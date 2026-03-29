A mondat, ami az egész élét megváltoztatta: "140-150 kilóval szülni életveszélyes lehet"– Niki megrázó fogyástörténete

A túlsúlyról beszélni mindig kényes téma – különösen akkor, ha valaki évekig próbálja elhitetni magával, hogy minden rendben van. Niki fogyástörténete azonban megmutatja, hogy van az a pont, amikor már nem lehet félrenézni. Egy orvosi figyelmeztetés elég volt ahhoz, hogy szembenézzen a valósággal, és elinduljon a sikeres életmódváltás rögös útján.
Egy sikeres fogyástörténet: babavárás előtt 50 kilótól szabadult meg a fiatal nő
Niki sokáig azonnal védekezni és magyarázkodni kezdett, hogy ha valaki szóba hozta a súlyát. Reméli, hogy történetével segíthet azoknak, akik hasonló cipőben járnak.
„A nőgyógyász nyitotta fel a szememet”
Niki kiskora óta küzd túlsúllyal. 17 évesen próbálkozott először komolyabban lefogyni, étvágycsökkentő kapszulát szedett, éhezett. 30 kilót fogyott, de fél éven belül visszaszedte a dupláját.
„Rosszul ettem, nálam napi szinten ment a csoki, kenyér, imádtam a tésztás ételeket – magyarázza a túlsúly okait. – 2021-ben kiderült, hogy magas a vérnyomásom, három féle gyógyszert kellett rá szednem. Bármilyen orvosnál jártam, mindig azt mondták, hogy fogyjak le. Megvédtem magam azzal, hogy nem lehet mindent a túlsúlyra fogni, hisz például van egy 55 kilós barátnőm, aki inzulinos cukros. Nem akartam, hogy a súlyom miatt bántsanak, mert azt hittem, hogy nekem jó úgy, ráadásul a párom is elfogadta a külsőmet. Tavaly februárban nyitotta fel a szememet a nőgyógyász. Azt mondta a doktor úr, hogy sok mindenben problémát okozna a súlyom, hogy ha várandós lennék és magas vérnyomással, 140-150 kilósan szülni életveszélyes lehet. Nyáron 34 éves leszek, rövid időn belül szeretnénk majd gyereket, és beláttam, hogy le kell fogynom előtte.
„Megszerettem a ketogén étrendet”
Tavaly májusban kezdett életmódváltásba. Először az interneten keresett recepteket, magának próbálta összeállítani az étrendet.
„Fél éve csatlakoztam Erik programjához – meséli. – A barátnőm addigra már közel ötven kilót fogyott az ő segítségével. Azóta két 8 hetes versenyén is részt vettem, de igazából azóta csak az ő receptjei alapján főzök magamnak, nekem nagyon beváltak ezek az ételek. Kedvenceim a rakott karfiol, rakott brokkoli, rakott káposzta, ketogén lasagne, édességként pedig imádom a cottage cheese-t gyümölcsdarabokkal. Nekem hatalmas segítség, hogy ki vannak számolva a kalóriák, makrók. Előre megfőzök és bedobozolok magamnak egy hétre. Néha az is belefér, hogy csaljak egy picit, mert ha mondjuk anyukám paradicsomos húsgombócot készít, akkor eszek belőle, mert az a kedvenc ételem. Édesítőszerrel főzi, mert édesapám és a párom is cukros, így már az egész család cukormentesen étkezik. Igyekszem 6-8 órás idő intervallumban étkezni, sokszor, kevesebbet, mellette pedig napi 3-4 liter vízet inni. Van egy 1 literes motivációs kulacsom, amin jelölve vannak a mértékegységek, az elején rengeteget segített."
„Az orvos is büszke rám”
A 160 centis magasságához 60 kilós álom súlyt tűzött ki magának, de már most is sokkal jobban érzi magát.
