A színésznő páncélban pózolt a vörös szőnyegen: a 6 legdurvább szett a MET-gála történetéből, amit sosem felejtünk

Van, aki homokba dermedt, más a Sixtus-kápolna plafonját öltötte magára, és ez még csak a kezdet. Összegyűjtöttük a Met-gála ruhák történelmének 6 legszebb darabját, amiket neked is látnod kell!

A MET-gála legemlékezetesebb estélyi ruhái bebizonyították, hogy a vörös szőnyeg az önkifejezés legvégső szintje. Mutatjuk azt a 6 legikonikusabb outfitet, amik miatt évek múltán is csak keressük a szavakat. Ezek a szettek nem divatosak voltak, hanem történelmiek! 

Legendás Met-gála ruhák, amelyekről mai napig beszélünk.
Minden idők legszebb Met-gála ruhái  

  • A MET-gála 2026-os eseménye május 4.-én kerül megrendezésre, de amíg az új témára és az új év kreációira várunk, tekints velünk vissza az előző évek alkotásaira.  
  • Ez a rendezvény az év legjobban várt divatpillanata, ahol a főszerem a tervezőkőn és a luxus divatházakon van.  
  • Az elmúlt években, olyan nagy nevek vitték el a legjobban öltözött díját, mint Kim Kardashian, Zendaya, Tyle és Zoë Kravitz. 

Amikor a divatvilág krémje összegyűlik a New York-i Metropolitan Múzeumban, ott élő történelem tanúi lehetünk. A MET-gála nem egy egyszerű luxus parti: ez a modern divat, mint művészet ünneplése. Az évek során láttunk már mindent a polgárpukkasztó meztelenségtől a vallási provokációig, de van az a 6 pillanat, ami után csak tátott szájjal néztünk a fotókra. 

Gigi Hadid 2025 

Gigi nem bízta a véletlenre: egy tetőtől talpig aranyban pompázó, szoborszerű Miu Miu kreációban mutatta meg, miért ő a kifutók királynője. A ruha az 50-es évek Old Hollywood-i eleganciáját idézte, de olyan modern csavarral, amitől elállt a lélegzetünk. Talán kicsit egyszerű, de tökéletesen hozta a luxus hangulatot. 

Tyla 2024 

A divat ma már nemcsak a selyemről és a flitterekről szól! Tyla 2024-ben szó szerint homokba öltözött. A Balmain mesterműve úgy simult az énekesnőre, mintha a sivatag szexi szelleme lépett volna ki a dűnék közül. Ezzel a kreációval a divat és a szobrászat szerelme végérvényesen is összesimult. 

Billie Eilish 2023 

Billie bebizonyította, hogy a lázadás és a fenntarthatóság kéz a kézben jár. A Simone Rocha által tervezett, fekete csipkecsoda nemcsak az elhunyt Karl Lagerfeld előtt tisztelgett, hanem újrahasznosított anyagokból is készült. A gótikus hercegnő megjelenés mindenkit emlékeztetett arra, hogy úgy is lehetsz a vörös szőnyeg sztárja, hogy közben figyelsz a bolygóra. 

Zoë Kravitz 2021 

A színésznő kapcsolata a divatházzal évtizedekre nyúlik vissza, és olyan zseniális szetteket köszönhetünk ennek, mint ez az ékszerestélyi. Zoë Kravitz 2021-ben újradefiniálta a meztelenruha fogalmát. Ez a Saint Laurent ruha többet mutatott, mint amennyit takart, mégis elegáns finomsággal viselte. 

Ariana Grande 2018 

Itt a pophercegnő a Sixtus-kápolnával találkozik. Ariana egy Vera Wang ruhában hozta el nekünk Michelangelo legendás festményét. A gótikus romantika és a modern popdíva-energia fúziója olyan vizuális élmény volt, amit azóta is emlegetünk. Ez egy igazi vallásos élmény a divat oltárán. 

Zendaya 2018 

Nem lehet a MET-gáláról beszélni, anélkül, hogy megemlítenénk a színésznőt. Zendaya nemcsak vendég, hanem minden év egyik legjobban várt híressége is. A páncél ihlette Versace ruhája és a vörös bubifrizurája minden idők egyik legerősebb vörös szőnyeges pillanata volt.  

