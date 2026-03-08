Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. március 9–15.: a Rák lendületet kap, a Skorpió pénzügyi sikereket érhet el

Március második hete hét tele lesz változó energiákkal és váratlan fordulatokkal a munka és a pénzügyek terén. A Jupiter előreindulása új lendületet ad a Rák, a Nyilas és a Halak jegy szülötteinek, akik ettől a hét közepétől könnyebben mozdulhatnak előre karrierjükben és pénzügyeikben. Karrier- és pénzhoroszkóp következik.

Meghoztuk a heti karrier- és pénzhoroszkópot!

Forrás: Shutterstock

Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. március 9 – március 15.:

Kos

Ellentmondásos konstellációk hatnak rád hétfőn. Csütörtökön és pénteken egyértelműen a feszült fényszögek dominálnak, ami konfliktusveszélyt hoz a munkába. A pénzügyi döntésekkel sem árt az óvatosság. Jöhet egy olyan számla, aminek a létezéséről sem tudtál..

Bika

A munkahelyeden valaki megsértődik azon, amit mondasz, vagy teszel. Az égi folyamatok szerint át kell gondolnod, hogy szánj-e időt arra, hogy őt kiengeszteld. Ha úgy gondolod, ér annyit a dolog, akkor minél hamarabb tedd meg! Pénzügyekben jó hír várható pénteken.

Ikrek

A szerda a hét legkritikusabb napja a te szempontodból. Ekkor saját érdekedben nem szabad belefolynod olyan konfliktusba, amiből kimaradhatnál. Lehetőleg ne is kezdeményezz aznap semmi. A többi napok viszont szabad a pálya, ha előállnál az ötleteiddel!

Rák

Szerdán a Rákban járó Jupiter 4 hónapnyi hátrálás után végre elindul előre. Ennek örömére átbillenhetsz a holtponton. Ettől még óvatosan kell lépdelned, de egyértelműen neked lejt innentől a pálya...

Oroszlán

Érdekes tapasztalat lesz, hogy jön egy probléma, majd 24 órán belül meg is oldódik, szinte magától. Ez jellemzi az egész hetedet. Soha rosszabbat, igaz?

Szűz

Dicséretes, ha arra törekszel egész héten, hogy senki érdekei ne sérüljenek. Ám az égi folyamatok nem garantálják, hogy teljes lesz a siker. Lehet, hogy jobban jársz, ha alapvetően inkább a saját ügyeiddel törődsz. Más helyett nem tudsz becsületes lenni...

Mérleg

Te mindig mindenkivel igyekszel kompromisszumot kötni. Szívesen és önként békítesz ki feleket egymással. Ezen a héten nem lesz könnyű dolgod. A bolygók azt javasolják, hogy ne erőltess semmit a munkahelyen. A főnöki elismerés most plusz pénzt is jelezhet.

Skorpió

Amennyiben nem vagy saját pénzed ellensége, kedden és szerdán fontolj meg minden kiadást! Egyéb napokon nem kell ennyire szigorúnak lenned magaddal, hiszen időnként mindenkinek jár egy kis „jutalom”.

Nyilas

Bolygód, a Jupiter 4 hónap után elindul előre. Ez jó hatással lesz rád, a karrieredre és a pénzügyeidre. Innentől a múltat a hátat mögött hagyva a jövőbe nézel. Ám ne felejtsd el, hogy a kulcs a jelenben van! Csak most tudsz dönteni, egyeztetni, kérdezni, cselekedni.

Bak

Egész héten szlalomoznod kell: konfliktusok fogják a bójákat jelezni. A hét elején jól mennek a dolgok. Azonban a csütörtöki és pénteki diszharmonikus fényszögek már kiboríthatnak. Pontosabban nem a fényszögek, hanem felelőtlen és/vagy önsajnáló emberek. Ne véged el mások feladatait – ez az, ami fontos ezen a héten!

Vízöntő

Hétvégére fellélegzést szimbolizálnak a bolygók, de addig túl kell élned a hét során szembejövő, kicsinyes konfliktusokat. A bolygók azt tanácsolják, hogy semmit és senkit ne vegyél túl komolyan! Jobb, ha felülemelkedsz az összes provokáción…

Kedden és szerdán kerüld a vitát a munkahelyeden! A bolygók szerint most könnyen legyőznének. Szerdán egyik uralkodó bolygód, a Jupiter 4 hónap után irányt vált, és elindul előre, ami szó szerint előrelépést hoz neked. Ez a te igazadat támasztja alá. Lehet, hogy nem azonnal…