Megszületett Diana hercegné magyar hasonmásának kisbabája - Exkluzív fotók

Nyolc hete adott életet kislányának Képli Barbara, akinek a baba érkezésével vált igazán teljessé az élete. A Diana hercegné magyar hasonmásaként ismert hölgy nemcsak külsejével idézi meg a legendás „szívek királynőjét”, hanem segítőkészségével, emberségével és az anyasághoz való hozzáállásával is sokak előtt példa lehet.

Diana hercegné magyar hasonmása immár kétszeres anyuka

8 hete lett másodszorra is édesanya, a baba a gyönyörű hangzású Anna Barbara nevet kapta.

Barbara szakmája szerint dajka, akárcsak Diana hercegné volt civilben, ráadásul ugyanúgy júliusban született.

A kunszentmiklósi Kék Hold Együttes tagja.

Diana hercegné magyar hasonmása hű a szívek királynőjének szellemi örökségéhez

Barbara számára kiemelten fontos a segítségnyújtás, és tudatosan törekszik arra, hogy ne csak külsőleg, hanem belső értékekben is méltó legyen a tragikusan fiatalon elhunyt Diana hercegné örökségéhez.

„A jószívűsége, a segítőkészsége az, ami a legközelebb áll hozzám. Szeretem, ha boldogok az emberek, és életem során valahogy meg is találnak azok a helyzetek, amikor lehetőségem nyílik adni. Nem anyagi segítségre gondolok elsősorban, hanem lelkire. Szívesen beszélgetek emberekkel és egyáltalán nem jelent problémát őszinte érdeklődéssel hallgatni őket. A kislányomat, Anna Barbarát is ennek szellemében szeretném nevelni − meséli.”

A fiát arra tanította, hogy ne dobja ki a megunt játékait és ruháit, inkább adományozza el olyanoknak, akiknek szükségük van rá. Például rászoruló, nevelőotthonban élő gyerekeknek.

Barbi nem mellesleg a kunszentmiklósi Kék Hold Együttes tagja. Fontos számára, hogy fellépéseivel és a művészetével örömet okozzon az embereknek.

Diana hercegné magyar hasonmása számára is a család jelenti a mindent

A korona című sorozatban – melynek nemsokára érkezik a második évada – remekül kidomborítják az alkotók, hogy Diana hercegné az anyaságot tekintette legfontosabb feladatának.