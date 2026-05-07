2026.05.07.
Ahogy arról mi is hírt adtunk, újabb taggal bővül a brit királyi család. A harmadik gyermekével várandós Eugénia hercegnőről most először készültek fotók a bejelentés óta: ebben a szettben kapták lencsevégre.

Először kapták lencsevégre Eugénia hercegnőt azóta, hogy nyilvánosságra hozta: harmadik gyermekét várja férjével, Jack Brooksbankkel.

Eugénia hercegnő és Jack Brooksbank harmadik közös gyermeküket várják.
Eugénia hercegnő terhespocakja szépen gömbölyödik

András yorki herceg és Sarah Ferguson kisebbik lánya szerdán London belvárosában tűnt fel, ahol már jól látható volt gömbölyödő pocakja. A 36 éves Eugénia hercegnő sugárzott a boldogságtól, miután a hét elején közösségi oldalán jelentette be az örömhírt. A kétgyermekes édesanyát egy napsütéses sétán kapták lencsevégre: Eugénia egy hosszú fekete ruhát viselt sportcipővel és napszemüveggel, lezser, mégis elegáns összeállításban.

A brit királyi család izgatottan várja az új jövevényt

„Ő Királyi Fensége Eugénia hercegnő és Jack Brooksbank örömmel jelentik be, hogy harmadik gyermeküket várják, aki a nyáron érkezik” – állt a hivatalos közleményben, amely arra is kitért, hogy a házaspár két fia, az ötéves August és a kétéves Ernest is nagyon várja már kistestvére érkezését. A palota hozzátette: III. Károly királyt tájékoztatták a hírről, és nagy örömmel fogadta az újabb királyi baba érkezését. Az újszülött születésekor a brit trónöröklési sorrend 15. helyére kerül majd.

Sokan kiszúrták, mi maradt ki a Buckingham-palota közleményéből

A közleményből azonban sokak szerint feltűnően hiányzott egy fontos részlet. Amikor Eugénia nővére, Beatrix hercegnő és férje, Edoardo Mapelli Mozzi 2024-ben bejelentették második gyermekük, Athena érkezését, a Buckingham-palota közleménye külön megemlítette, hogy mindkét család örömmel fogadta a hírt. Hasonló megfogalmazás szerepelt Eugénia második várandósságának 2023-as bejelentésében is, amikor a palota azt írta, hogy a család nagyon boldog.

Az idei, jóval rövidebb közleményből azonban kimaradt minden utalás András hercegre és Sarah Fergusonra. Brit sajtóértesülések szerint ennek oka az lehet, hogy az elmúlt hónapokban ismét reflektorfénybe kerültek Jeffrey Epsteinhez fűződő korábbi kapcsolataik miatt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
