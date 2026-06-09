Irodai divat mesterfokon: 5 nyitott hátú felső és ruha, amit munkában és buliban is viselhetsz

A reggeli készülődés örök dilemmája, hogyan válasszunk olyan szettet, amely a délelőtti prezentáción komolyságot sugároz, az esti koktélozáshoz viszont kellően felszabadult és stílusos. Idén a tervezők egy rendkívül kifinomult és nőies megoldást kínálnak erre a kettősségre: a nyitott hátú felsőket és ruhákat. Ez a trend a visszafogott elülső rész és a drámai hátmegoldás kontrasztjára épít, így teremtve meg az arany középutat az üzleti etikett és az esti csillogás között. Mutatjuk, hogyan hozhatod ki a legtöbbet a bizonyos pénteki irodai divatból!

Így viseld a nyitott hátú felsőket a party és az irodai divatban.

Forrás: Getty Images Europe

Irodai divat, de bulisan: eljött a nyitott hátú felsők ideje A nyitott hátú ruhák és toppok tökéletesek, ha nappal az irodában kell ülnöd, este pedig egy vacsorarandira vagy bulizásra vagy hivatalos.

Viselheted elegáns, laza vagy sportos stílusban, a kreativitásodnak csak a képzeleted szab határt!

Mutatjuk, hogyan húzd fel professzionálisan és sikkesen az irodai öltözködésben is!

A nők körében ez a fazon nem véletlenül vált az évszak kedvencévé, hiszen a nyitott hát a női test egyik legízlésesebb villantása. Míg egy mély dekoltázs sokszor túlzó vagy kényelmetlen lehet irodai környezetben, a szabadon hagyott hátvonal titokzatosságot és magabiztosságot áraszt anélkül, hogy hivalkodó lenne. Emellett a praktikum sem elhanyagolható szempont, hiszen a hőségben ezek a darabok sokkal szellősebbek, egyetlen mozdulattal (a blézer levételével) pedig irodai öltözékből party lookká alakíthatók.

Így viseld a nyitott hátú felsőket az irodai öltözködésben is.

Forrás: Getty Images North America

Hogyan viseld a nyitott hátú felsőket és ruhákat?

Ahhoz, hogy ezt a trendet mesteri szinten űzzük a munkahelyünkön, érdemes a rétegezés erejére támaszkodni. Napközben egy oversized blézer vagy egy finom esésű kardigán ízlésesen takarja a kivágást, így senki sem sejti, mi rejlik a rétegek alatt, amíg el nem jön az ötkor kezdődő happy hour ideje. A professzionális sziluett megőrzése érdekében fontos az egyensúly, ezért a nyitott felsőket érdemes magas derekú, élére vasalt palazzo nadrágokkal vagy elegáns midiszoknyákkal párosítani. Figyelj a kontrasztokra: ha testre simuló a felsőd, viselj lengébb szoknyákat vagy nadrágokat, ha pedig a ruhád túl formális, tompítsd egy platformos sneakerrel.