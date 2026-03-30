2026. márc. 30., hétfő

Alaplé a ragyogó bőrért? Gwyneth Paltrow is erre esküszik

Rideg Léna
2026.03.30.
A kollagénben gazdag csontleves újra reflektorfénybe került az egészségtudatos étrendben. A lassan főtt alaplé nemcsak a nagymamák konyhájának klasszikusa, hanem ma már a sztárok egyik kedvence is: Gwyneth Paltrow például naponta iszik belőle.

A csontleves, vagyis a hosszan főzött alaplé az utóbbi években valóságos reneszánszát éli. Ami nagymamáink konyhájában még egyszerű, takarékos fogás volt, ma az egészségtudatos életmód egyik kedvelt eleme lett. Nem véletlenül: a lassan főtt csontokból és zöldségekből készült alaplé tele van ásványi anyagokkal, fehérjével és természetes kollagénnel, amelyek jót tehetnek az emésztésnek, a bőrnek és az ízületeknek is. Többek között Gwyneth Paltrow is erre esküszik, és nincs olyan nap, hogy ne fogyasztana belőle legalább egy csészével.

Gwyneth Paltrow is az alaplére esküszik.
Forrás: Variety
  • A csontleves újra népszerű: sokan szuperételként tekintenek rá
  • Kollagént, fehérjét és ásványi anyagokat tartalmaz
  • Gwyneth Paltrow naponta iszik belőle, gyakran délutáni italként
  • Hogyan készül az alaplé?

Az alaplé titka: ezért tartják igazi szuperételnek

A csontleves különlegessége abban rejlik, hogy a hosszú főzési idő – gyakran 12 óránál is több – alatt a csontokból kioldódik a zselatin és a kollagén. Ettől lesz a kihűlt leves kissé kocsonyás állagú, ami valójában a tápanyagdússág jele. Sokan a bélrendszer támogatására, a gyulladások csökkentésére vagy éppen a bőr rugalmasságának megőrzése miatt fogyasztják. Emellett kiváló alap levesekhez, rizottókhoz, szószokhoz, de akár önmagában, forró italként is kortyolgatható.

Gwyneth Paltrow minden nap fogyaszt belőle

Az utóbbi időben a hírességek világában is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a csontleves. Gwyneth Paltrow például évek óta az alaplé egyik legismertebb rajongója. A színésznőről sokáig az a pletyka keringett, hogy szinte kizárólag csontlevesen él, ám a valóság ennél jóval árnyaltabb.

„Valamiért az emberek azt hitték, hogy csak csontlevest iszom” – mondta egy podcast adásban a színésznő. A pletyka egy 2023-as interjú után kezdett terjedni, amelyben Gwyneth Paltrow arról beszélt, mit eszik egy átlagos napon. Az interneten sokan úgy értelmezték a szavait, mintha szinte kizárólag csontlevest fogyasztana.

Paltrow azonban hangsúlyozta, hogy ez félreértés. „Nem csak csontlevest és zöldségeket eszem. Teljes értékű ételeket fogyasztok, és vannak napok, amikor azt eszem, amit csak szeretnék – akár sültkrumplit is.”

Ennek ellenére a csontlevest valóban szereti, és rendszeresen issza. Elmondása szerint számára olyan az alaplé, mint egy meleg délutáni ital. „Délután úgy iszom, mint egy csésze teát” – mesélte. Szerinte a csontleves különösen jót tesz az emésztésnek, ráadásul természetes módon tartalmaz fehérjét és kollagént. A színésznő azt is hozzátette, hogy valójában nagy kávérajongó, és a kávéját nyers tejszínnel szereti.

Az Oscar-díjas színésznő ma már nagy hangsúlyt fektet az erőnléti edzésre és a megfelelő fehérjebevitelre. Korábban férjével, Brad Falchukkal paleolit étrendet követtek, de ma már lazábban áll az étkezéshez, például ismét eszik kovászos kenyeret és sajtot. Egy dolog azonban változatlan maradt: a csontleves iránti rajongása. 

Gwyneth Paltrow szerint az alaplé egy egyszerű, tápláló és természetes módja annak, hogy támogassuk a szervezetünket.

Hogyan készül az alaplé?

Ha szeretnéd kipróbálni, milyen a lassan főtt alaplé, amelyre Gwyneth Paltrow is esküszik, otthon is könnyen elkészítheted.

Egyszerű, kollagénben gazdag csontleves

Hozzávalók (kb. 2 literhez):

  • 1,5–2 kg csirke- vagy marhacsont
  • 1 fej vöröshagyma, negyedelve (héjastól)
  • 2 sárgarépa, nagyobb darabokra vágva
  • 2 zellerszár
  • 1 teáskanál fekete bors
  • 2 babérlevél
  • friss petrezselyem
  • 1 evőkanál só
  • hideg víz
The chicken stock has been simmering for 24 hours
Az alaplé a szép bőr egyik kulcsa.
Forrás: Digital Vision

Elkészítés:
A csontokat öblítsük le hideg vízzel. Ha erősebb ízt szeretnénk, a csontokat 200 °C-os sütőben 30–40 percig elő is süthetjük. Ezután tegyük nagy fazékba, öntsük fel annyi hideg vízzel, hogy ellepje, és lassú tűzön kezdjük melegíteni. Amikor hab képződik a felszínen, szedjük le. Adjuk hozzá a zöldségeket és a fűszereket, majd nagyon alacsony lángon főzzük legalább 12 órán át. A kész levest szűrjük le, hűtsük ki, majd a tetején megszilárduló zsírréteget távolítsuk el. 

Az így készült alaplé gazdag, aromás és kollagénben bővelkedő – nemcsak levesek alapjaként tökéletes, hanem akár önmagában, forrón kortyolgatva is, ahogyan Gwyneth Paltrow is szereti.

