Magassarkú cipő, ami nemcsak elegáns, de kényelmes is? Igen, lehetséges!

A magassarkú cipőt nyíltan vagy titokban, de minden nő szereti, hiszen ki ne akarná néha kimondottan nőies és elegáns arcát mutatni? Ám ennél a cipőtípusnál a szokásosnál is több figyelmet kell fordítani nemcsak a kiválasztásra, de a viselésre is. Hogyan legyen kényelmes a magassarkú cipő viselése? Mutatjuk a trükköket!
Nem kell, hogy a magassarkú cipő viselése fájdalmas legyen!
- Létezik kényelmes magassarkú? Néhány praktikával bármelyik azzá tehető!
- Első és legfontosabb szempont a megfelelő kiválasztás
- A magassarkú cipő anyaga és formája is okozhat sérülést
- Trükkök, hogy egy elegáns magassarkú kényelmes is legyen
Íme 10 praktika, mely segít, hogy a magassarkú viselése kényelmesebb legyen!
1. Mire jó egy dezodor?
A sérülések sokszor abból adódnak, hogy a cipő kemény anyaga dörzsöli a lábat a saroknál, a lábujjaknál vagy a pántnál. Ha ezeken a területeken bekenjük a bőrt stiftes dezodorral, az csúszós réteget képez, így megelőzhető a vízhólyag.
2. Viszlát csúszkáló lábfej!
Amikor izzad a lábunk, előrecsúszhat a lábfej a cipő orrába, és az ujjaknál fájdalmat okozhat. Tegyünk a talp belsejébe egy kis csíkban kétoldalú ragasztót, így nem lesz többé csúszkálás.
3. Mit tehetünk az izzadás ellen?
Szórjunk kevés hintőport a lábfejünkre: ez felszívja a nedvességet, így nem csúszkál előre-hátra minden lépésnél, és a kellemetlen bőrkeményedéseknek is búcsút inthetünk.
4. Hogy nehezebben sérüljön a bőr
Kenjük be a lábfejünket testápolóval: a hidratált, rugalmasabb bőr ellenállóbb, így kevésbé sérül, és a cipő széle sem dörzsöli olyan könnyen.
5. Tehermentesítés
A drogériákban kapható zselés párnácskák megemelik a talp elülső részét, ezzel pedig lekerül a terhelés a lábközépcsontokról. Ezzel a módszerrel akár 12 centis saroknál sem érzünk fájdalmat.
6. Magassarkú cipő viselése - Hogy csinálják a modellek?
Ragasszuk össze ragtapasszal a nagylábujj melletti és a középső lábujjat, így tehermentesíthetjük az itt lévő ideget, amely a magassarkú viselésekor a fájdalmat okozza.
7. Tegyük a fagyasztóba
Töltsünk meg két erős zacskót vízzel, tegyük ezeket a cipő orrába, majd irány a mélyhűtő! Ahogy fagyás közben tágul a víz, kitágítja a szűk lábbelit.
8. Törjük be otthon
Vegyünk fel egy jó vastag gyapjúzoknit, húzzuk fel rá a szoros lábbelit, és hajszárítóval melegítsük át a kritikus pontokat. A hő hatására a bőr megnyúlik, ezáltal idomul a lábhoz.
9. Időzítsünk jól
Soha ne vegyünk reggel cipőt, mert nap végére a láb egy picit megdagad. Ha akkor is kényelmesnek érezzük a 8 centis sarkat, akkor egész este az lesz.
10. Magas vagy meredek?
Ha tehetjük, vásároljunk olyan darabot, aminek az orra alatt is van egy kis emelés. Ez csökkenti a lábfej dőlésszögét, így a sarokmagasság ellenére is olyan érzés lesz, mintha laposabb darabban járnánk.
