Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. március 9–15.: a Rák lendületet kap, a Skorpió pénzügyi sikereket érhet el

Március második hete hét tele lesz változó energiákkal és váratlan fordulatokkal a munka és a pénzügyek terén. A Jupiter előreindulása új lendületet ad a Rák, a Nyilas és a Halak jegy szülötteinek, akik ettől a hét közepétől könnyebben mozdulhatnak előre karrierjükben és pénzügyeikben. Karrier- és pénzhoroszkóp következik.
Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. március 9 – március 15.:
- Kos
Ellentmondásos konstellációk hatnak rád hétfőn. Csütörtökön és pénteken egyértelműen a feszült fényszögek dominálnak, ami konfliktusveszélyt hoz a munkába. A pénzügyi döntésekkel sem árt az óvatosság. Jöhet egy olyan számla, aminek a létezéséről sem tudtál..
- Bika
A munkahelyeden valaki megsértődik azon, amit mondasz, vagy teszel. Az égi folyamatok szerint át kell gondolnod, hogy szánj-e időt arra, hogy őt kiengeszteld. Ha úgy gondolod, ér annyit a dolog, akkor minél hamarabb tedd meg! Pénzügyekben jó hír várható pénteken.
- Ikrek
A szerda a hét legkritikusabb napja a te szempontodból. Ekkor saját érdekedben nem szabad belefolynod olyan konfliktusba, amiből kimaradhatnál. Lehetőleg ne is kezdeményezz aznap semmi. A többi napok viszont szabad a pálya, ha előállnál az ötleteiddel!
- Rák
Szerdán a Rákban járó Jupiter 4 hónapnyi hátrálás után végre elindul előre. Ennek örömére átbillenhetsz a holtponton. Ettől még óvatosan kell lépdelned, de egyértelműen neked lejt innentől a pálya...
- Oroszlán
Érdekes tapasztalat lesz, hogy jön egy probléma, majd 24 órán belül meg is oldódik, szinte magától. Ez jellemzi az egész hetedet. Soha rosszabbat, igaz?
- Szűz
Dicséretes, ha arra törekszel egész héten, hogy senki érdekei ne sérüljenek. Ám az égi folyamatok nem garantálják, hogy teljes lesz a siker. Lehet, hogy jobban jársz, ha alapvetően inkább a saját ügyeiddel törődsz. Más helyett nem tudsz becsületes lenni...
- Mérleg
Te mindig mindenkivel igyekszel kompromisszumot kötni. Szívesen és önként békítesz ki feleket egymással. Ezen a héten nem lesz könnyű dolgod. A bolygók azt javasolják, hogy ne erőltess semmit a munkahelyen. A főnöki elismerés most plusz pénzt is jelezhet.
- Skorpió
Amennyiben nem vagy saját pénzed ellensége, kedden és szerdán fontolj meg minden kiadást! Egyéb napokon nem kell ennyire szigorúnak lenned magaddal, hiszen időnként mindenkinek jár egy kis „jutalom”.
- Nyilas
Bolygód, a Jupiter 4 hónap után elindul előre. Ez jó hatással lesz rád, a karrieredre és a pénzügyeidre. Innentől a múltat a hátat mögött hagyva a jövőbe nézel. Ám ne felejtsd el, hogy a kulcs a jelenben van! Csak most tudsz dönteni, egyeztetni, kérdezni, cselekedni.
- Bak
Egész héten szlalomoznod kell: konfliktusok fogják a bójákat jelezni. A hét elején jól mennek a dolgok. Azonban a csütörtöki és pénteki diszharmonikus fényszögek már kiboríthatnak. Pontosabban nem a fényszögek, hanem felelőtlen és/vagy önsajnáló emberek. Ne véged el mások feladatait – ez az, ami fontos ezen a héten!
- Vízöntő
Hétvégére fellélegzést szimbolizálnak a bolygók, de addig túl kell élned a hét során szembejövő, kicsinyes konfliktusokat. A bolygók azt tanácsolják, hogy semmit és senkit ne vegyél túl komolyan! Jobb, ha felülemelkedsz az összes provokáción…
Kedden és szerdán kerüld a vitát a munkahelyeden! A bolygók szerint most könnyen legyőznének. Szerdán egyik uralkodó bolygód, a Jupiter 4 hónap után irányt vált, és elindul előre, ami szó szerint előrelépést hoz neked. Ez a te igazadat támasztja alá. Lehet, hogy nem azonnal…
