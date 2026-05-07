Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 7., csütörtök Gizella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok
brit királyi család

Diana hercegné gyöngyös estélyiben tündökölt Budapesten: 36 éve járt hazánkban először

brit királyi család divat Diana hercegné Diana hercegnő estélyi ruha
Laci Patricia
2026.05.07.
Tudtad, hogy Diana hercegné többször is járt hazánkban? Amikor Diana Budapesten járt 1990 májusában, szebbnél szebb ruhákban varázsolt el mindenkit.

Már 36 éve annak, hogy Diana Budapesten járt. A néhai hercegné és volt férje, az akkor még walesi herceg címét viselő Károly király 1990. május 7-én érkezett meg Magyarországra Göncz Árpád meghívására.

A fotón Diana hercegné és Göncz Árpád láthatóak. Ez volt az első alkalom, hogy Diana Budapesten járt.
A hercegné és volt férje, Károly herceg Göncz Árpád meghívására érkeztek Magyarországra. Ez volt az első alkalom, hogy Diana Budapesten járt.
Forrás: Hulton Archive
  • Diana hercegné először 1990 májusában járt Magyarországon, akkor Károllyal érkezett Budapestre Göncz Árpád meghívására.
  • Négy napot töltöttek el hazánkban, jártak például az Országházban, a Halászbástyán, a Vásárcsarnokban, de még a pasaréti filmstúdióban is.
  • Diana visszatért Budapestre 1992 márciusában, de akkor már egyedül érkezett hazánkba.

Diana Budapesten

A néhai walesi hercegné és a walesi herceg 1990. május 7-től május 10-ig tartózkodott hazánkban. Ez igazi történelmi pillanatnak számított, ugyanis a volt szocialista blokk országai közül Magyarországot keresték fel először. A brit királyi család tagjai gyakran járják a világot, meglepő módon van egy bizonyos ruha, ami nélkül nem utazhatnak külföldre. Miután megérkeztek, Göncz Árpád fogadta őket a reptéren, aki akkor még hazánk ideiglenes köztársasági elnöke volt, csak 1990 augusztusában választották meg hivatalosan a Magyar Köztársaság elnökének.

A négynapos látogatás során bőven akadt programjuk, már az első nap az Országházban jártak, ahol egy díszvacsorán vettek részt, de megnézték Budapest más nevezetességeit is, mint például a Halászbástyát, a Budai Várat, a Vásárcsarnokot vagy a Hősök terét, de még Bugacra is ellátogattak, ahol a hungarikumnak számító pálinkát is megkóstolták.

Diana a pasaréti filmstúdióban is járt, ahol Cserhalmi György filmművésszel és Makk Károly rendezővel találkozott. Pont a Magyar rekviem című filmet készítették, így beleshetett a hercegné a kulisszák mögé. A szívek királynője még a Pető Intézetet is felkereste. Két évvel később Diana visszatért Budapestre, akkor az English National Ballet társulatát kísérte el hazánkba.

Ebben az időszakban Diana nagy hatással volt a divat alakulására. Bármilyen ruha is volt rajta, azt egyből elkapkodták a boltok polcairól. Sajnos a hercegné már nem él, azonban a divat rajongóinak nem kell búslakodniuk, ugyanis Katalin hercegné egyértelműen átvette mára ezt a szerepét. Emellett Meghan hercegnét is gyakran megihleti a tragikus sorsú hercegné stílusa.

Amikor Diana hercegné Budapesten járt először, szebbnél szebb szetteket húzott magára. A ruhái közül az a Catherine Walker-estélyi volt a legkülönlegesebb, amit a Parlament Vadásztermében megrendezett díszvacsorán viselt, a hófehér kreációt apró gyöngyök díszítették. 

A galériáért kattints a képre:

Diana hercegné egy gyöngyökkel díszített Catherine Walker-estélyiben vett részt a Parlamentben megtartott díszvacsorán.
Ez a pink-lila kosztüm csodásan állt Dianán. A szett tervezője ugyanúgy Catherine Walker volt.
A képen látható kék-fehér ruháját 1990. május 10-én viselte. Még egy csokor virágot is kapott.
A mentazöld is remekül állt Diana hercegnén, aki együtt lovaskocsikázott Károllyal.
1 / 5
Diana hercegné egy gyöngyökkel díszített Catherine Walker-estélyiben vett részt a Parlamentben megtartott díszvacsorán.
Hulton Royals Collection

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Ugyanaz a stílus, más korszak: Sarolta hercegnő kabátja Dianának is nagyon tetszett volna - Fotó

Egy apró részlet azonnal szemet szúrt a rajongóknak a húsvéti istentiszteleten: Sarolta hercegnő kabátja kísértetiesen emlékeztetett Diana hercegné egyik legismertebb, 1980-as évekbeli darabjára.

Egy szakértő szerint ilyen királynő lesz Katalin: a hercegné minden mozdulata üzen

Egy testbeszédszakértő szerint Katalin hercegné már most a jövő királynőjének magabiztosságát és határozottságát tükrözi.

Katalin hercegné ruhái: ezeknek a divattervezőknek a kreációiból válogat a walesi hercegné

Ízlése kiváló, öltözéke stílusos. Mutatjuk azt az öt tervezőt, akik készítik Katalin hercegné ruháit.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu