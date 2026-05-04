Meghökkentő a lista: ezek az A-listás világsztárok még sosem vettek részt a Met-gálán

Míg Zendaya és a legnagyobb TikTok-sztárok hónapokig készülnek a divatvilág Oscar-gálájára, addig Hollywood krémjének egy része nagy ívben tesz az egész Met-gála felhajtásra. Van, akit kitiltottak, van, aki csak a farmerre esküszik, és van, aki a felesége elől nem akarja elvenni a show-t. Mutatjuk azokat a hírességeket, akik még sosem voltak a nívós eseményen!

Íme a világsztárok, akiket még nem láttunk a Met-gála vörös szőnyegén.

Forrás: Getty Images North America

Sztárok, akik még sosem léptek a Met-gála vörös szőnyegére A Met-gálára a világsztárok, divattervezők és az elit krémje kaphat csak meghívást, de még így is kimaradnak olyan nagy nevek, akikről soha nem gondolnánk, hogy kispadra kerülnének.

Az idei Met-gála május 4-én kerül megrendezésre, és mint minden évben, idén is nagy találgatások övezik a részvevő listát.

Mutatjuk, kik azok a csillagok, akik eddig kimaradtak ebből a kiváltságból!

1972 óta a New York-i Met-gála a legnívósabb esemény a sztárvilágban. Ha A-listás híresség vagy szinte borítékolható a meghívó, a titok hozzá egyszerű: légy híres, légy releváns, és tartozz bele a korszellembe. Ennek ellenére döbbenetes, hogy a szakma legnagyobb nevei közül többen még soha nem sétáltak fel a Metropolitan Múzeum ikonikus lépcsőin.

Meryl Streep

A divat nagyasszonya, az „ördög”, aki Pradát visel, még sosem volt ott az év legnagyobb divateseményén! Meryl Streep a 2020-as gála társelnöke lett volna, de a pandémia közbeszólt. Most azonban mindenki feszülten figyel rá, hiszen Az ördög Pradát visel 2. múlt heti premierje után Meryl végre tiszteletét teheti a gálán.

Meryl Streep még sosem vett részt a Met-gálán, de ez idén megváltozhat!

Forrás: Getty Images

Tom Holland

A Pókember sztárja, Tom Holland tudatosan kerüli a közös pózolást pletykált feleségével, Zendayával. „Ez az ő pillanata, nem az enyém. Ha együtt megyünk, akkor rólunk szólna minden, nem pedig róla” – nyilatkozta lovagiasan. Ráadásul idén hatalmas a pánik: olyan pletykák keringenek, hogy a stílusikon Zendaya idén talán ki is hagyja a 2026-os gálát.

Ezért nem mutatkozik Tom Holland Zendaya mellett a vörös szőnyegen.

Forrás: Getty Images

Brad Pitt, Angelina Jolie és Jennifer Aniston

Bár a bulvársajtó évtizedekig rágódott rajtuk, Angelina Jolie és Brad Pitt egy dologban hasonlítanak: egyikük sem debütált még a gálán. De mi a helyzet a harmadik féllel? Jennifer Aniston tavaly szeptemberben őszintén vallott a Glamournak: "Én egy farmeres, papucsos lány vagyok. Ez az egész készülődés egy mentális játszma: felvenni a puccos ruhát, kisminkelni magam, aztán beülni egy terembe a kollégákkal... bevallom, befeszülök ilyenkor" – mondta az 57 éves Jóbarátok-sztár.