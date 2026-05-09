Anyákat támadnak be a neten: ezért veszélyesebb a mom shaming, mint hinnéd

Az online közösségek kíméletlenül és villámgyorsan bélyegeznek meg mindenkit, aki akár csak egy apróságban is eltér az éppen aktuális, sokszor teljesíthetetlen társadalmi elvárásoktól. Ez a folyamatos virtuális térben történő ítélkezés az ún. mom shaming, ami súlyos pszichológiai terhet ró az édesanyákra, olyannyira, hogy egyeseknek megromlik miatta a házassága, vagy szakembernél kötnek ki.
Mom shaming: egyre több anya törik össze lelkileg
- A mom shaming jelensége ma már tömeges pszichológiai problémává vált: az anyákat a közösségi médiában idegenek támadják és bélyegzik meg gyermeknevelési elveik miatt.
- Egy ártatlannak szánt fotó miatt pillanatok alatt kialakulhat a virtuális lincselés.
- A jelenség senkit sem kímél: olyan ismert emberek is a mom shaming célpontjaivá váltak, mint Pink, Emily Ratajkowski vagy Hilary Duff.
Mom shaming: virtuális lincselés, amely során mindenki jobban tudja, mi jó a gyermekednek
Képzeld el, hogy feltöltesz egy képet a közösségi oldaladra, amin a gyermeked mesenézés közben egy péksüteményt majszol. Cukiságnak szánod, de a kommentszekciódat pillanatok alatt elárasztják a válogatott sértések, amelyekben ismeretlenek bélyegeznek rossz anyának, amiért egészségtelen ételt adtál a gyerekednek.
Néhányan odáig alacsonyodnak, hogy a posztodat megosztják különböző csoportokban, ahol tucatnyi idegen elemzi a nevelési stílusod.
Nem csoda, ha a virtuális lincselés hatására teljesen elszáll az önbizalmad, és már keresed is a hozzád legközelebb rendelő pszichológus elérhetőségét. És ez a példa csak a jéghegy csúcsa. Azokat az anyákat is rendszeresen kritizálják, akik túl tökéletesnek tűnnek.
Kihívták az anyára a rendőrséget a kommentelők: szerintük alkalmatlan szülőnek
A TikTokon népszerű Hannah egy kimerítő nap után videóban mutatta meg a lakásban felgyülemlett használt pelenkákat. A követők nemcsak lustasággal vádolták meg, de egyesek a rendőrséget is kihívták rá, majd megszállottan kutatni kezdtek a korábbi videói között, hogy bizonyítsák: alkalmatlan az anyaságra.
A mom shaming jelenség a hírességeket sem kíméli
A csoda az, hogy Pink még senkit nem ütött meg. Korábban egy olyan fotót osztott meg, amelyen jól látszik, hogy főzés közben magára szíjazva tartotta gyermekét, amit sokan életveszélyesnek találtak, sőt, egyesek megfenyegették, hogy rendőrt küldenek ki hozzá. Egy másik fotón a kisfia pelenka nélkül szerepelt a medence partján – ezért is kapott hideget-meleget.
Emily Ratajkowski modellt az internet népe szinte szétszedte egy fotó miatt, amin a gyermekét tartotta a kezében. A kommentelők szerint „nem megfelelően” és „veszélyesen” fogta a babát. Hilary Duffot is durva kritikák érték, amiért viccből lánya szobájában kutakodott, vagy amiért ki merte lyukasztatni kislánya fülét. A legtöbben ezt túl korainak és kegyetlennek találták.
Tudományos kutatások, köztük az American Psychological Association tanulmányai is megerősítik, hogy a közösségi médiából érkező negatív visszajelzések drasztikusan rontják az anyák önbecsülését, és egyenes út lehet a pánikrohamokhoz és a depresszióhoz.
A mom shaminget teljesen elkerülni szinte lehetetlen
Merthogy mindig lesz valaki, akinek más a véleménye. Azért azonban tehetsz, hogy megóvd a lelki épségedet.
- Használd a közösségi média adatvédelmi beállításait: posztolj csak a közeli ismerősöknek vagy zárt csoportokba, ahol tudod, hogy támogató közeg vár.
- Emlékeztesd magad, hogy egyetlen fotó vagy 15 másodperces videó alapján senki nem látja rólad a teljes képet.
- Ha egy Facebook-csoportban rendszeres a beszólogatás és az okoskodás, lépj ki azonnal. Ne töltsd az idődet olyan közegben, ahol a kritizálás az alap.
Ezek a cikek is érdekelhetnek: