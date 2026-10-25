A kutatók két, egymást kiegészítő eszközt hoztak létre. A FAHR-FaceAge azt becsüli meg, hogy az illető arca alapján hány évesnek tűnik biológiai szempontból, és ebből következtet a daganatos beteg túlélési esélyeire. A FAHR-FaceSurvival ezzel szemben közvetlenül az arcfotó alapján becsüli meg a túlélést, vagyis nem a biológiai életkoron keresztül jut el az eredményhez.
Bár a két algoritmus ugyanabból az alapmodellből származik, más-más egészségügyi információkat használ fel. A FAHR-FaceAge elsősorban az orr két oldalától a száj sarkáig futó redőket, a szemgödör feletti homlokrészt és a halántékot elemzi. A FAHR-FaceSurvival inkább a szem alatti területet és az orrnyereg környékét vizsgálja.
„A FAHR-FaceSurvival egy lépéssel továbbviszi az arcfelismerésen alapuló egészségügyi mesterséges intelligenciát, mert közvetlenül a daganatos betegek arcfotóiból tanulja meg a túlélési esélyeket” – mondta Hugo Aerts, a tanulmány egyik vezető szerzője.
Aerts szerint tudomásuk szerint ez az első alkalom, hogy egy mesterségesintelligencia-modell egy egyszerű fénykép alapján közvetlenül képes megbecsülni egy daganatos beteg túlélési esélyeit.
Az idősebbnek tűnő betegek kockázata magasabb volt
Az Egyesült Államokban sugárkezelt daganatos betegek esetében azoknál, akiket a FAHR-FaceAge legalább öt évvel idősebbnek becsült valódi életkoruknál, 21 százalékkal magasabb volt a halálozás kockázata az átlagosan négyéves utánkövetési idő alatt, mint a csoport többi tagjánál. Azoknál viszont, akik az algoritmus szerint legalább öt évvel fiatalabbnak tűntek valódi életkoruknál, 17 százalékkal alacsonyabb volt ez a kockázat. A kutatók úgy gondolják, az eredmények arra utalnak, hogy a biológiai életkor szoros kapcsolatban állhat az általános fizikai állapottal, ez pedig befolyásolhatja azt is, hogy a szervezet mennyire képes elviselni bizonyos kezeléseket.
„A legfontosabb technikai előrelépés az, hogy a FAHR-Face több mint 40 millió képből tanulja meg az arc általános jellemzőit, majd ezt a tudást különböző egészségügyi kimenetelekre, például a biológiai életkor vagy a túlélés becslésére lehet alkalmazni” – magyarázta Aerts a Guardiannak.
A kutató szerint ez az úgynevezett alapmodell-megközelítés lehetővé teszi, hogy többféle, arcból kinyerhető egészségügyi biomarkert fejlesszenek anélkül, hogy minden egyes rendszer tanítását teljesen elölről kellene kezdeni.
A kezelés megválasztásában is segíthetne
A fejlesztés a jövőben abban is segíthetne az orvosoknak, hogy pontosabban mérjék fel, mennyire terhelhető egy beteg, mielőtt komoly műtétet, sugárkezelést vagy más daganatellenes terápiát javasolnak neki. Az eszköz például a nagyobb műtétek vagy más kezelések utáni halálozás és szövődmények kockázatának becslésében is szerepet kaphat.
Dr. Raymond Mak, a Mass General Brigham sugárterápiás onkológusa szerint az idősödő társadalomban egyre fontosabbá válik, hogy az orvosok a kezelés előtt minél pontosabban fel tudják mérni a betegek fizikai tartalékait és elesettségét.
Az Ai szerint az életmód is nyomot hagyhat az arcon
A kutatók összefüggést találtak egyes életmódbeli tényezők és az arc biológiai öregedése között is. Az AI elemzése szerint a nagy mennyiségű alkoholfogyasztás, a droghasználat és a dohányzás is összefüggött azzal, hogy valaki idősebbnek tűnt a tényleges életkoránál.
A FAHR-FaceAge meglehetősen következetes eredményeket adott akkor is, ha a fényképek eltérő szögből, más fényviszonyok között, más arckifejezéssel vagy sminkben készültek. A rendszer a legtöbb vizsgált plasztikai beavatkozás után is stabil maradt, egyedül az orrplasztika után tapasztaltak kisebb eltérést.
A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy további vizsgálatokra van szükség, mielőtt az eszköz széles körben használhatóvá válna. Bár egyetlen arcfotó olcsó és egyszerű módot jelenthet a személyre szabott kezelési döntések támogatására, a módszer klinikai alkalmazása egyelőre további kutatásokat igényel.
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