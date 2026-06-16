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Szülése után ment tönkre Emily Ratajkowski házassága: "Erőszakos volt"

intim válás Emily Ratajkowski
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A mindig nyílt Emily Ratajkowski most elárulta, hogyan élte meg a szakítást, és az ezzel járó szabadságot.

Egy közös gyermek és négy év házasság után a modell és férje 2022-ben a válás mellett döntött. Emily Ratajkowski ugyan akkor ezt nehezen viselte, de visszatekintve már nem bánja. Őszintén beszélt többek között a férje utáni első egyéjszakás kapcsolatáról is.

Emily Ratajkowski válásáról és az így nyert szabadságáról beszélt.
Emily Ratajkowski válásáról és az így nyert szabadságáról beszélt.
Forrás: IK ALDAMA

Emily Ratajkowski anyaként élte át élete első intim kalandját

A 35 éves Emily Ratajkowski nemcsak kendőzetlen bájairól, de szókimondásáról is híres. Bár a pucérkodásáról ismert modell már meg is mutatta legújabb pasiját, volt férjétől még mindig nem tudott teljesen elszakadni. Pontosabban a vele való sztorizgatásoktól. 

Arról korábban már egészen őszintén mesélt, hogyan is változott meg a szexuális élete gyermeke születését követően. Most pedig elérkezettnek látta az időt ahhoz, hogy négy évvel válása után azt is a nagyvilág tudtára adja, milyen volt az intimitást megélni elvált nőként. 

A modell és volt férje, Sebastian Bear-McClard 2018-2022 között voltak házasok, mindössze egy évvel fiuk, Sylvester születése után döntöttek a válás mellett. Emily Ratajkowski most megtörte a csendet, és őszintén beszélt a volt férjével való szakításáról: 

Erőszakos átmenet volt egy új valóságba, ahol a fájós cicimen az üvöltő baba, a duzzadt ujjamon pedig még gyűrű volt. 

A modell házasságának összeomlását gyors és gyötrelmes folyamatként jellemezte. Elismerte, hogy fiuk születése után 6 hónappal már nem volt köztük intim kapcsolat, de nem ebben látja kapcsolatuk végét, inkább egyfajta előjelként tekint rá vissza. Emily Ratajkowski azt is elárulta, hogy a szakításuk előtt sosem volt egyéjszakás kalandja. Amikor erre a válása után először sor került, leginkább azt élvezte, ahogyan a félig ismeretlen férfi nézett rá. Azt mondta, úgy néz ki mint Kleopátra. Azt is elárulta, élvezi, hogy 35 évesen még mindig dögösen néz ki, ráadásul a döntési szabadságáért is hálás.

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