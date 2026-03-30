Alaplé a ragyogó bőrért? Gwyneth Paltrow is erre esküszik

A csontleves, vagyis a hosszan főzött alaplé az utóbbi években valóságos reneszánszát éli. Ami nagymamáink konyhájában még egyszerű, takarékos fogás volt, ma az egészségtudatos életmód egyik kedvelt eleme lett. Nem véletlenül: a lassan főtt csontokból és zöldségekből készült alaplé tele van ásványi anyagokkal, fehérjével és természetes kollagénnel, amelyek jót tehetnek az emésztésnek, a bőrnek és az ízületeknek is. Többek között Gwyneth Paltrow is erre esküszik, és nincs olyan nap, hogy ne fogyasztana belőle legalább egy csészével.

A csontleves különlegessége abban rejlik, hogy a hosszú főzési idő – gyakran 12 óránál is több – alatt a csontokból kioldódik a zselatin és a kollagén. Ettől lesz a kihűlt leves kissé kocsonyás állagú, ami valójában a tápanyagdússág jele. Sokan a bélrendszer támogatására, a gyulladások csökkentésére vagy éppen a bőr rugalmasságának megőrzése miatt fogyasztják. Emellett kiváló alap levesekhez, rizottókhoz, szószokhoz, de akár önmagában, forró italként is kortyolgatható.

Az utóbbi időben a hírességek világában is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a csontleves. Gwyneth Paltrow például évek óta az alaplé egyik legismertebb rajongója. A színésznőről sokáig az a pletyka keringett, hogy szinte kizárólag csontlevesen él, ám a valóság ennél jóval árnyaltabb.

„Valamiért az emberek azt hitték, hogy csak csontlevest iszom” – mondta egy podcast adásban a színésznő. A pletyka egy 2023-as interjú után kezdett terjedni, amelyben Gwyneth Paltrow arról beszélt, mit eszik egy átlagos napon. Az interneten sokan úgy értelmezték a szavait, mintha szinte kizárólag csontlevest fogyasztana.

Paltrow azonban hangsúlyozta, hogy ez félreértés. „Nem csak csontlevest és zöldségeket eszem. Teljes értékű ételeket fogyasztok, és vannak napok, amikor azt eszem, amit csak szeretnék – akár sültkrumplit is.”