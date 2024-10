Mi az oka, hogy egyre korábban fekszenek le a Z generációs fiatalok?

A hollywood-i sztárok körében is tapasztalható a változás. A Z generációba tartozó Millie Bobby Brown és Zendaya szintén ágyban vannak már este 9-kor. Nicola Peltz Beckham és férje Brookly Peltz Beckham arról számoltak be, hogy már este 8-kor ágyban vannak.

Ugyan a Z generációs fiatalok este 9-kor már ágyban vannak, ez nem jelenti azt, hogy alszanak is. Aki nem az esti rutinját végzi, az a barátaival beszélget vagy a közösségi médiát pörgeti, ami nem biztos, hogy a legjobb tevékenység alvás előtt. A telefonozás alvás előtt megakadályozza a nyugodt alvást, ugyanis információkkal és további ingerekkel terheli az agyukat, amitől éberek lesznek és kitolódik az elalvási idejük.

Egyébként a Z generáció viselkedésének van értelme. A Covid 2019-ben akkor ütötte fel a fejét, amikor a Z generáció éppen az egyetemet vagy az első munkahelyét kezdte, ami az éjszakázós csúcsidőszak az életükben, és most a valódi élet újraindult, a megélhetési válsággal, vagy ahogy ők nevezik, a cozzie livs-zel együtt. Így inkább órákat töltenek meditációval, telefonozással és az arcuk masszírozásával, mert kevesebb pénz jut a kimozdulásra, és valljuk be, nem is olyan rossz, amit csinálnak.