A nőies ruha, amivel idén egyszerűen nem tudsz mellényúlni - Igazi jolly joker

A farmer anyag szinte minden nő gardróbjában megtalálható. Örök klasszikus, melyet akár hétköznapokra, akár jeles alkalmakra is felvehetünk. A farmerruha trendje pedig most a kedvenc darabjaidat hozza elő.
A visszatérő klasszikus: a farmerruha
A női farmerruha igazi jolly joker. Első randira mész? Jöhet! Szakítani mész? Jöhet! Dolgozni mész? Jöhet! Tulajdonképpen nincs olyan alkalom, amikor ez a szexin elegáns, de egyben lezser ruhadarab nem lenne megfelelő, és nem ámítana el mindenkit a lezser elegancia kettősségével.
A farmertrendek között mindig jönnek újdonságok, mint például a kihipózott nadrág visszatérése vagy a megosztó hordófarmer, azaz barrelnadrág megjelenése. De most ideje a nyári farmerruhákra összpontosítani. Felejtsd el a nadrágot, jöhetnek a ruhák!
Divattrend 2026-ban: hogyan kell hordani?
Akár mini-, akár midi- vagy éppen maxiruháról van szó, ez mindig bombabiztos választás lesz. Ékesítsd egy övvel, vagy egy feltűnő fülbevalóval, és máris megvagy. Nem kell túlspilázni, nem kell tökéletesíteni – és pont ez a titka! Hogy nem próbál tökéletes lenni, ugyanis így is kell minden nőnek!
Ha sportos akarsz lenni, akkor végy fel hozzá egy sneakert vagy egy tornacipőt, és persze az elmaradhatatlan napszemüveget! De ha nőcisebb vonalon akarsz haladni, akkor párosítsd egy magassarkú szandállal és egy minitáskával. Hűvösebb napokon jöhet hozzá egy oversized blézer vagy egy bőrdzseki. De a farmerkabáttal vigyázz, mert könnyen túlzásba viheted a farmeranyagokat!
A vadóc klasszikus, amit mindenki imád
Ezzel a ruhával biztos nem fogsz hibázni. Nem leszel se „túl sok” se „túl kevés”! És ez a legnagyobb ereje! Hiszen büszkén vállalja azt, ami, nem akar több lenni annál. Talán példát is lehetne venni ettől a ruhadarabtól, hiszen pont úgy működik, mint egy magabiztos nő: felvállalja magát, és mindenki a saját személyisége miatt imádja, vagyis azért, amilyen, nem amilyen lehetne, ha...
