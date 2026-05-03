Éhesek vagy életuntak? Ezért nem mosolyognak a modellek a kifutón

Amikor egy tervező bemutatja legújabb kollekcióját, azt szeretné, ha a néző a selyem esésére, az anyag különleges színére és az apró díszítésekre koncentrálna. Ha a gyönyörű modellek a kifutón elmosolyodnának vagy gesztikulálnának, biztos, hogy nem a ruhára koncentrálnál teljes mértékben. Vagyis a divattervező esélye arra, hogy megvásárold kollekciója egyik darabját drasztikusan csökken.

Bella Hadid és más modellek a kifutón. Szigorúan mosoly nélkül.

Tilos mosolyogni a modelleknek a kifutón A modellek komor arckifejezése a kifutón nem éhségre utal – a rezzenéstelen arc tudatos marketingeszköz a divattervezők részéről.

A pókerarc tudat alatt vágyat ébreszt benned, a vásárlóban.

Eláruljuk, milyen egyéb „technikai okok” állnak a modellek komor tekintete mögött.

Cavalli nem a pajtásod, meg kell érte küzdened – A modellek a kifutón a komorsággal manipulálnak

Talán kegyetlennek tűnik, de igaz: a modellek akkor végzik jól a munkájukat, ha olyanok, akár egy tiszta, érintetlen reklámfelület. A hűvös arckifejezés egyúttal azt akarja sugallni a kreációról: itt vagyok, vegyél észre, de nehezen kapsz meg, mert különleges vagyok. A high fashion világa ugyanis az elérhetetlenségről és a luxusról szól.

A mosoly a kedvesség és a cinkosság jele, de egy Cavalli, egy Armani vagy egy Prada nem a pajtásod. A nagy márkák nem kuncsorognak a figyelmedért.

Vágyat ébresztenek benned, hogy te is részese akarj lenni az exkluzív világnak. Ahogy Miranda Priestly is mondta:

„Mindenki erre vágyik. Mindenki minket irigyel."

Érezd magad kiváltságosnak

A komolyság tekintélyt parancsol és távolságot sugall. A modellek esetében a pókerarc a legjobb eszköz arra, hogy elhidd, egy Versace-kollekció nem elérhető csak úgy. Olyan, mint egy saját értékével tisztában lévő nő: nem adja könnyen magát. Ha mégis meghódítható, azt nagyra kell értékelned.

Milánói divathét 2014, Versace-kollekció, férfi modellek a kifutón.

A mosoly elrejtheti az arc előnyös részleteit

Hogy a mosolynak hatalma van, talán csak a kifutók világára nem érvényes. Egy kis derű mindenkinél másképp változtatja meg az arcot: láthatóvá teszi a mosolyráncokat, de akár el is rejthet valamit az arc és a nyak előnyös részeiből. A semleges arckifejezés (vagy, ahogy manapság nevezik: Z-generációs tekintet) lehetővé teszi, hogy a luxussmink és a fények pontosan úgy érvényesüljenek a kifutók reflektorai által, ahogy azt a kreatív csapat megálmodta.