Ha a balszerencse árnyékként követ: íme 4 jel, amiből kiderül, hogy rontás ül rajtad

Elromló háztartási gépek, fura balesetek, eltűnő tárgyak és nyomasztó hangulatot tapasztalsz az az otthonodban? Nem biztos, hogy csak balszerencséről van szó, ezek akár a rontás jelei is lehetnek. A néphagyomány szerint ezek akár tudatosan rád irányuló negatív energiák jelei is lehetnek. De hogyan ismerheted fel a rontást?

A balszerencse oka lehet rontás is.

Forrás: Shutterstock

Ezekből a jelekből tudod, hogy rontás van rajtad:

4 jelből egyértelmű lehet, hogy valaki rontást küldött rád. A rontás azt jelenti, hogy valaki távolról ártani akar neked. Az egyik leggyakoribb módja, ha a kiszemelt személyhez köthető tárgyat szereznek meg és rejtenek el – például hajszálat, körmöt, ruhadarabot, sőt, a hagyomány szerint még a lábnyomát vagy árnyékát is. Ezekben a személyes lenyomatokban, eszközökben aztán különféle módokon kért tesznek: szurkálják, elégetik, összetörik, hogy ezzel a célpontnak ártsanak.

1. Amikor a balsors beköltözik a nappalidba

Hiába dolgozol keményen, hiába vagy pozitív, semmi nem akar összejönni. Pénzügyi gondok, egészségügyi problémák, balesetek – és a legrosszabb: mintha mindez egyszerre zúdulna rád. Ilyenkor nem csoda, ha elkezded gyanítani: ez nem csak Murphy törvénye, hanem valami sokkal sötétebb erő is közrejátszik.

2. Idegen tárgyak és eltűnő holmik

Egy rongybaba a konyhában? Egy fura szimbólum a párnád alatt? Vagy épp eltűnt a kedvenc fésűd? Ezek nem hétköznapi történések. A boszorkányságban a személyes tárgyakat gyakran használják rituálékhoz. És ha fenyegető levelet vagy e-mailt kapsz, érdemes komolyan venni: sokszor nemcsak a szöveg, hanem maga az energia is romboló.

3. Sötét gondolatok és törött üveg

A derűlátásod hirtelen nyomasztó gondolatok homályosítják el? Ez sem biztos, hogy véletlen. A hagyomány szerint a rád telepedő sötét érzések gyakran nem a sajátjaid, hanem kívülről jönnek. Ugyanez igaz a ház körül talált törött üvegszilánkokra is – klasszikus jelei a rontásnak. És ha hirtelen megromlanak a kapcsolataid – baráti, családi, párkapcsolati –, az is figyelmeztető: a rontás egyik célja épp a magányba kényszerítés.