A színésznő páncélban pózolt a vörös szőnyegen: a 6 legdurvább szett a MET-gála történetéből, amit sosem felejtünk

A MET-gála legemlékezetesebb estélyi ruhái bebizonyították, hogy a vörös szőnyeg az önkifejezés legvégső szintje. Mutatjuk azt a 6 legikonikusabb outfitet, amik miatt évek múltán is csak keressük a szavakat. Ezek a szettek nem divatosak voltak, hanem történelmiek!

Legendás Met-gála ruhák, amelyekről mai napig beszélünk.

Minden idők legszebb Met-gála ruhái A MET-gála 2026-os eseménye május 4.-én kerül megrendezésre, de amíg az új témára és az új év kreációira várunk, tekints velünk vissza az előző évek alkotásaira.

Ez a rendezvény az év legjobban várt divatpillanata, ahol a főszerem a tervezőkőn és a luxus divatházakon van.

Az elmúlt években, olyan nagy nevek vitték el a legjobban öltözött díját, mint Kim Kardashian, Zendaya, Tyle és Zoë Kravitz.

Amikor a divatvilág krémje összegyűlik a New York-i Metropolitan Múzeumban, ott élő történelem tanúi lehetünk. A MET-gála nem egy egyszerű luxus parti: ez a modern divat, mint művészet ünneplése. Az évek során láttunk már mindent a polgárpukkasztó meztelenségtől a vallási provokációig, de van az a 6 pillanat, ami után csak tátott szájjal néztünk a fotókra.

Gigi Hadid 2025

Gigi nem bízta a véletlenre: egy tetőtől talpig aranyban pompázó, szoborszerű Miu Miu kreációban mutatta meg, miért ő a kifutók királynője. A ruha az 50-es évek Old Hollywood-i eleganciáját idézte, de olyan modern csavarral, amitől elállt a lélegzetünk. Talán kicsit egyszerű, de tökéletesen hozta a luxus hangulatot.

Gigi Hadid a 2025-ös Met-gála vörös szőnyegén.

Tyla 2024

A divat ma már nemcsak a selyemről és a flitterekről szól! Tyla 2024-ben szó szerint homokba öltözött. A Balmain mesterműve úgy simult az énekesnőre, mintha a sivatag szexi szelleme lépett volna ki a dűnék közül. Ezzel a kreációval a divat és a szobrászat szerelme végérvényesen is összesimult.

Tyla Met-gála megjelenése 2024-ben.

Billie Eilish 2023

Billie bebizonyította, hogy a lázadás és a fenntarthatóság kéz a kézben jár. A Simone Rocha által tervezett, fekete csipkecsoda nemcsak az elhunyt Karl Lagerfeld előtt tisztelgett, hanem újrahasznosított anyagokból is készült. A gótikus hercegnő megjelenés mindenkit emlékeztetett arra, hogy úgy is lehetsz a vörös szőnyeg sztárja, hogy közben figyelsz a bolygóra.