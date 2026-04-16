Folyton türelmetlen a gyereked? Így tudod megnevelni

Ha szülőként már te is tapasztaltad, hogy a 2-3 éves kisgyereked azonnal hisztizni kezd, mert valamilyen kívánsága nem rögtön teljesült, akkor nem biztos, hogy veled van a baj. A türelmetlen gyerekeknek még meg kell tanulniuk, hogyan kell türelmessé válniuk. Számos trükköt bevethetsz, hogy ez minél gyorsabban megtörténjen.

A türelmetlen gyereket is meg lehet nevelni.

Forrás: 123rf.com

Türelmetlen gyerek nevelése

A kisgyerekeknek nagyjából 2 éves korukig szinte felfoghatatlan, hogy valamire várniuk kell, hiszen ekkorra még nem alakul ki az időérzékük. Emellett ilyenkor a világot csak a saját nézőpontjukból szemlélik, még nem tudják más ember helyzetébe beleképzelni magukat. Ebben az időszakban a pillanatban élnek, így ha valamire szükségük van, azt azonnal meg kell kapniuk. Ha ez viszont nem történik meg, abból óriási hiszti lesz. A türelem egy tanulandó készség, ami az agy érésével fejlődik. A kicsik nagyjából 3 éves korukra jutnak el oda, hogy már képesek pár perces várakozásra, ennek ellenére vannak olyan gyerekek, akik később, 4-5 éves korukban is nehezebb esetek maradnak.

Ha türelmetlen a gyereked, számos módszert bevethetsz, hogy türelmességre tanítsd. A gyerekneveléssel és várandóssággal foglalkozó What To Expect honlap összegyűjtött néhány hasznos tippet.

1. Ismertesd meg játékosan a kisgyerekeddel a stopperórát vagy a homokórát

Segítsd megértetni a kisgyerekeddel, hogy egy perc valójában nem is olyan hosszú idő, a legkönnyebb, ha a mobilodon beállítasz egy stopperórát. Annyira lefoglalja majd, hogy figyelje a másodpercek múlását, hogy el is felejti a türelmetlenségét. Akár homokórát is bevethetsz ilyenkor, ha az is van otthon. A sopperórás trükköt akkor is bevetheted, ha neked kell várnod a gyerekedre. Például ha már fürdésre készülnétek, adj neki még 5 percnyi játékidőt. Ebből megtanulja, hogy a türelem kölcsönös dolog.