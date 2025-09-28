10 perc a feszes fenékért és még a kanapéról sem kell felállnod

Ugye neked is vannak napok, amikor semmi kedved elmenni a konditeremig, de attól még érzed, hogy szükséged lenne egy kis mozgásra? Pont ezért hoztuk el most nektek a kanapéedzést, ahol nincs másra szükséged, mint magadra, a nappalidra és extra elhatározásra. Ha ezeket végigcsinálod, akkor garantáltan érezni fogod, hogy dolgoztak az izmok és még a feneked is roppant hálás lesz érte!

Így tedd izgalmassá az edzést otthon a kanapéd segítségével

Ezeket az edzéseket otthon is el tudod végezni a kanapén:

1. Híd gyakorlat: a klasszikus fenékemelés

Feküdj hanyatt a kanapé előtt, a karjaid legyenek a tested mellett, talpad a földön és a térded se felejtsd el behajlítani. Ha megvan a megfelelő alappóz, akkor kezdd el megemelni a csípődet, szorítsd össze a feneked, majd lassan engedd vissza magad. Bemelegítésnek csinálj meg párat így, majd ha már belejöttél, akkor tedd fel a lábad a kanapéra és úgy folytasd a gyakorlatot, ami ennek köszönhetően még intenzívebbé válik. Ez a mozdulat szinte azonnal égeti a zsírt a fenékről, ami igazán feszes popsit varázsol és még a hasadat is izmosabbá teszi.

2. Bolgár guggolás: a legjobb feszesítő

Fordíts hátat a kanapénak és az egyik lábad rakd fel rá, a másikkal pedig lépj előre egy kicsit. Innentől nincs más feladatod, mint leereszkedni guggolásba, majd vissza és végül a másik lábaddal is csináld meg a gyakorlatot. Tudom, elsőre furcsának hangzik és nem is olyan könnyű amiatt, hogy tartanod kell az egyensúlyt, de hidd el, igazi kerek popsid lesz tőle és még a combod is feszesíti.

@kelleylynnfit The challenge most people have when working out at home is equipment. Most have a few dumbbells and that’s awesome, here I’m using a couch instead of a bench for my Bulgarian Splits. This is a 🔥 move that works both the booty and the quads. To set up sit on the edge of the couch, one leg straight out. This leg is your working leg, stand up placing the back foot onto the couch. Grab weight. If you struggle with balance you may also want a chair beside you, or limit the amount of resistance used. ♬ original sound - daily.ellie.goulding

3. Step-up: a lépegetés új formája

Képzeld el, mintha egy színpadra lépnél: állj a kanapé elé, lépj fel rá az egyik lábaddal, míg a másikat húzd fel magad mellett és óvatosan lépj vissza. Ez egy igazán jó gyakorlat, aminek kardió hatása is van és biztosan fogod érezni te is pár kör után, hogy mennyire hevesen ver a szíved.

4. Szamárrúgás: fenékemelés négykézláb

Térdelj le a kanapé elé és a könyököddel támaszkodj az ülő részére, majd nyújtsd ki a jobb lábad, mintha rúgnál egyet hátrafelé, majd ezt ismételd meg még párszor, mielőtt áttérnél a másik lábadra. A popsid folyamatosan feszülni fog közben és a kanapé magasabb pozícióban tartja a felsőtested, amitől jobban tudsz a fenékizmokra koncentrálni és kevesebb mértékben terheli meg a derekad.