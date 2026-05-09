Anyákat támadnak be a neten: ezért veszélyesebb a mom shaming, mint hinnéd

Az online közösségek kíméletlenül és villámgyorsan bélyegeznek meg mindenkit, aki akár csak egy apróságban is eltér az éppen aktuális, sokszor teljesíthetetlen társadalmi elvárásoktól. Ez a folyamatos virtuális térben történő ítélkezés az ún. mom shaming, ami súlyos pszichológiai terhet ró az édesanyákra, olyannyira, hogy egyeseknek megromlik miatta a házassága, vagy szakembernél kötnek ki.

Mom shaming: egyre több anya törik össze lelkileg A mom shaming jelensége ma már tömeges pszichológiai problémává vált: az anyákat a közösségi médiában idegenek támadják és bélyegzik meg gyermeknevelési elveik miatt.

Egy ártatlannak szánt fotó miatt pillanatok alatt kialakulhat a virtuális lincselés.

A jelenség senkit sem kímél: olyan ismert emberek is a mom shaming célpontjaivá váltak, mint Pink, Emily Ratajkowski vagy Hilary Duff.

Mom shaming: virtuális lincselés, amely során mindenki jobban tudja, mi jó a gyermekednek

Képzeld el, hogy feltöltesz egy képet a közösségi oldaladra, amin a gyermeked mesenézés közben egy péksüteményt majszol. Cukiságnak szánod, de a kommentszekciódat pillanatok alatt elárasztják a válogatott sértések, amelyekben ismeretlenek bélyegeznek rossz anyának, amiért egészségtelen ételt adtál a gyerekednek.

Néhányan odáig alacsonyodnak, hogy a posztodat megosztják különböző csoportokban, ahol tucatnyi idegen elemzi a nevelési stílusod.

Nem csoda, ha a virtuális lincselés hatására teljesen elszáll az önbizalmad, és már keresed is a hozzád legközelebb rendelő pszichológus elérhetőségét. És ez a példa csak a jéghegy csúcsa. Azokat az anyákat is rendszeresen kritizálják, akik túl tökéletesnek tűnnek.

Kihívták az anyára a rendőrséget a kommentelők: szerintük alkalmatlan szülőnek

A TikTokon népszerű Hannah egy kimerítő nap után videóban mutatta meg a lakásban felgyülemlett használt pelenkákat. A követők nemcsak lustasággal vádolták meg, de egyesek a rendőrséget is kihívták rá, majd megszállottan kutatni kezdtek a korábbi videói között, hogy bizonyítsák: alkalmatlan az anyaságra.