Furcsa, megosztó cipőtrend ütötte fel a fejét − Divatkatasztrófa vagy titkos kedvenc?

A divattal nem kell mindig egyetértened, hiszen néha pont olyan darabokkal tudsz ikonikusat alkotni, melyek első látásra inkább meghökkentőnek hatnak. A sneakerina cipőtrend is ilyen: egy furcsa hibrid, amelyet nem tudunk teljesen bekategorizálni, mégis viszontláthatjuk szinte mindenhol.

A sneakerina egy visszatérő és meghökkentő cipőtrend 2026-ban.

Forrás: Getty Images

A furcsa cipők térhódítása: a sneakerina és társai

Bár ez a cipőtrend nem újdonság, már tavaly is teret hódított magának (sőt, a trend eredetileg 2023-ban kezdődött), most viszont még nagyobb erővel tört be a női tavaszi cipők közé. Ha imádod a meghökkentő cipőket, de a tevepatára emlékeztető tabi már túl sok, a nagymamacipő trendje pedig túl unalmas neked, akkor próbáld ki a sneakerinát! Ez a balett-sneaker ugyanis garantáltan magára vonzza a tekintetet, sőt még fiatalosabbá is varázsol!

De tulajdonképpen mi is ez a furcsa hibrid?

Mi az a sneakerina? Talán nem árulunk el ezzel óriási kulisszatitkot: a sneakerina a balerina és a sneaker összetételéből áll. Ez egy karcsú, balett ihletésű cipő, minimalista talppal és zokniszerű felsőrésszel. A sneakerina a tánccipő kényelmét és talajközeliségét idézi, de közben sportos elemekkel díszíti a balerinacipő eleganciáját. Tulajdonképpen olyan, mintha a balerinacipő elment volna piláteszezni, majd elegánsan megreggeizett volna a New York kávéházban.

A megosztó tavaszi cipőtrend 2026-ban – Te mernéd hordani?

Azért be kell vallani, hogy az alap elgondolás cuki, nőcis és végtelenül tavaszi. De vannak olyan kivitelezési megoldások, melyekkel nem teljesen tudunk egyetérteni. Például, a lapos talp igencsak kényelmetlen lesz egy idő után. De ha fel akarod dobni a szetted egy tavaszi cipővel, és a cipő szokatlanságával akarsz hódítani, akkor válassz a lenti termékek közül! Egész biztosan lesznek utánad forduló tekintetek, hiszen aki nem ismeri a trendet, az nem fogja érteni, hogy ez most egy sneaker vagy egy balerinacipő, esetleg mindkettő?

1. Vagabond Shoemakers balerinacipő velúr HOLLIE kék Vagabond Shoemakers 44.990 Ft 2. ADIDAS ORIGINALS Csokoládé Bokaszíj balerina 'Taekwondo Mei' 42.990 Ft 3. Stradivarius Bőr sneakerina masnival 14.995 Ft 4. Next REGULAR FIT - FOREVER COMFORT® SNEAKERINA FLATS . - Sportcipő - pink 23 420 Ft 5. Reserved Báránybőr sneakers 17.995 HUF

Forrás: Answear, AboutYou, Stradivarius, Zalando, Reserved

Ha adnál a trendnek egy esélyt, akkor a kulcs a stylingban van. Hiszen nem mindegy, hogy mivel párosítod ezt a különleges surranót. Jobb, ha maradsz a kapszulagardrób határai között, így ugyanis megfelelő harmóniát és sportos eleganciát hozhatsz létre az outfitedben.