A kutatók két, egymást kiegészítő eszközt hoztak létre. A FAHR-FaceAge azt becsüli meg, hogy az illető arca alapján hány évesnek tűnik biológiai szempontból, és ebből következtet a daganatos beteg túlélési esélyeire. A FAHR-FaceSurvival ezzel szemben közvetlenül az arcfotó alapján becsüli meg a túlélést, vagyis nem a biológiai életkoron keresztül jut el az eredményhez.

Egy új AI-rendszer képes megbecsülni egyetlen kép alaján, mennyi esélyünk van a rák túlélésére

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Bár a két algoritmus ugyanabból az alapmodellből származik, más-más egészségügyi információkat használ fel. A FAHR-FaceAge elsősorban az orr két oldalától a száj sarkáig futó redőket, a szemgödör feletti homlokrészt és a halántékot elemzi. A FAHR-FaceSurvival inkább a szem alatti területet és az orrnyereg környékét vizsgálja.

„A FAHR-FaceSurvival egy lépéssel továbbviszi az arcfelismerésen alapuló egészségügyi mesterséges intelligenciát, mert közvetlenül a daganatos betegek arcfotóiból tanulja meg a túlélési esélyeket” – mondta Hugo Aerts, a tanulmány egyik vezető szerzője.

Aerts szerint tudomásuk szerint ez az első alkalom, hogy egy mesterségesintelligencia-modell egy egyszerű fénykép alapján közvetlenül képes megbecsülni egy daganatos beteg túlélési esélyeit.

Az idősebbnek tűnő betegek kockázata magasabb volt

Az Egyesült Államokban sugárkezelt daganatos betegek esetében azoknál, akiket a FAHR-FaceAge legalább öt évvel idősebbnek becsült valódi életkoruknál, 21 százalékkal magasabb volt a halálozás kockázata az átlagosan négyéves utánkövetési idő alatt, mint a csoport többi tagjánál. Azoknál viszont, akik az algoritmus szerint legalább öt évvel fiatalabbnak tűntek valódi életkoruknál, 17 százalékkal alacsonyabb volt ez a kockázat. A kutatók úgy gondolják, az eredmények arra utalnak, hogy a biológiai életkor szoros kapcsolatban állhat az általános fizikai állapottal, ez pedig befolyásolhatja azt is, hogy a szervezet mennyire képes elviselni bizonyos kezeléseket.

„A legfontosabb technikai előrelépés az, hogy a FAHR-Face több mint 40 millió képből tanulja meg az arc általános jellemzőit, majd ezt a tudást különböző egészségügyi kimenetelekre, például a biológiai életkor vagy a túlélés becslésére lehet alkalmazni” – magyarázta Aerts a Guardiannak.