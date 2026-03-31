Hailey Bieber is imádja: a cipőtrend, ami megosztja a közvéleményt

A strandpapucs a vízparton alapfelszerelés, de ha a homokos fövenyen kívül máshol húzzuk lábunkra, az mindig is megosztja a divatvilágot. A Vogue 2019-ben még a nyár legvitatottabb lábbelijének nevezte a tanga fazonú tűsarkúkat, sőt, egyenesen az „ugly-chic”, vagyis a visszataszítóan stílusos kategóriába sorolta őket. Idén azonban vitathatatlanul a divatdiktátorok kedvenc cipője lett. Mutatjuk, hogy viseli Hailey Bieber és Kendall Jenner!
Hailey Bieber a tangapapucs magassarkúja már most hódít
A sok kritika ellenére olyan stílusikonok, mint Kim Kardashian, Bella Hadid vagy Zoë Kravitz, már bebizonyították, hogy ez a tengerparti alapdarab bizony magasabb szintre is emelhető. Most pedig Hailey Bieber is csatlakozott a táborukhoz, a közelmúltban nem is egy, hanem két ikonikus szettben is megmutatta a tangapapucs, (ráadásul a magassarkú verzió) erejét, és mesterkurzust tartott abból, hogyan viseljük ezt a darabot reggeltől estig.
Hailey Bieber az örök trendteremtő
Nemrégiben a modell és férje, Justin Bieber a Los Angeles-i Fanatics Flag Football Classicon vettek részt. Hailey a sporteseményre egy lezser szettet választott: egy fekete crop topot alacsony derekú farmerrel párosított, amit egy fodros szegélyű, a 90-es évek divatját idéző horgolt kardigánnal tett teljessé. Bár a szett önmagában is dögös volt, az igazi csavart a lábbelije adta: a fekete, vékony pántos magassarkú szandál eleganciát csempészett a farmeres összeállításba, tökéletesítve az összhatást. Ugyan azon a napon Hailey az esti bulizáshoz egy kis fekete összeállításba bújt, de ikonikus lábbelijét magán hagyta. Így bebizonyítva, hogy ez a fazon reggeltől-estig, minden alkalomra tökéletes.
A magassarkú tangapapucs a 2026-os tavaszi és nyári szezon sztárja
Nemcsak Hailey adta áldását rá, de a divatházak – mint például a Mugler és a Gucci– is egyértelművé tették a tavaszi-nyári bemutatóikon, hogy a tangapapucsok korszaka eljött. Ha eddig bizonytalan voltál, most itt az idő a kísérletezésre!
Ennél a trendnél a „kevesebb több” elve érvényesül: a finom tűsarok éppúgy elegáns, mint a magasabb társai, és a vékony, szinte láthatatlan pántok sokkal kifinomultabbak, mint a vastagabb verziók. Még az olyan merészebb darabok is, mint az állatmintás modellek, a vékony tanga kialakításnak köszönhetően visszafogottnak és minimalistának hatnak. Tökéletes társa a világos, baggy farmereknek vagy a maxi szoknyáknak is.
