Számtalan tévhit kering a fogyásról. Az internet tele van haszontalan divatdiétákkal, sőt, olyanokkal is, amik sokkal inkább ártanak az egészségnek. Most annak jártunk utána, van-e valóságalapja annak, hogy alvás közben is lehet fogyni, hiszen valljuk be, ez az állítás elég jól hangzik.