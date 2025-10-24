Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 24., péntek

Erről az őszi gyümölcsről mindenki elfelejtkezett, pedig leolvasztja a kilókat: így fogyaszd

Pópity Balázs
2025.10.24.
Van egy megosztó őszi gyümölcs, ami hatékonyabban segíthet a fogyókúrában, mint eddig bármi. Igazi vitaminbomba és a méregtelenítés bajnoka, tele rostokkal. Aki a birsalmát okosan fogyasztja, az nemcsak egészségesebb lesz, de könnyebb is.

Tény, hogy a birsalma nem a világ legszebb gyümölcse. Nem nagyon lesz belőle smoothi, nem lájkolja senki Instán és a legtöbb ember csak a nagyi spájzában látja évente egyszer. Pedig a birsalma az őszi szezon egyik legértékesebb ajándéka, és sokat profitálhatsz abból, ha a beépíted a diétás menüdbe. Nemcsak a gyomrodnak, de a derékbőségednek is jót tesz.

egy doboz birsalma
Itt a birsalmaszezon.
A birsalma tele van a szervezet számára fontos vitaminokkal

Valódi superfood és az ősz szezonális gyümölcse. Kesernyés íze miatt nem olyan népszerű, de a birsalma szinte minden fontos vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, amire a testednek ősszel szüksége van. Nagy mennyiségben található benne A‑, B3‑, B6‑, B9‑ és C‑vitamin és nyomelemekben sem szűkölködik: kalcium-, vas-, magnézium-, foszfor-, kálium- és nátriumforrás, ezért stabilizálja a vércukorszintet.

Magas rosttartalma miatt úgy eltelít, mint egy háromfogásos vacsora, miközben alig tartalmaz kalóriát: 100 g birsalmában mindössze 57 kalória van. A rostok megkötik a káros anyagokat, és segítenek azok eltávolításában, kvázi méregtelenítőként működik. 

A birsalma fogyasztása: így edd, hogy tényleg fogyj tőle

Nem mindegy, hogyan eszed, ha a célod pár centi lefaragása.

  • Nyersen, ha bírod a kihívásokat: a legtöbb pektin a héjában van, szóval ne hámozd meg! De csak akkor válaszd ezt, ha szereted a savanyú ízét és az állagát.
  • Kompótként, de csak kevés cukorral: főzd meg egy kevés citromlével és fahéjjal. A klasszikus cukorsokkot felejtsd el: ez nem a nagyi adventi asztala.
  • Gyümölcslé formájában: ha van otthon facsarógéped, otthon is megcsinálhatod.
  • Alakbarát sütialapként: ha a hagyományos almáspite már unalmas, próbáld ki a birsalmás sütik világát! Sokkal izgalmasabbak, rostosabbak és nem feltétlenül kell agyonönteni cukorral.

A birsalma édességnek csapnivaló, de nagyon is hasznos az egészséged számára

Legyünk őszinték: a birsalma nem a legínycsiklandóbb gyümölcs, és önmagában nem a legkellemesebb. De ha édesítés nélkül, rendszeresen eszed, emellett rendszeresen mozogsz, akkor egy fanyar, de épp ezért hatékony szövetségest kapsz a zsírpárnák elleni harcodhoz.

