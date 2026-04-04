Életmódváltás 30 felett: 2 gyerek mellett fogyott több mint 10 kilót Niki

Sokan azt gondolják, hogy a fogyás 30 felett már sokkal nehezebb, pedig egy jól felépített életmódváltás ilyenkor is működik. Niki története is ezt bizonyítja: kétgyermekes anyukaként, a kényelmesebb hétköznapokból indulva jutott el oda, hogy újra jól érzi magát a bőrében. Az életmódváltás 30 felett nem csak a diétáról szól, hanem arról is, hogy visszataláljunk az egyensúlyhoz.
Fogyás 30 felett: apró lépések, tartós változás
Az életmódváltás 30 felett nem egyik napról a másikra történik, hanem tudatos döntések sorozata. Niki is fokozatosan alakította át az étkezési szokásait és építette be a mozgást a mindennapjaiba, ami végül látványos és tartós fogyáshoz vezetett.
A legelső lépések egyike az volt, hogy letöltött egy kalóriaszámlálót a telefonjára. Minden étkezést vezetett benne, hogy ne haladja meg a rá szabott 1500 kalóriát. Hamar megtanulta a mércéket, így már jó ideje, nem írja, nem számolja az alapanyagokat.
„Lassan megérett az elhatározás”
Niki azok közé a szerencsések közé tartozik, akik sokáig nem tudták, mi az, hogy túlsúly vagy diéta. Világéletében vékony alkatú volt.
„Két gyermekem van, a lányom 12, a fiam 10 éves – meséli. – Amikor Hannával terhes lettem, felszedtem pár plusz kilót, de ez könnyedén le is ment. Másfél évre rá jött Milán, ott már picit nehezebben és lassabban adtam le a felesleget, de a második szülés után is vissza tudtam menni 60-63 kilóra, ami nekem tökéletesen megfelelt. Érdekes, de az utóbbi másfél-két évben változott a helyzet. Ha belenéztem a tükörbe, azt láttam, hogy már nem vagyok olyan vékony. Igazából engem nem zavart, nem gondoltam magam kövérnek, viszont egyre több megjegyzés jött azzal kapcsolatban, hogy meghíztam. Többen kérdezték, hogy van-e valami egészségügyi problémám. Nem vettem magamra, nem éreztem bántónak, de egy idő után mégis azt gondoltam, hogy úgy látszik, mégis kövér vagyok és tennem kell valamit ellene. Szép lassan megérett bennem ez a belátás.”
„A tunyulás meghozta a gyümölcsét”
A két gyerekes anyuka szerint a passzívabb, csipegetős életmód vezetett a súlyfelesleghez.
„Fodrász a szakmám, de itthon vagyok, nem dolgozom – árulja el. – Ahogy jöttem-mentem a lakásban, gyakran bekaptam egy-egy falatot, nasiztam, nyáron sok jégkrémet, fagyit ettem. Mindig azt fogyasztottam, ami éppen jól esett, nem néztem, hogy minek, mi az összetevője. Ráadásul nem mozogtam semmit, így az állandó tunyulás meghozta a gyümölcsét. Tavaly nyáron kezdtem el azon gondolkodni, hogy jó lenne most már kezdeni valamit magammal. Már nem úgy álltak a ruhák, ahogy korábban, többnyire inkább bővebb pólókat hordtam. Nem csak a hasam lett nagyobb, hanem arányosan mindenem, a vállam, karjaim, combom is. A férjem azt mondta, hogy neki jó vagyok úgy is, de ha változtatni szeretnék, abban is támogat. Évekkel korábban már voltam Mártinál csoportos órákon, így azonnal ő ugrott be, hogy biztos tud segíteni nekem. Elkezdtem hozzá járni személyi edzésre, amit nagyon megszerettem. Ugyanakkor kaptam tőle iránymutatást az étkezéssel kapcsolatban is. Így kezdtem el az életmódváltást tavaly ősszel.”
„Most már néha a pörkölt is belefér”
Jelenleg mínusz 13 kilónál jár, nagy örömére újra szűk felsőket hord és sokat javult az önbizalma.
„Körülbelül januárra értem el a mínusz tízet – vallja be. – Addig a kutya se vette észre, hogy fogytam. Onnantól kezdve jöttek a pozitív észrevételek. Sőt, most már azt szokták mondani az ismerősök, hogy ne fogyjak többet, mert túl vékony vagyok. Az a célom, hogy elérjem a 65-öt, onnantól pedig tartsam azt. Azt gondolom, hogy most már lehetek picit megengedőbb magammal és ha úgy adódik, ehetek egy kis csirkepörköltet nokedlivel. A családban sok a túlsúlyos, valószínűleg előbb-utóbb én is az lennék, ha nem figyelnék oda. Örülök, hogy időben léptem, mert rájöttem, hogy én így érzem jól magam. Kezdetben bennem volt, hogy szeretném megmutatni másoknak is, hogy meg tudom csinálni, de közben teljesen elengedtem. Már csak magamért teszek mindent. Csak az a fontos, hogy én rendben legyek magammal.”
Mennyire tartható egy diéta 30 felett?
Niki tartott tőle, hogy nehéz lesz két felé főzni, külön magának, külön a családnak, de hamar belejött.
„A fiam néha belekóstol abba, amit magamnak készítek, például a durum tésztába, de a család többi tagja nem – árulja el. – Korábban nagyon szerettem a kenyeret, el sem tudtam képzelni nélküle az életem. Azt hittem, hogy nem fogom kibírni nélküle, de érdekes módon egyáltalán nem hiányzik. A tésztákat, nehéz, zsíros ételeket szintén elhagytam. Az elmúlt fél évben sokkal több zöldséget ettem, mint egész eddigi életemben. Soha eszembe nem jutott volna, uborkából, paprikából salátát készítsek és az legyen a köretem. Újdonság számomra, hogy a natúr hús mellé salátát fogyasztok, az édesburgonyát is megszerettem. Elég finnyás vagyok, de a javasolt élelmiszerek közül, egyedül a tofut nem bírtam megenni. Szerencsére a család nem édesszájú, nálunk amúgy sem volt minden héten sütemény. Magamnak szoktam diétás recepteket keresni, például a túrós muffin nagy kedvencem lett.”
Jarábik Márta fitneszedző szerint a tavasz az egyik legideálisabb időszak az életmódváltásra, sokkal motiválóbb és könnyebben kivitelezhető, mint az újévi fogadalmak.
”A természet ébredése, a hosszabbodó nappalok és a melegedő időjárás biológiailag és pszichológiailag is támogatja a változást – magyarázza a szakember. – Több a napfény, jobb a hangulat, a növekvő napsütéses órák száma növeli a szervezet szerotonin-, vagyis boldogsághormon szintjét, így több energiánk lesz. A tavaszi fáradtság egyik legjobb ellenszere az életmódváltás. Sokan fáradtabbnak érzik magukat, de a mozgás és a friss ételek segítenek átlendülni ezen. Tavasszal elérhetővé válnak a friss, vitaminban gazdag alapanyagok, olyan zöldségekkel, mint a spenót, retek, spárga, újhagyma, amelyek támogatják a méregtelenítést és az egészséges táplálkozást. A melegedő idővel a szervezetünk természetesen kevesebb, könnyebb ételt kíván, így kevésbé megerőltető, mint télen. A lenge ruhák közeledtével pedig nagyobb a motiváció a "nyári formába" kerülésre, ami tartós eredményt hozhat.”
További fogyással kapcsolatos cikkekért kattints!