„A legfontosabb, hogy már nem kell vérnyomáscsökkentőket szednem – árulja el. – Az orvos nem győzi mondani, hogy milyen büszke rám, amiért lefogytam. Sokkal magabiztosabb vagyok, energikusabb vagyok, reggelenként könnyebben kelek fel, mint régen, szó szerint is, mert már nem fáj a derekam, amikor felállok az ágyból. Eddig soha semmilyen ruhát nem találtam a méretemben, most meg mindent találok magamra, amit szeretnék. Egyenesen imádom a vásárlást. Ilyen állandó fogyásnál körülbelül két hetente váltogatom a ruhákat, de szerencsém van az említett barátnőmmel, mert súlyra szortírozva kapom tőle a ruhacsomagokat. Alig várom, hogy elérjem a 60 kg-ot és akkor már anyukám ruhái is jók lesznek rám. Az egész család büszke rám, a kollégák közül többen kértek tőlem tanácsot, ami szintén szuper érzés. Egy másik barátnőm is becsatlakozott pár hónapja a programba, sokat segít, hogy támogatjuk egymást a mindennapokban…"
„Most már hiszek magamban!”
Nikinek sokáig voltak kétségei azzal kapcsolatban, hogy hosszútávon képes-e változni.
„Mindig is az volt a fejemben, hogy lefogyni könnyű, de megtartani sokkal nehezebb – vallja be. A rengeteg jojó effektus miatt alakult ki ez bennem, nem értettem, hogy mit csinálok rosszul. Így utólag visszagondolva, szinte mindent rosszul csináltam, például azt hittem, hogy a rizs, zab diétás hozzávaló, de ez ennél összetettebb dolog, hiszen bennük is magas a szénhidrát tartalom. Semmiképp nem szeretnék visszahízni, az a célom, hogy tartsam ezt az életmódot, de most már 100 százalékosan hiszek magamban, tudom, hogy simán lehet ezt csinálni. Ráadásul az egészséges étkezés mellé, bejött a sport is az életembe, amit korábban el sem tudtam volna képzelni. Rengeteget sétálok, január óta konditerembe is járok. Tervben van, hogy ha elérem a hatvan kilót, elkezdem az izomépítést is. Az, hogy ilyen nagyot változott velem a világ, nagyrészt Eriknek köszönhető, amiért iszonyatosan hálás vagyok.
Korsch Erik ketogén életmódprogram tanácsadó szerint nincs sikeres életmódváltás belső stabilitás nélkül.
„Minden nap felébred bennünk egy oroszlán, és felébred egy gazella is – magyarázza Erik. A gazella akkor fut, amikor fél, nyomás van, de amikor megszűnik a veszély, megáll. Sok ember él így. Csak akkor tesznek bele mindent, amikor muszáj, amikor határidő van, amikor baj van. Ez nem mentális erő, ez reakció a helyzetre. Az oroszlán viszont nem reagál. Ő dönt. Nem attól erős, hogy izmos, hanem attól, hogy belül stabil. A mentális erő nem azt jelenti, hogy mindig motivált vagy, hanem azt, hogy akkor is csinálod, amikor nincs kedved, amikor fáradt vagy, amikor csend van körülötted, amikor senki nem tapsol, amikor senki nem lát. A mentális erő az, amikor nem az érzéseid irányítanak, hanem az elhatározásod, nem a hangulatod diktál, hanem a célod. Ha életmódot váltasz, lesznek napok, amikor fájni fog, amikor kétségeid lesznek, amikor belül azt hallod: „ma inkább ne”. Ott dől el minden. A mentális erő fegyelem, következetesség, belső tűz. Ha éhes vagy a célodra, nem kifogást keresel, hanem megoldást. A kérdés nem az, hogy erős vagy-e, hanem az: amikor nehéz, akkor is maradsz?!”
Ez a fogyástörténet megmutatja, milyen fordulópontot jelenthet egy őszinte orvosi figyelmeztetés. Niki hosszú évekig küzdött a túlsúllyal és annak következményeivel, mígnem felismerte, hogy a változás nemcsak esztétikai, hanem életmentő döntés is lehet. Az életmódváltásnak köszönhetően nemcsak a kilók csökkentek, hanem az egészsége és az önbizalma is helyreállt. Története inspiráció lehet mindazoknak, akik még csak gondolkodnak a változtatáson.
További fogyástörténetekért kattints!