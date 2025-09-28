Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
10 perc a feszes fenékért és még a kanapéról sem kell felállnod

Shutterstock - voronaman
Gyüre Bernadett
2025.09.28.
Ma már nincs szükség súlyzóra, edzőteremre és szuper felszerelésre ahhoz, hogy ultra feszes popsid legyen. Elég a saját testsúlyod, egy kis lelkesedés, na meg persze a kanapéd! Mutatjuk, hogyan turbózd fel a fenékedzést mindössze 10 perc alatt!

Ugye neked is vannak napok, amikor semmi kedved elmenni a konditeremig, de attól még érzed, hogy szükséged lenne egy kis mozgásra? Pont ezért hoztuk el most nektek a kanapéedzést, ahol nincs másra szükséged, mint magadra, a nappalidra és extra elhatározásra. Ha ezeket végigcsinálod, akkor garantáltan érezni fogod, hogy dolgoztak az izmok és még a feneked is roppant hálás lesz érte!

Így tedd izgalmassá az edzést otthon a kanapéd segítségével
Forrás: Shutterstock

Ezeket az edzéseket otthon is el tudod végezni a kanapén:

1. Híd gyakorlat: a klasszikus fenékemelés

Feküdj hanyatt a kanapé előtt, a karjaid legyenek a tested mellett, talpad a földön és a térded se felejtsd el behajlítani. Ha megvan a megfelelő alappóz, akkor kezdd el megemelni a csípődet, szorítsd össze a feneked, majd lassan engedd vissza magad. Bemelegítésnek csinálj meg párat így, majd ha már belejöttél, akkor tedd fel a lábad a kanapéra és úgy folytasd a gyakorlatot, ami ennek köszönhetően még intenzívebbé válik. Ez a mozdulat szinte azonnal égeti a zsírt a fenékről, ami igazán feszes popsit varázsol és még a hasadat is izmosabbá teszi.

@b00tybyjacks If You’ve got a couch? You’ve got a gym! #athomeworkouts #glutes #strongwomen #workout #howto ♬ original sound - Jackson Johnson BBJ🍑

2. Bolgár guggolás: a legjobb feszesítő

Fordíts hátat a kanapénak és az egyik lábad rakd fel rá, a másikkal pedig lépj előre egy kicsit. Innentől nincs más feladatod, mint leereszkedni guggolásba, majd vissza és végül a másik lábaddal is csináld meg a gyakorlatot. Tudom, elsőre furcsának hangzik és nem is olyan könnyű amiatt, hogy tartanod kell az egyensúlyt, de hidd el, igazi kerek popsid lesz tőle és még a combod is feszesíti.

@kelleylynnfit

The challenge most people have when working out at home is equipment. Most have a few dumbbells and that’s awesome, here I’m using a couch instead of a bench for my Bulgarian Splits. This is a 🔥 move that works both the booty and the quads. To set up sit on the edge of the couch, one leg straight out. This leg is your working leg, stand up placing the back foot onto the couch. Grab weight. If you struggle with balance you may also want a chair beside you, or limit the amount of resistance used.

♬ original sound - daily.ellie.goulding

3. Step-up: a lépegetés új formája

Képzeld el, mintha egy színpadra lépnél: állj a kanapé elé, lépj fel rá az egyik lábaddal, míg a másikat húzd fel magad mellett és óvatosan lépj vissza. Ez egy igazán jó gyakorlat, aminek kardió hatása is van és biztosan fogod érezni te is pár kör után, hogy mennyire hevesen ver a szíved.

@dr.shannonritchey Step ups are one of the most effective glute exercises. Join us in @evlofitness ♬ Cool Kids (Sped-Up Version) - Echosmith

4. Szamárrúgás: fenékemelés négykézláb

Térdelj le a kanapé elé és a könyököddel támaszkodj az ülő részére, majd nyújtsd ki a jobb lábad, mintha rúgnál egyet hátrafelé, majd ezt ismételd meg még párszor, mielőtt áttérnél a másik lábadra. A popsid folyamatosan feszülni fog közben és a kanapé magasabb pozícióban tartja a felsőtested, amitől jobban tudsz a fenékizmokra koncentrálni és kevesebb mértékben terheli meg a derekad.

Így csináld meg helyesen a szamárrúgásokat:

@mariefitgoals

♬ Montagem Rave Eterno - Dj Samir & Fyex

5. Csípőtolás: lazítás a végére

Az utolsó feladatban már csak annyi dolgod maradt, hogy leülj a kanapé elé és támaszd meg rajta a lapockád, míg a talpad szilárdan álljon a földön. Lassan próbáld meg felemelni a csípőd, aminek köszönhetően kissé fel fogsz feküdni a kanapéra, majd ezt ismételd meg párszor. Ha nehezíteni szeretnél a gyakorlaton, akkor nyugodtan tehetsz egy párnát vagy súlyt az öledbe, hogy nehezebb dolgod legyen kinyomni magad.

@kelleylynnfit

With your shins parallel to the floor and feet slight more than hip width apart, place you mid back (shoulder blades) against the back of the couch. If you are using a dumbbell, place it on hips, simply thrust up and come back down. Common mistakes people make are place feet to close together, or too close to the body/too far away. Also make sure to tuck the chin to protect the spine.

♬ we fell in love in october - Speed - Ren

