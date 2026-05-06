Az intelligens nők kedvenc ruhadarabja a szezon legnagyobb trendje - Így hordd, hogy igazán csinos legyen

A blézertrend idén nyáron végleg kilép a klasszikus keretek közül és sokkal játékosabb, lazább irányt vesz. A nyári esték és a formálisabb események sztárja lesz és úgy veszi át az irányítást a gardróbod felett, hogy nem is érted, eddig hogy élhettél nélküle.

A blézertrendek idén kapnak csak igazán szárnyra.

Nem tudunk betelni a 2026-os blézertrendekkel Idén a blézerek kiszabadulnak az irodai környezetből és az utcai divatban is teljes fényükben tündökölnek.

Megmutatjuk, melyek azok a darabok, amik nem hiányozhatnak egy stílusos nő ruhatárából.

Bármennyire is szeretjük a különleges idei mikrotrendeket, mint a feltűnő színű farmerek, a rojtos szoknyák vagy az apuka sneakerek, a rohanós, késős reggeleken nincs jobb barátunk az egyszerű alapdaraboknál, amik megmentenek a ruhásszekrény előtti idegösszeomlástól. Ezért is repes a szívünk, amiért az idei év egyik legmeghatározóbb ruhadarabja lesz a blézer, ami végre levetkőzi a merev, irodai imázst, amit évtizedek óta cipel magával. Már nem a kiöltözésről szól, hanem arról, hogyan tudsz egyetlen darabbal karaktert adni a teljes megjelenésednek.

Egy blézerrel ugyanis nemcsak stílust, hanem aurát is választasz: lehetsz benne magabiztos üzletasszony, stílusos városi csaj, vagy épp az a nő, aki még hétfő reggel is úgy néz ki, mintha egy magazin címlapjáról szalajtották volna.

A legjobb pedig az, hogy nem kell a teljes ruhatáradat lecserélned, hogy magadévá tedd ezt a trendet: elég pár jól szabott stílusos darab és máris naprakész lettél. Amire mindenképp szükséged lesz, az az örök klasszikus: a fekete női blézer.

Akár kendővel dekorálod, akár övekkel, egy jó blézerrel nem nyúlhatsz mellé!

Lehetőség szerint ebből egy karcsúsított, slim fit fazont válassz, ami sportos és elegáns szettekhez is bevethető. Ezt akár egy övvel is feldobhatod, de egy miniszoknyával akár partiszettként is bevetheted – a hatás nem marad el!

Egy klasszikus zakóval képtelenség mellélőni!

A pasztell zakók is virágkorukat élik, nem véletlenül: egy egyszerű fehér pólóval is olyan hatást keltenek, mintha hosszasan tervezted volna az outfitedet. Ha pedig megfelelő színt választasz, az arcod új életre kel, így ne félj kísérletezni a pasztell lilával, világoskékkel, barackszínnel vagy éppen egy bájos babarózsaszínnel.