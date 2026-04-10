Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 10., péntek Zsolt

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
tippek-trükkök

Magassarkú cipő, ami nemcsak elegáns, de kényelmes is? Igen, lehetséges!

tippek-trükkök fájdalom magassarkú cipő
Life.hu
2026.04.10.
Kiemeli a láb formáját, elegáns, divatos és kifejezetten nőies darab. Nem hiába vagy oda te is a magassarkú cipőért, annak ellenére, hogy néha kegyetlenül elbánik a lábaddal. Van egy jó hírünk: a magassarkú cipő viselése és a fájdalom nem kell együtt járjon, ha betartasz néhány egyszerű praktikát!

A magassarkú cipőt nyíltan vagy titokban, de minden nő szereti, hiszen ki ne akarná néha kimondottan nőies és elegáns arcát mutatni? Ám ennél a cipőtípusnál a szokásosnál is több figyelmet kell fordítani nemcsak a kiválasztásra, de a viselésre is. Hogyan legyen kényelmes a magassarkú cipő viselése? Mutatjuk a trükköket!

A magassarkú cipő viselése kihangsúlyozza a lábak nőiességét
Forrás: 123RF

Nem kell, hogy a magassarkú cipő viselése fájdalmas legyen!

  • Létezik kényelmes magassarkú? Néhány praktikával bármelyik azzá tehető!
  • Első és legfontosabb szempont a megfelelő kiválasztás
  • A magassarkú cipő anyaga és formája is okozhat sérülést
  • Trükkök, hogy egy elegáns magassarkú kényelmes is legyen

Íme 10 praktika, mely segít, hogy a magassarkú viselése kényelmesebb legyen!

1. Mire jó egy dezodor?

A sérülések sokszor abból adódnak, hogy a cipő kemény anyaga dörzsöli a lábat a saroknál, a lábujjaknál vagy a pántnál. Ha ezeken a területeken bekenjük a bőrt stiftes dezodorral, az csúszós réteget képez, így megelőzhető a vízhólyag.

2. Viszlát csúszkáló lábfej!

Amikor izzad a lábunk, előrecsúszhat a lábfej a cipő orrába, és az ujjaknál fájdalmat okozhat. Tegyünk a talp belsejébe egy kis csíkban kétoldalú ragasztót, így nem lesz többé csúszkálás.

3. Mit tehetünk az izzadás ellen?

Szórjunk kevés hintőport a lábfejünkre: ez felszívja a nedvességet, így nem csúszkál előre-hátra minden lépésnél, és a kellemetlen bőrkeményedéseknek is búcsút inthetünk.

4. Hogy nehezebben sérüljön a bőr

Kenjük be a lábfejünket testápolóval: a hidratált, rugalmasabb bőr ellenállóbb, így kevésbé sérül, és a cipő széle sem dörzsöli olyan könnyen.

5. Tehermentesítés

A drogériákban kapható zselés párnácskák megemelik a talp elülső részét, ezzel pedig lekerül a terhelés a lábközépcsontokról. Ezzel a módszerrel akár 12 centis saroknál sem érzünk fájdalmat.

6. Magassarkú cipő viselése - Hogy csinálják a modellek?

Ragasszuk össze ragtapasszal a nagylábujj melletti és a középső lábujjat, így tehermentesíthetjük az itt lévő ideget, amely a magassarkú viselésekor a fájdalmat okozza.

7. Tegyük a fagyasztóba

Töltsünk meg két erős zacskót vízzel, tegyük ezeket a cipő orrába, majd irány a mélyhűtő! Ahogy fagyás közben tágul a víz, kitágítja a szűk lábbelit.

8. Törjük be otthon

Vegyünk fel egy jó vastag gyapjúzoknit, húzzuk fel rá a szoros lábbelit, és hajszárítóval melegítsük át a kritikus pontokat. A hő hatására a bőr megnyúlik, ezáltal idomul a lábhoz.

9. Időzítsünk jól

Soha ne vegyünk reggel cipőt, mert nap végére a láb egy picit megdagad. Ha akkor is kényelmesnek érezzük a 8 centis sarkat, akkor egész este az lesz.

10. Magas vagy meredek?

Ha tehetjük, vásároljunk olyan darabot, aminek az orra alatt is van egy kis emelés. Ez csökkenti a lábfej dőlésszögét, így a sarokmagasság ellenére is olyan érzés lesz, mintha laposabb darabban járnánk.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
