, a Vásárcsarnokot vagy a Hősök terét, de még Bugacra is ellátogattak, ahol a hungarikumnak számító pálinkát is megkóstolták.

Diana a pasaréti filmstúdióban is járt, ahol Cserhalmi György filmművésszel és Makk Károly rendezővel találkozott. Pont a Magyar rekviem című filmet készítették, így beleshetett a hercegné a kulisszák mögé. A szívek királynője még a Pető Intézetet is felkereste. Két évvel később Diana visszatért Budapestre, akkor az English National Ballet társulatát kísérte el hazánkba.

Ebben az időszakban Diana nagy hatással volt a divat alakulására. Bármilyen ruha is volt rajta, azt egyből elkapkodták a boltok polcairól. Sajnos a hercegné már nem él, azonban a divat rajongóinak nem kell búslakodniuk, ugyanis Katalin hercegné egyértelműen átvette mára ezt a szerepét. Emellett Meghan hercegnét is gyakran megihleti a tragikus sorsú hercegné stílusa.