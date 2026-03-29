Előbb kérnek "tőle" tanácsot, mint a szüleiktől: hatalmas veszélyt jelent a ChatGPT a gyerekekre

Emlékszel még a Terminátorban felvázolt disztópikus jövőképre, amiben a Skynet öntudatra ébredése az emberiség pusztulását eredményezte? Bár az ítélet napjától egyelőre nem kell tartanunk, amellett nem szabad elmennünk, hogy a mesterséges intelligencia mára a mindennapjaink részévé vált. Ott van az okos eszközeinkben, az online felületeken, ügyfélszolgálatokon és egyre gyakrabban a gyerekeink életében is. Bár a technológia rengeteg előnyt kínál, több szakértő is felhívja a figyelmet a ChatGPT veszélyeire. Ez pedig elsősorban a fiatalabb generációt érinti.

A ChatGPT veszélyei elsősorban a gyerekeket érintik.

Forrás: Shutterstock

Amit minden szülőnek érdemes tudnia a ChatGPT veszélyeiről

Könnyen érzelmi kapcsolatot alakíthatnak ki a mesterséges intelligenciával.

Gyakran személyes információkat osztanak meg vele.

A túlzott használata hatással lehet az információkeresési szokásiakra és a társas készségeikre.

Hogyan működik a mesterséges intelligencia?

Ahhoz, hogy megértsük a mesterséges intelligencia hatásai mögött meghúzódó folyamatokat, érdemes röviden tisztázni, hogy miként is működik az AI. A mesterséges intelligencia az emberi gondolkodás mintájára épül: hatalmas mennyiségű adatot gyűjt, rendszerez, majd ezek alapján ad válaszokat. Bár gyors és hatékony, nem rendelkezik valódi tapasztalatokkal vagy érzelmi megértéssel, mégis képes úgy kommunikálni, mintha értene minket.

Ez az egyik a ChatGPT veszélyei közül, ami különösen megtévesztő lehet a gyerekek számára, akik még tanulják a valós és a virtuális világ közötti különbséget.

Amikor a gyerek a szülők helyett a mesterséges intelligenciához fordul

Az olyan generatív AI, mint a ChatGPT, már nemcsak információforrás, de sokak számára beszélgetőpartner, pszichológus vagy romantikus partner is. Miért? Mert mindig elérhető, készségesen válaszol, és remekül mímeli az emberi megértést és empátiát.

A gyerekek is egyre gyakrabban használják, hiszen gyorsan, azonnali válaszokkal szolgál, segít a tanulásban, kijavítja a szövegeket, ötleteket ad. Egy friss kutatás azonban riasztó képet ad a ChatGPT veszélyeiről: a 11-16 évesek 81 százaléka rendszeresen használ mesterséges intelligenciát, de sokan közülük nemcsak tanulásra. Az AI-t használó tinédzserek közel egyharmada már kért baráti tanácsot tőle, 24 százalékuk a mindennapi problémáit szokta megosztani vele, egyötödük pedig szorongás esetén fordul hozzá. Ami igazán meglepő és egyben ijesztő, hogy a gyerekek egyharmada olyan dolgokat is elmond az AI-nak, amit a szüleinek nem, ráadásul 86%-uk már kért olyan tanácsot a szülei helyett a ChatGPT-től, amit meg is fogadott. Ez jól mutatja, mennyire erősen vannak jelen a mesterséges intelligencia veszélyei a mindennapokban.