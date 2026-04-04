Életmódváltás 30 felett: 2 gyerek mellett fogyott több mint 10 kilót Niki

Sokan azt gondolják, hogy a fogyás 30 felett már sokkal nehezebb, pedig egy jól felépített életmódváltás ilyenkor is működik. Niki története is ezt bizonyítja: kétgyermekes anyukaként, a kényelmesebb hétköznapokból indulva jutott el oda, hogy újra jól érzi magát a bőrében. Az életmódváltás 30 felett nem csak a diétáról szól, hanem arról is, hogy visszataláljunk az egyensúlyhoz.

Fogyás 30 felett: a szakértő szerint a tavasz tökéletes az életmódváltás elkezdéséhez.

Fogyás 30 felett: apró lépések, tartós változás

Az életmódváltás 30 felett nem egyik napról a másikra történik, hanem tudatos döntések sorozata. Niki is fokozatosan alakította át az étkezési szokásait és építette be a mozgást a mindennapjaiba, ami végül látványos és tartós fogyáshoz vezetett.

A legelső lépések egyike az volt, hogy letöltött egy kalóriaszámlálót a telefonjára. Minden étkezést vezetett benne, hogy ne haladja meg a rá szabott 1500 kalóriát. Hamar megtanulta a mércéket, így már jó ideje, nem írja, nem számolja az alapanyagokat.

„Lassan megérett az elhatározás”

Niki azok közé a szerencsések közé tartozik, akik sokáig nem tudták, mi az, hogy túlsúly vagy diéta. Világéletében vékony alkatú volt.

„Két gyermekem van, a lányom 12, a fiam 10 éves – meséli. – Amikor Hannával terhes lettem, felszedtem pár plusz kilót, de ez könnyedén le is ment. Másfél évre rá jött Milán, ott már picit nehezebben és lassabban adtam le a felesleget, de a második szülés után is vissza tudtam menni 60-63 kilóra, ami nekem tökéletesen megfelelt. Érdekes, de az utóbbi másfél-két évben változott a helyzet. Ha belenéztem a tükörbe, azt láttam, hogy már nem vagyok olyan vékony. Igazából engem nem zavart, nem gondoltam magam kövérnek, viszont egyre több megjegyzés jött azzal kapcsolatban, hogy meghíztam. Többen kérdezték, hogy van-e valami egészségügyi problémám. Nem vettem magamra, nem éreztem bántónak, de egy idő után mégis azt gondoltam, hogy úgy látszik, mégis kövér vagyok és tennem kell valamit ellene. Szép lassan megérett bennem ez a belátás.”

„A tunyulás meghozta a gyümölcsét”

A két gyerekes anyuka szerint a passzívabb, csipegetős életmód vezetett a súlyfelesleghez.

„Fodrász a szakmám, de itthon vagyok, nem dolgozom – árulja el. – Ahogy jöttem-mentem a lakásban, gyakran bekaptam egy-egy falatot, nasiztam, nyáron sok jégkrémet, fagyit ettem. Mindig azt fogyasztottam, ami éppen jól esett, nem néztem, hogy minek, mi az összetevője. Ráadásul nem mozogtam semmit, így az állandó tunyulás meghozta a gyümölcsét. Tavaly nyáron kezdtem el azon gondolkodni, hogy jó lenne most már kezdeni valamit magammal. Már nem úgy álltak a ruhák, ahogy korábban, többnyire inkább bővebb pólókat hordtam. Nem csak a hasam lett nagyobb, hanem arányosan mindenem, a vállam, karjaim, combom is. A férjem azt mondta, hogy neki jó vagyok úgy is, de ha változtatni szeretnék, abban is támogat. Évekkel korábban már voltam Mártinál csoportos órákon, így azonnal ő ugrott be, hogy biztos tud segíteni nekem. Elkezdtem hozzá járni személyi edzésre, amit nagyon megszerettem. Ugyanakkor kaptam tőle iránymutatást az étkezéssel kapcsolatban is. Így kezdtem el az életmódváltást tavaly ősszel.”