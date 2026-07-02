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Palvin Barbi kigombolt ingben villantotta meg babapocakját - Friss lesifotók készültek a kismamáról

Northfoto - JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE
várandósság Palvin Barbara terhespocak
Váradi Melinda
2026.07.02.
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A 32 éves, várandós modell hasa egyre csak gömbölyödik. Palvin Barbi most egy lenge, kigombolt inges szettben villantotta meg cuki pocakját.

A magyar szupermodell ismét elvarázsolta rajongóit: ezúttal egy lazán kigombolt ingben villantotta meg egyre gömbölyödő babapocakját. Palvin Barbi gyönyörű kismama a lesifotókon is.

Palvin Barbi babapocak cannes
Palvin Barbi a cannes-i filmfesztiválon mutatta meg először babapocakját.
Forrás: Northfoto

Palvin Barbi babapocakja már ilyen nagy

Palvin Barbara várandóssága továbbra is lázban tartja a rajongókat, a világhírű magyar modell pedig ezúttal is bebizonyította, hogy a kismamadivat lehet egyszerre természetes, nőies és rendkívül stílusos. Legújabb fotóin egy kigombolt inget visel, amely szinte egész pocakját látni engedi. A laza felsőhöz egy lezser nadrágot választott, ami egyszerre csinos és kényelmes. 

Barbara és férje, Dylan Sprouse májusban jelentették be, hogy első gyermeküket várják. A nagy bejelentés óta a modell időről időre bepillantást enged a várandósságába, követői pedig minden alkalommal elárasztják szeretettel a közösségi oldalait. És persze a lesifotósok is szívesen lőnek róla képeket, ahogyan most is. Június végén épp férjével sétáltak az utcán.

A most közzétett fotókon a szupermodell sminkje visszafogott, haja lazán omlik a vállára, miközben a nyitott ing alatt jól látható a babapocakja. Az összhatás egyszerre természetes és kifinomult, amihez a terhes Barbi magabiztos és boldog kisugárzása is sokat hozzátesz.

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