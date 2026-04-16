Folyton türelmetlen a gyereked? Így tudod megnevelni

Ha szülőként már te is tapasztaltad, hogy a 2-3 éves kisgyereked azonnal hisztizni kezd, mert valamilyen kívánsága nem rögtön teljesült, akkor nem biztos, hogy veled van a baj. A türelmetlen gyerekeknek még meg kell tanulniuk, hogyan kell türelmessé válniuk. Számos trükköt bevethetsz, hogy ez minél gyorsabban megtörténjen.
- A kisgyerekek az első néhány évükben nem ismerik a várakozás fogalmát.
- A türelmesség egy tanulandó készség, nem pedig egy velünk született tulajdonság.
- Számos olyan trükk létezik, amelyekkel a szülők türelemre nevelhetik a gyereküket.
Türelmetlen gyerek nevelése
A kisgyerekeknek nagyjából 2 éves korukig szinte felfoghatatlan, hogy valamire várniuk kell, hiszen ekkorra még nem alakul ki az időérzékük. Emellett ilyenkor a világot csak a saját nézőpontjukból szemlélik, még nem tudják más ember helyzetébe beleképzelni magukat. Ebben az időszakban a pillanatban élnek, így ha valamire szükségük van, azt azonnal meg kell kapniuk. Ha ez viszont nem történik meg, abból óriási hiszti lesz. A türelem egy tanulandó készség, ami az agy érésével fejlődik. A kicsik nagyjából 3 éves korukra jutnak el oda, hogy már képesek pár perces várakozásra, ennek ellenére vannak olyan gyerekek, akik később, 4-5 éves korukban is nehezebb esetek maradnak.
Ha türelmetlen a gyereked, számos módszert bevethetsz, hogy türelmességre tanítsd. A gyerekneveléssel és várandóssággal foglalkozó What To Expect honlap összegyűjtött néhány hasznos tippet.
1. Ismertesd meg játékosan a kisgyerekeddel a stopperórát vagy a homokórát
Segítsd megértetni a kisgyerekeddel, hogy egy perc valójában nem is olyan hosszú idő, a legkönnyebb, ha a mobilodon beállítasz egy stopperórát. Annyira lefoglalja majd, hogy figyelje a másodpercek múlását, hogy el is felejti a türelmetlenségét. Akár homokórát is bevethetsz ilyenkor, ha az is van otthon. A sopperórás trükköt akkor is bevetheted, ha neked kell várnod a gyerekedre. Például ha már fürdésre készülnétek, adj neki még 5 percnyi játékidőt. Ebből megtanulja, hogy a türelem kölcsönös dolog.
2. Dicsérd a várakozást
Amikor a gyerkőcöd csendben rajzol, miközben az étteremben várakoztok, vagy szépen ücsörög a gyermekorvos várótermében, rögtön dicsérd meg, hogy milyen jól és nyugodtan viselkedik. Hadd tudja meg, hogy te is tudod, milyen nehéz lehet türelmesen várni.
3. Csináljatok olyan tevékenységeket együtt, amikor várakozni kell
Néhány egyszerű otthoni tevékenységgel hozzászoktathatod a kicsit a várakozáshoz. Például ültessetek virágmagokat egy cserépbe vagy kint a kertben, és várjátok együtt, hogy kihajtsanak, megnőjenek és végül virágozzanak. A másik trükk az otthoni sütés. Készítsetek együtt muffint, majd nézzétek közösen, ahogy a sütik megkelnek és megduzzadnak a sütőben.
4. Hívd félre, ha rosszalkodik, majd vegyetek együtt több nagy mély levegőt
Amikor a kicsi rosszalkodik, hívd félre egy rövid, maximum egyperces lélegzetgyakorlatra, ez lenyugtathatja őt és türelmesebbé válhat. A rövid kis szünetek segíthetnek megtanítani a kisgyerekeknek, hogy mi a nem elfogadható viselkedés, és hogyan kell önuralmat gyakorolnia.
5. Mutass példát azzal, hogy te is hajlandó vagy várni
Te se legyél türelmetlen! Ha például eljön az ebédidő és hirtelen véget vetsz a játékának, akkor a gyerek azt fogja gondolni, hogy teljesen rendben van, ha ő is türelmetlenül viselkedik veled. Amikor csak lehetséges, szólj neki két perccel előbb, hogy hamarosan tálalsz és majd lassan jöhet enni. Így lehetősége lesz befejezni, amit éppen csinál, és megtanulja, hogy a várakozás a mindennapi élet része.
