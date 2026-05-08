Megszületett Diana hercegné magyar hasonmásának kisbabája - Exkluzív fotók

Diana hercegné magyar hasonmása
Képli Barbara -
Jónás Ágnes
2026.05.08.
A kétszeres anyuka a gyermekei mellett élheti meg igazán azt a szeretetet és érzelmi közelséget, amelyet Lady Di is élete legfontosabb küldetésének tartott. Diana hercegné magyar hasonmása, Képli Barbara exkluzív fotókat osztott meg velünk újszülött babájáról, valamint örömmel mesélt az elmúlt hónapok történéseiről.

Nyolc hete adott életet kislányának Képli Barbara, akinek a baba érkezésével vált igazán teljessé az élete. A Diana hercegné magyar hasonmásaként ismert hölgy nemcsak külsejével idézi meg a legendás „szívek királynőjét”, hanem segítőkészségével, emberségével és az anyasághoz való hozzáállásával is sokak előtt példa lehet.

Képli Barbara 2022 óta Diana hercegné hivatalos magyar hasonmása.
Diana hercegné magyar hasonmása immár kétszeres anyuka

  • Képli Barbara Diana hercegné hivatalos magyar hasonmása.
  • 8 hete lett másodszorra is édesanya, a baba a gyönyörű hangzású Anna Barbara nevet kapta.
  • Barbara szakmája szerint dajka, akárcsak Diana hercegné volt civilben, ráadásul ugyanúgy júliusban született.
  • A kunszentmiklósi Kék Hold Együttes tagja.

Diana hercegné magyar hasonmása hű a szívek királynőjének szellemi örökségéhez

Barbara számára kiemelten fontos a segítségnyújtás, és tudatosan törekszik arra, hogy ne csak külsőleg, hanem belső értékekben is méltó legyen a tragikusan fiatalon elhunyt Diana hercegné örökségéhez.

A jószívűsége, a segítőkészsége az, ami a legközelebb áll hozzám. Szeretem, ha boldogok az emberek, és életem során valahogy meg is találnak azok a helyzetek, amikor lehetőségem nyílik adni. Nem anyagi segítségre gondolok elsősorban, hanem lelkire. Szívesen beszélgetek emberekkel és egyáltalán nem jelent problémát őszinte érdeklődéssel hallgatni őket. A kislányomat, Anna Barbarát is ennek szellemében szeretném nevelni − meséli.”

A fiát arra tanította, hogy ne dobja ki a megunt játékait és ruháit, inkább adományozza el olyanoknak, akiknek szükségük van rá. Például rászoruló, nevelőotthonban élő gyerekeknek. 

Barbi nem mellesleg a kunszentmiklósi Kék Hold Együttes tagja. Fontos számára, hogy fellépéseivel és a művészetével örömet okozzon az embereknek. 

Barbara a kis Anna Barbarával
Diana hercegné magyar hasonmása számára is a család jelenti a mindent

A korona című sorozatban – melynek nemsokára érkezik a második évada – remekül kidomborítják az alkotók, hogy Diana hercegné az anyaságot tekintette legfontosabb feladatának.

Ez a hozzáállás forradalmi volt a királyi családban, mivel a protokoll helyett az érzelmi közelséget részesítette előnyben. Nyilvánosan is megölelte és megpuszilta fiait, csecsemőkorukban ő maga szoptatta őket, nem bízta másra. Harry-t és Vilmost gyakran vitte el hajléktalanszállókra és kórházakba, hogy megtanítsa nekik az együttérzést" − avat be a kétszeres édesanya.

Barbara külföldről vadássza a legjobb Diana-szetteket.
Barbara a híres Lady Di-frizurát is imádja

Barbara alapvetően saját magát sminkeli és igyekezve hűen követni Diana stílusát – nagyobb fotózásokon, forgatásokon vagy rangosabb rendezvényeken profi sminkmesterek és öltöztetők segítik a hercegnévé válását. 

A hajamat úgy vágatom le, hogy hasonlítson az övére, a többit könnyedén megoldom én, hiszen szakmám szerint fodrász is vagyok. Nagyon szeretem a 60-as, 70-es években viselt frizuráit, amikor a rövid hajat rétegesen vágták. Diana esetében volumennövelőt alkalmaztak és Marcell hullámokat sütöttek bele

Ez a stílus a korszak egyik legmeghatározóbb viselete volt, amelyet Diana tett világszerte ikonikussá Lady Di-vágás néven. 

Az egyik legedvesebb összeállítása.
Várandóssága alatt is Diana-ruhákat viselt

Barbara a legtöbb ruhát és kiegészítőt külföldről szerezte és szerzi be, a darabokat pedig átalakíttatja, hogy azok részletei pontosan megegyezzenek az eredeti, ikonikus Diana-viseletekkel (2016-ban egyébként kiállítás is nyílt a „szívek királynőjének” ikonikus szettjeiből a Kensington-palotában). 

Hol végződik a szerep, és hol kezdődik az ember? 

Mint azt Barbitól megtudtuk, a hasonmásság egy létező szakma külföldön, itthon azonban még gyerekcipőben jár. Őt rendszeresen hívják rendezvényekre és jótékonysági estekre, és bár a várandóssága alatt nem vállalt felkéréseket, már tervezi a visszatérést. 

Nem vagyok Diana hercegné klónja. Sokan azt várják, hogy tökéletesen ugyanaz legyek, de ez lehetetlen. A hasonmás esetemben azt jelenti, hogy bizonyos vonásaimban (arcberendezés, mosoly, testalkat) szerencsés módon emlékeztetem az embereket az eredeti személyre" – hangsúlyozza Barbara.

Barbi egy nemzetközi hasonmás-oldalon ismerkedett meg David Bornnal, Robin Williams hivatásos hasonmásával

A férfi azonnal meglátta benne a potenciált, és javasolta Barbarának, hogy regisztráljon nemzetközi imitátoroldalakon, és keressen meg a neves külföldi hasonmás-ügynökségeket. Barbara azóta már több külföldi ügynökség hivatalos listáján is szerepel mint a néhai hercegné magyar hasonmása. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
