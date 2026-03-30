Már az első 10 percben kiderül: így ismerhető fel, ha egy gyerek túl sok időt tölt képernyő előtt

Az „iPad kids” (iPad-gyerekek) kifejezés az utóbbi években egyre gyakrabban bukkan fel a közösségi médiában és a szülői beszélgetésekben. Sokan vitatkoznak arról, mennyi képernyőidő fér bele a gyerekek életébe, és vajon valóban hatással van-e a fejlődésükre. Egy gyermekfejlődéssel foglalkozó kutató szerint egyértelmű jelek mutatják, hogyan befolyásolja a mindennapi életüket a túlzott képernyőhasználat, és jól látszik, hogyan változott az elmúlt évtizedekben a gyerekek és az okostelefon kapcsolata.
- Az iPad-gyerekek azok a gyerekek, akik sok időt töltenek digitális eszközök előtt
- Már az első percekben látszik, ha túl sok képernyőt használnak
- Gyakori jel: dühroham, ha nem férnek hozzá a tablethez vagy telefonhoz
- Az iPad-szülők azok, akik az eszközre bízzák a gyerek szórakoztatását
- Nem minden képernyőidő rossz – jól kiválasztott, oktató jellegű tartalom hasznos lehet
- A túlzott használat hatással lehet a kognitív fejlődésre és a tanulásra
- Fontos a valódi interakció: közös játék, mesélés, rajzolás, séta a szabadban
Gyerekek és az okostelefon: így hatnak az okoskütyük a fejlődésre
Liv kognitív idegtudományi képzettséggel rendelkezik, és jelenleg egy kutatólaboratóriumban foglalkozik csecsemők és kisgyermekek vizsgálatával. Munkája során három hónapos kortól egészen hároméves korig figyeli a gyerekek fejlődését, és tapasztalatai alapján markáns különbségeket lát azok között, akik rendszeresen használnak képernyőt, és azok között, akik nem.
Állítása szerint már az első néhány percben feltűnő lehet a különbség. „Amikor egy úgynevezett iPad-gyerek érkezik, mi, kutatók szinte azonnal látjuk” – mondta. Szerinte nem kell hosszú megfigyelés ahhoz, hogy kiderüljön, mennyire van jelen a technológia egy kisgyerek mindennapjaiban.
Ezek az okostelefon függőség jelei
Az egyik legszembetűnőbb jel a viselkedésben mutatkozik meg. Azok a gyerekek, akik gyakran kapnak tabletet vagy telefont, és okostelefon-függőségben szenvednek, hajlamosabbak intenzív hisztire, ha nem férnek hozzá az eszközhöz. A szakértő felidézett egy kutatási helyzetet, amikor a szülőknek iPadet adtak: ha a gyerek nem használhatta, az sokaknál azonnali dührohamot váltott ki. „Számukra ez szinte a világ végét jelenti” – fogalmazott.
Különösen aggasztónak tartja, hogy már egészen kicsi babáknál is megfigyelhető ez a reakció. Elmondása szerint látott olyan nyolc-tíz hónapos csecsemőket, akiket alig érdekeltek a koruknak megfelelő játékok, viszont azonnal a képernyő felé nyúltak, amint megláttak egy tabletet.
Kik az iPad-szülők?
A szakértő az iPad-szülő kifejezést azokra használja, akik rendszeresen digitális eszközökre bízzák a gyerek szórakoztatását. Ez nem azt jelenti, hogy néha ne lehetne képernyőt adni a gyereknek, hanem inkább azt, hogy problémát jelent, ha ez válik az elsődleges megoldássá a figyelem lekötésére.
Fontos ugyanakkor, hogy a szakember nem démonizálja teljesen a technológiát, sőt, szerinte nem minden képernyőidő káros. Léteznek kifejezetten jó minőségű, oktató jellegű tartalmak, és bizonyos esetekben – például neurodiverzális vagy fejlődési nehézségekkel élő gyerekeknél – kifejezetten hasznosak is lehetnek a digitális eszközök.
A probléma inkább a mértékkel van. A kutatások szerint a túlzott képernyőhasználat már csecsemőkorban is hatással lehet a kognitív fejlődésre, és később a tanulási képességekre is. Emellett arra is rámutatnak, hogy a képernyő előtt töltött idő gyakran összefügg a szülő-gyermek interakciók minőségével.
A szakértők ezért azt javasolják, hogy a digitális eszközök helyett a szülők inkább olyan tevékenységeket részesítsenek előnyben, amelyek valódi kapcsolódást teremtenek. Ilyenek lehetnek a közös játékok, a mesélés, a rajzolás, a kirakózás vagy akár egy egyszerű séta a játszótéren.
A képernyő tehát nem ellenség, de nem is helyettesítheti azokat az élményeket, amelyekből az alfa generációs gyerekek valóban tanulnak. És bár egy-egy mese vagy játék beleférhet a mindennapokba, a legfontosabb mégis az, hogy a gyerekek valódi figyelmet és kapcsolatot kapjanak – ez az, amit semmilyen kijelző nem tud pótolni.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: