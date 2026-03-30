Már az első 10 percben kiderül: így ismerhető fel, ha egy gyerek túl sok időt tölt képernyő előtt

Az „iPad kids” (iPad-gyerekek) kifejezés az utóbbi években egyre gyakrabban bukkan fel a közösségi médiában és a szülői beszélgetésekben. Sokan vitatkoznak arról, mennyi képernyőidő fér bele a gyerekek életébe, és vajon valóban hatással van-e a fejlődésükre. Egy gyermekfejlődéssel foglalkozó kutató szerint egyértelmű jelek mutatják, hogyan befolyásolja a mindennapi életüket a túlzott képernyőhasználat, és jól látszik, hogyan változott az elmúlt évtizedekben a gyerekek és az okostelefon kapcsolata.

A gyerekek és az okostelefon kapcsolata: így befolyásolhatja a kicsik viselkedését a képernyő előtt töltött idő

Forrás: Moment RF

Az iPad-gyerekek azok a gyerekek, akik sok időt töltenek digitális eszközök előtt

Már az első percekben látszik, ha túl sok képernyőt használnak

Gyakori jel: dühroham, ha nem férnek hozzá a tablethez vagy telefonhoz

Az iPad-szülők azok, akik az eszközre bízzák a gyerek szórakoztatását

Nem minden képernyőidő rossz – jól kiválasztott, oktató jellegű tartalom hasznos lehet

A túlzott használat hatással lehet a kognitív fejlődésre és a tanulásra

Fontos a valódi interakció: közös játék, mesélés, rajzolás, séta a szabadban

Gyerekek és az okostelefon: így hatnak az okoskütyük a fejlődésre

Liv kognitív idegtudományi képzettséggel rendelkezik, és jelenleg egy kutatólaboratóriumban foglalkozik csecsemők és kisgyermekek vizsgálatával. Munkája során három hónapos kortól egészen hároméves korig figyeli a gyerekek fejlődését, és tapasztalatai alapján markáns különbségeket lát azok között, akik rendszeresen használnak képernyőt, és azok között, akik nem.

Állítása szerint már az első néhány percben feltűnő lehet a különbség. „Amikor egy úgynevezett iPad-gyerek érkezik, mi, kutatók szinte azonnal látjuk” – mondta. Szerinte nem kell hosszú megfigyelés ahhoz, hogy kiderüljön, mennyire van jelen a technológia egy kisgyerek mindennapjaiban.

Ezek az okostelefon függőség jelei

Az egyik legszembetűnőbb jel a viselkedésben mutatkozik meg. Azok a gyerekek, akik gyakran kapnak tabletet vagy telefont, és okostelefon-függőségben szenvednek, hajlamosabbak intenzív hisztire, ha nem férnek hozzá az eszközhöz. A szakértő felidézett egy kutatási helyzetet, amikor a szülőknek iPadet adtak: ha a gyerek nem használhatta, az sokaknál azonnali dührohamot váltott ki. „Számukra ez szinte a világ végét jelenti” – fogalmazott.