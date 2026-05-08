Megszületett Diana hercegné magyar hasonmásának kisbabája - Exkluzív fotók

Nyolc hete adott életet kislányának Képli Barbara, akinek a baba érkezésével vált igazán teljessé az élete. A Diana hercegné magyar hasonmásaként ismert hölgy nemcsak külsejével idézi meg a legendás „szívek királynőjét”, hanem segítőkészségével, emberségével és az anyasághoz való hozzáállásával is sokak előtt példa lehet.
- Képli Barbara Diana hercegné hivatalos magyar hasonmása.
- 8 hete lett másodszorra is édesanya, a baba a gyönyörű hangzású Anna Barbara nevet kapta.
- Barbara szakmája szerint dajka, akárcsak Diana hercegné volt civilben, ráadásul ugyanúgy júliusban született.
- A kunszentmiklósi Kék Hold Együttes tagja.
Diana hercegné magyar hasonmása hű a szívek királynőjének szellemi örökségéhez
Barbara számára kiemelten fontos a segítségnyújtás, és tudatosan törekszik arra, hogy ne csak külsőleg, hanem belső értékekben is méltó legyen a tragikusan fiatalon elhunyt Diana hercegné örökségéhez.
„A jószívűsége, a segítőkészsége az, ami a legközelebb áll hozzám. Szeretem, ha boldogok az emberek, és életem során valahogy meg is találnak azok a helyzetek, amikor lehetőségem nyílik adni. Nem anyagi segítségre gondolok elsősorban, hanem lelkire. Szívesen beszélgetek emberekkel és egyáltalán nem jelent problémát őszinte érdeklődéssel hallgatni őket. A kislányomat, Anna Barbarát is ennek szellemében szeretném nevelni − meséli.”
A fiát arra tanította, hogy ne dobja ki a megunt játékait és ruháit, inkább adományozza el olyanoknak, akiknek szükségük van rá. Például rászoruló, nevelőotthonban élő gyerekeknek.
Barbi nem mellesleg a kunszentmiklósi Kék Hold Együttes tagja. Fontos számára, hogy fellépéseivel és a művészetével örömet okozzon az embereknek.
Diana hercegné magyar hasonmása számára is a család jelenti a mindent
A korona című sorozatban – melynek nemsokára érkezik a második évada – remekül kidomborítják az alkotók, hogy Diana hercegné az anyaságot tekintette legfontosabb feladatának.
„Ez a hozzáállás forradalmi volt a királyi családban, mivel a protokoll helyett az érzelmi közelséget részesítette előnyben. Nyilvánosan is megölelte és megpuszilta fiait, csecsemőkorukban ő maga szoptatta őket, nem bízta másra. Harry-t és Vilmost gyakran vitte el hajléktalanszállókra és kórházakba, hogy megtanítsa nekik az együttérzést" − avat be a kétszeres édesanya.
Barbara a híres Lady Di-frizurát is imádja
Barbara alapvetően saját magát sminkeli és igyekezve hűen követni Diana stílusát – nagyobb fotózásokon, forgatásokon vagy rangosabb rendezvényeken profi sminkmesterek és öltöztetők segítik a hercegnévé válását.
„A hajamat úgy vágatom le, hogy hasonlítson az övére, a többit könnyedén megoldom én, hiszen szakmám szerint fodrász is vagyok. Nagyon szeretem a 60-as, 70-es években viselt frizuráit, amikor a rövid hajat rétegesen vágták. Diana esetében volumennövelőt alkalmaztak és Marcell hullámokat sütöttek bele”
Ez a stílus a korszak egyik legmeghatározóbb viselete volt, amelyet Diana tett világszerte ikonikussá Lady Di-vágás néven.
Várandóssága alatt is Diana-ruhákat viselt
Barbara a legtöbb ruhát és kiegészítőt külföldről szerezte és szerzi be, a darabokat pedig átalakíttatja, hogy azok részletei pontosan megegyezzenek az eredeti, ikonikus Diana-viseletekkel (2016-ban egyébként kiállítás is nyílt a „szívek királynőjének” ikonikus szettjeiből a Kensington-palotában).
Hol végződik a szerep, és hol kezdődik az ember?
Mint azt Barbitól megtudtuk, a hasonmásság egy létező szakma külföldön, itthon azonban még gyerekcipőben jár. Őt rendszeresen hívják rendezvényekre és jótékonysági estekre, és bár a várandóssága alatt nem vállalt felkéréseket, már tervezi a visszatérést.
„Nem vagyok Diana hercegné klónja. Sokan azt várják, hogy tökéletesen ugyanaz legyek, de ez lehetetlen. A hasonmás esetemben azt jelenti, hogy bizonyos vonásaimban (arcberendezés, mosoly, testalkat) szerencsés módon emlékeztetem az embereket az eredeti személyre" – hangsúlyozza Barbara.
Barbi egy nemzetközi hasonmás-oldalon ismerkedett meg David Bornnal, Robin Williams hivatásos hasonmásával
A férfi azonnal meglátta benne a potenciált, és javasolta Barbarának, hogy regisztráljon nemzetközi imitátoroldalakon, és keressen meg a neves külföldi hasonmás-ügynökségeket. Barbara azóta már több külföldi ügynökség hivatalos listáján is szerepel mint a néhai hercegné magyar hasonmása.
