Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 6., szerda Frida, Ivett

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok
öltözködés

Az intelligens nők kedvenc ruhadarabja a szezon legnagyobb trendje - Így hordd, hogy igazán csinos legyen

Getty Images Europe - Daniel Zuchnik
öltözködés divat blézer
Nagy Kata
2026.05.06.
A 2026-os divat arról szól, hogyan keverjük az elegáns darabokat a hétköznapi kedvenceinkkel. Ennek megfelelően pedig az idei blézertrend is új szintre lép és az utcai divat egyik legmeghatározóbb alapdarabja lesz.

A blézertrend idén nyáron végleg kilép a klasszikus keretek közül és sokkal játékosabb, lazább irányt vesz. A nyári esték és a formálisabb események sztárja lesz és úgy veszi át az irányítást a gardróbod felett, hogy nem is érted, eddig hogy élhettél nélküle. 

Fiatal nők az idei blézertrendeknek megfelelő szettekben
A blézertrendek idén kapnak csak igazán szárnyra. 
Forrás: Getty Images North America

Nem tudunk betelni a 2026-os blézertrendekkel 

  • Idén a blézerek kiszabadulnak az irodai környezetből és az utcai divatban is teljes fényükben tündökölnek. 
  • Megmutatjuk, melyek azok a darabok, amik nem hiányozhatnak egy stílusos nő ruhatárából. 

Bármennyire is szeretjük a különleges idei mikrotrendeket, mint a feltűnő színű farmerek, a rojtos szoknyák vagy az apuka sneakerek, a rohanós, késős reggeleken nincs jobb barátunk az egyszerű alapdaraboknál, amik megmentenek a ruhásszekrény előtti idegösszeomlástól. Ezért is repes a szívünk, amiért az idei év egyik legmeghatározóbb ruhadarabja lesz a blézer, ami végre levetkőzi a merev, irodai imázst, amit évtizedek óta cipel magával. Már nem a kiöltözésről szól, hanem arról, hogyan tudsz egyetlen darabbal karaktert adni a teljes megjelenésednek. 

Egy blézerrel ugyanis nemcsak stílust, hanem aurát is választasz: lehetsz benne magabiztos üzletasszony, stílusos városi csaj, vagy épp az a nő, aki még hétfő reggel is úgy néz ki, mintha egy magazin címlapjáról szalajtották volna. 

A legjobb pedig az, hogy nem kell a teljes ruhatáradat lecserélned, hogy magadévá tedd ezt a trendet: elég pár jól szabott stílusos darab és máris naprakész lettél. Amire mindenképp szükséged lesz, az az örök klasszikus: a fekete női blézer

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 11: Katrina Santiago is seen wearing a black blazer, black pants, black bag and white heels outside the Lafayette 148 presentation on September 11, 2025 in New York City. (Photo by Daniel Zuchnik/Getty Images)
Akár kendővel dekorálod, akár övekkel, egy  jó blézerrel nem nyúlhatsz mellé! 
Forrás: Getty Images North America

Lehetőség szerint ebből egy karcsúsított, slim fit fazont válassz, ami sportos és elegáns szettekhez is bevethető. Ezt akár egy övvel is feldobhatod, de egy miniszoknyával akár partiszettként is bevetheted – a hatás nem marad el!

BERLIN, GERMANY - OCTOBER 09: Berna Bilbey wears black tailored blazer ANIYE RECORDS, bag Demellier, heels shoes & sunglasses Saint Laurent on October 09, 2025 in Berlin, Germany. (Photo by Christian Vierig/Getty Images)
Egy klasszikus zakóval képtelenség mellélőni!
Forrás: Getty Images Europe

A pasztell zakók is virágkorukat élik, nem véletlenül: egy egyszerű fehér pólóval is olyan hatást keltenek, mintha hosszasan tervezted volna az outfitedet. Ha pedig megfelelő színt választasz, az arcod új életre kel, így ne félj kísérletezni a pasztell lilával, világoskékkel, barackszínnel vagy éppen egy bájos babarózsaszínnel. 

PARIS, FRANCE - JANUARY 20: Leonie Hanne seen wearing turqouis suit, creme white Bottega Venta bag outside Ralph & Russo during Paris Fashion Week - Haute Couture Spring/Summer 2 020 on January 20, 2020 in Paris, France. (Photo by Christian Vierig/Getty Images )
A pasztell blézerek menőbbek, mint valaha. 
Forrás: Getty Images Europe

Ha elegáns női blézerre vágysz, de mégis szeretnéd kicsit fűszerezni a megjelenésedet, válassz egy kockás darabot, ami egyszerre formális és elképesztően laza attól függően, hogy egy szakadt farmerrel vagy egy csinos capri nadrággal kombinálod.

COPENHAGEN, DENMARK - AUGUST 6: A guest wears black sunglasses, silver necklace, white beaded necklace, black and white pattern oversized blazer jacket, silver rings, white pearl beaded bracelet,cream flowy pants, shiny dark brown leather bag, light brown shoes, outside Lovechild 1979, during the Copenhagen Fashion Week Spring/Summer 2024-2025 on August 6, 2024 in Copenhagen, Denmark. (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
Egy egyszerű krémszínű nadrágot is feldob egy ilyen felső.
Forrás: Getty Images Europe

Ha szívesen olvasnál még friss trendekről, ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Idén tavasszal az excentrikus nagynénik stílusa tarol: rojtok, csipkék és állatminták minden mennyiségben

Végleg leáldozott az erőltetett letisztultságnak, hisz az excentrikusnagynéni-sikk fogja uralni a trendeket. Ismerd meg 2026 tavaszi divatjának legnagyobb őrületét!

Formabontó divattrend a láthatáron − Viselj övet, de ne csak egyet!

Nem csak a sajtburgerből jár a duplázás, hanem az övből is.

Hódít a legkényelmetlenebb trend: a pánt nélküli, de annál nagyobb clutch bag a divat

Minek a pánt, ha kézben is hordhatod?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu