A mondat, ami az egész élét megváltoztatta: "140-150 kilóval szülni életveszélyes lehet"– Niki megrázó fogyástörténete

A túlsúlyról beszélni mindig kényes téma – különösen akkor, ha valaki évekig próbálja elhitetni magával, hogy minden rendben van. Niki fogyástörténete azonban megmutatja, hogy van az a pont, amikor már nem lehet félrenézni. Egy orvosi figyelmeztetés elég volt ahhoz, hogy szembenézzen a valósággal, és elinduljon a sikeres életmódváltás rögös útján.

Egy sikeres fogyástörténet: babavárás előtt 50 kilótól szabadult meg a fiatal nő

Niki sokáig azonnal védekezni és magyarázkodni kezdett, hogy ha valaki szóba hozta a súlyát. Reméli, hogy történetével segíthet azoknak, akik hasonló cipőben járnak.

„A nőgyógyász nyitotta fel a szememet”

Niki kiskora óta küzd túlsúllyal. 17 évesen próbálkozott először komolyabban lefogyni, étvágycsökkentő kapszulát szedett, éhezett. 30 kilót fogyott, de fél éven belül visszaszedte a dupláját.

„Rosszul ettem, nálam napi szinten ment a csoki, kenyér, imádtam a tésztás ételeket – magyarázza a túlsúly okait. – 2021-ben kiderült, hogy magas a vérnyomásom, három féle gyógyszert kellett rá szednem. Bármilyen orvosnál jártam, mindig azt mondták, hogy fogyjak le. Megvédtem magam azzal, hogy nem lehet mindent a túlsúlyra fogni, hisz például van egy 55 kilós barátnőm, aki inzulinos cukros. Nem akartam, hogy a súlyom miatt bántsanak, mert azt hittem, hogy nekem jó úgy, ráadásul a párom is elfogadta a külsőmet. Tavaly februárban nyitotta fel a szememet a nőgyógyász. Azt mondta a doktor úr, hogy sok mindenben problémát okozna a súlyom, hogy ha várandós lennék és magas vérnyomással, 140-150 kilósan szülni életveszélyes lehet. Nyáron 34 éves leszek, rövid időn belül szeretnénk majd gyereket, és beláttam, hogy le kell fogynom előtte.

„Megszerettem a ketogén étrendet”

Tavaly májusban kezdett életmódváltásba. Először az interneten keresett recepteket, magának próbálta összeállítani az étrendet.

„Fél éve csatlakoztam Erik programjához – meséli. – A barátnőm addigra már közel ötven kilót fogyott az ő segítségével. Azóta két 8 hetes versenyén is részt vettem, de igazából azóta csak az ő receptjei alapján főzök magamnak, nekem nagyon beváltak ezek az ételek. Kedvenceim a rakott karfiol, rakott brokkoli, rakott káposzta, ketogén lasagne, édességként pedig imádom a cottage cheese-t gyümölcsdarabokkal. Nekem hatalmas segítség, hogy ki vannak számolva a kalóriák, makrók. Előre megfőzök és bedobozolok magamnak egy hétre. Néha az is belefér, hogy csaljak egy picit, mert ha mondjuk anyukám paradicsomos húsgombócot készít, akkor eszek belőle, mert az a kedvenc ételem. Édesítőszerrel főzi, mert édesapám és a párom is cukros, így már az egész család cukormentesen étkezik. Igyekszem 6-8 órás idő intervallumban étkezni, sokszor, kevesebbet, mellette pedig napi 3-4 liter vízet inni. Van egy 1 literes motivációs kulacsom, amin jelölve vannak a mértékegységek, az elején rengeteget segített."