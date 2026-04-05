Újra divat a kihipózott farmer, és most menőbb, mint valaha

Emlékszel még az igazán alter-grunge arcokra a suliból, akik mindig gördeszkával jártak? Ők voltak a legtöbb esteben azok, akik mindig felemelt fővel viselték a DIY kihipózott farmerüket. És akkor még nem is sejtették, hogy milyen divatdiktátoroknak fognak számítani 2026-ban!

Kihipózott farmer: a trend, amire nem vártunk, mégis örülünk neki

A 2026-os divatheteken nemcsak a kifutókra szegeződik minden szam, hanem a street fashion is nagy figyelmet kap.

És az utca modelljei most világszerte hirdetik, hogy „igen, a kihipózott farmerek ideje visszatért!”.

Ez a retró farmer őrületes erővel robbant be, és rajta is maradt a divattrendek pulzáló erén. Szóval, ne várd, hogy ezek a foltos farmerek egyhamar eltűnnek a boltokból! Sőt, ha igazi stílusikon akarsz lenni, akkor máris megalkothatod a saját hipós szettedet.

Hogyan hordjam a kihipózott farmert?

Ha nem lapul a szekrényed mélyén egy hipózott farmer még a ’80-as, ’90-es évek idejéből, és magadnak szeretnéd megalkotni a legművészibb mintákat, akkor válassz alapanyagnak egy divatos barrell farmert vagy egy örök kedvencet, a barna farmert. De vigyázz, csak farmert használj, felejtsd el a bőrnadrágot és társait ennél a divattrendnél!

Ha viszont nem akarsz ennyi időt eltölteni egy farmer szétrombolásával, akkor nyugi, bármikor megvásárolhatod ezeket a nacikat a boltokban. Most pedig nézzük, hogyan érdemes őket viselni!

1. Kapszulagardrób + hipós farmer

Kezdd egyszerűen! Ha nem vagy bavállalós, válassz egyszerű farmert és kombináld alapdarabokkal. Egy fehér póló apró kiegészítőkkel, és máris a nadrágon lesz a hangsúly.

Az egyszerű az mindig nagyszerű.

2. Szegélyezett egyszerűség

Még mindig az óvatosság mezsgyéjén lépkedünk! Ha tetszik a farmertrend, de a merészebb mintákkal még várnál egy kicsit, akkor válaszd a szegélyezett egyszerűséget! Vagyis egy olyan farmert, melynek csak a szegélyeinél látszanak a foltok. Válassz hozzá egyszerű felsőt és egy sikkes átmeneti kabátot, hogy az outfited igazi harmóniát árasszon.

Ebből a farmernadrágtípusból nagyobb a választék a boltokban.

3. Fakó elegancia

Ha nemcsak a lábujjadat akarod belemártani a trendbe, hanem fejest is ugranál bele, akkor válaszd az alul-fölül kimart kombót. Természetesen ennek is vannak fokozatai. Ha még az elegánsabb verziónál maradnál, akkor próbálj ki egy kifakult hatású farmernadrágot és farmeringet. Viselj hozzá elegáns táskát és klasszikus magassarkút, és máris megvan a sikkes hatás!