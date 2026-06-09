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2026. jún. 9., kedd Félix

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Irodai divat mesterfokon: 5 nyitott hátú felső és ruha, amit munkában és buliban is viselhetsz

Getty Images Europe - Edward Berthelot
stílus iroda divattrend
Az office-ból egyből koktélozni vagy randizni mész? Mutatjuk, hogyan viselheted a szezon abszolút it girl alapdarabját, a nyitott hátú felsőket és ruhákat az irodai divatban és az éjszakában is. Nézd meg válogatásunkban a legstílusosabb tervezéseket!
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A reggeli készülődés örök dilemmája, hogyan válasszunk olyan szettet, amely a délelőtti prezentáción komolyságot sugároz, az esti koktélozáshoz viszont kellően felszabadult és stílusos. Idén a tervezők egy rendkívül kifinomult és nőies megoldást kínálnak erre a kettősségre: a nyitott hátú felsőket és ruhákat. Ez a trend a visszafogott elülső rész és a drámai hátmegoldás kontrasztjára épít, így teremtve meg az arany középutat az üzleti etikett és az esti csillogás között. Mutatjuk, hogyan hozhatod ki a legtöbbet a bizonyos pénteki irodai divatból! 

Irodai divat 2026
Így viseld a nyitott hátú felsőket a party és az irodai divatban.
Forrás: Getty Images Europe

Irodai divat, de bulisan: eljött a nyitott hátú felsők ideje 

  • A nyitott hátú ruhák és toppok tökéletesek, ha nappal az irodában kell ülnöd, este pedig egy vacsorarandira vagy bulizásra vagy hivatalos.  
  • Viselheted elegáns, laza vagy sportos stílusban, a kreativitásodnak csak a képzeleted szab határt!
  • Mutatjuk, hogyan húzd fel professzionálisan és sikkesen az irodai öltözködésben is! 

A nők körében ez a fazon nem véletlenül vált az évszak kedvencévé, hiszen a nyitott hát a női test egyik legízlésesebb villantása. Míg egy mély dekoltázs sokszor túlzó vagy kényelmetlen lehet irodai környezetben, a szabadon hagyott hátvonal titokzatosságot és magabiztosságot áraszt anélkül, hogy hivalkodó lenne. Emellett a praktikum sem elhanyagolható szempont, hiszen a hőségben ezek a darabok sokkal szellősebbek, egyetlen mozdulattal (a blézer levételével) pedig irodai öltözékből party lookká alakíthatók

nyitott hátú felső divat
Így viseld a nyitott hátú felsőket az irodai öltözködésben is.
Forrás: Getty Images North America

Hogyan viseld a nyitott hátú felsőket és ruhákat? 

Ahhoz, hogy ezt a trendet mesteri szinten űzzük a munkahelyünkön, érdemes a rétegezés erejére támaszkodni. Napközben egy oversized blézer vagy egy finom esésű kardigán ízlésesen takarja a kivágást, így senki sem sejti, mi rejlik a rétegek alatt, amíg el nem jön az ötkor kezdődő happy hour ideje. A professzionális sziluett megőrzése érdekében fontos az egyensúly, ezért a nyitott felsőket érdemes magas derekú, élére vasalt palazzo nadrágokkal vagy elegáns midiszoknyákkal párosítani. Figyelj a kontrasztokra: ha testre simuló a felsőd, viselj lengébb szoknyákat vagy nadrágokat, ha pedig a ruhád túl formális, tompítsd egy platformos sneakerrel. 

A szezonban a masnival díszített toppok vezetik a listát, amelyek egyszerre bájosak és tekintélyt parancsolóak, különösen egy szűk ceruzaszoknyával kombinálva. A kötött bodyk a kényelmet kedvelők kedvencei, hiszen szépen követik az alakot és tökéletes alapot adnak egy lenvászon kosztüm alá. A 90-es évek minimalizmusát idéző ruhák pedig tökéletesek napközbenre és estére egyaránt.  

Összegyűjtöttük a szezon legjobb nyitott hátú felsőit és ruháit, amelyek az irodai divatban is megállják a helyüket. 

legjobb nyitott hátú felsők
3.Zara/Z1975 HALTER DENIM OVERÁL ÖVVEL, 16.995 Ft 2.H&M/Nyitott hátú felső, 8 995 Ft 4.Reserved/Mélyen kivágott nyakú body 1.Stradivarius/Szabott hátú body, 6,995 Ft 4 995 HUF 5.Bershka/Nyitott hátú, redőzött szoknyás ruha, 5,495 Ft 
Forrás: Zara,H&M, Reserved,Stradivarius,Bershka

A modern irodai divat ma már sokkal inkább az önkifejezésről szól, mint a merev szabályokról. Egy jól megválasztott nyitott hátú darabbal bárki bebizonyíthatja, hogy a szakmai profizmus és a nőies elegancia nem zárják ki egymást, sőt, a megfelelő stylinggal és egy kis bátorsággal a kettő kéz a kézben jár. 

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

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