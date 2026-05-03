Furcsa, megosztó cipőtrend ütötte fel a fejét − Divatkatasztrófa vagy titkos kedvenc?

A divattal nem kell mindig egyetértened, hiszen néha pont olyan darabokkal tudsz ikonikusat alkotni, melyek első látásra inkább meghökkentőnek hatnak. A sneakerina cipőtrend is ilyen: egy furcsa hibrid, amelyet nem tudunk teljesen bekategorizálni, mégis viszontláthatjuk szinte mindenhol.
A furcsa cipők térhódítása: a sneakerina és társai
Bár ez a cipőtrend nem újdonság, már tavaly is teret hódított magának (sőt, a trend eredetileg 2023-ban kezdődött), most viszont még nagyobb erővel tört be a női tavaszi cipők közé. Ha imádod a meghökkentő cipőket, de a tevepatára emlékeztető tabi már túl sok, a nagymamacipő trendje pedig túl unalmas neked, akkor próbáld ki a sneakerinát! Ez a balett-sneaker ugyanis garantáltan magára vonzza a tekintetet, sőt még fiatalosabbá is varázsol!
De tulajdonképpen mi is ez a furcsa hibrid?
Mi az a sneakerina?
Talán nem árulunk el ezzel óriási kulisszatitkot: a sneakerina a balerina és a sneaker összetételéből áll. Ez egy karcsú, balett ihletésű cipő, minimalista talppal és zokniszerű felsőrésszel. A sneakerina a tánccipő kényelmét és talajközeliségét idézi, de közben sportos elemekkel díszíti a balerinacipő eleganciáját. Tulajdonképpen olyan, mintha a balerinacipő elment volna piláteszezni, majd elegánsan megreggeizett volna a New York kávéházban.
A megosztó tavaszi cipőtrend 2026-ban – Te mernéd hordani?
Azért be kell vallani, hogy az alap elgondolás cuki, nőcis és végtelenül tavaszi. De vannak olyan kivitelezési megoldások, melyekkel nem teljesen tudunk egyetérteni. Például, a lapos talp igencsak kényelmetlen lesz egy idő után. De ha fel akarod dobni a szetted egy tavaszi cipővel, és a cipő szokatlanságával akarsz hódítani, akkor válassz a lenti termékek közül! Egész biztosan lesznek utánad forduló tekintetek, hiszen aki nem ismeri a trendet, az nem fogja érteni, hogy ez most egy sneaker vagy egy balerinacipő, esetleg mindkettő?
Ha adnál a trendnek egy esélyt, akkor a kulcs a stylingban van. Hiszen nem mindegy, hogy mivel párosítod ezt a különleges surranót. Jobb, ha maradsz a kapszulagardrób határai között, így ugyanis megfelelő harmóniát és sportos eleganciát hozhatsz létre az outfitedben.
Sneakerina, a sportos elegancia hírnöke
Adj egy esélyt a trendnek, és lesd meg, te mennyire vagy odáig a meghökkentő surranókért! Lehet, hogy nem fog a szívedhez nőni, de legalább kipróbáltad! Az biztos, hogy kevésbé lesz megosztó a szetted ezzel a cipővel, mint egy tabival…
