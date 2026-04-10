Magassarkú cipő, ami nemcsak elegáns, de kényelmes is? Igen, lehetséges!

A magassarkú cipőt nyíltan vagy titokban, de minden nő szereti, hiszen ki ne akarná néha kimondottan nőies és elegáns arcát mutatni? Ám ennél a cipőtípusnál a szokásosnál is több figyelmet kell fordítani nemcsak a kiválasztásra, de a viselésre is. Hogyan legyen kényelmes a magassarkú cipő viselése? Mutatjuk a trükköket!

A magassarkú cipő viselése kiemeli a láb formáját, elegáns, divatos és kifejezetten nőies darab

Nem kell, hogy a magassarkú cipő viselése fájdalmas legyen! Létezik kényelmes magassarkú? Néhány praktikával bármelyik azzá tehető!

Első és legfontosabb szempont a megfelelő kiválasztás

A magassarkú cipő anyaga és formája is okozhat sérülést

Trükkök, hogy egy elegáns magassarkú kényelmes is legyen

Íme 10 praktika, mely segít, hogy a magassarkú viselése kényelmesebb legyen!

1. Mire jó egy dezodor?

A sérülések sokszor abból adódnak, hogy a cipő kemény anyaga dörzsöli a lábat a saroknál, a lábujjaknál vagy a pántnál. Ha ezeken a területeken bekenjük a bőrt stiftes dezodorral, az csúszós réteget képez, így megelőzhető a vízhólyag.

2. Viszlát csúszkáló lábfej!

Amikor izzad a lábunk, előrecsúszhat a lábfej a cipő orrába, és az ujjaknál fájdalmat okozhat. Tegyünk a talp belsejébe egy kis csíkban kétoldalú ragasztót, így nem lesz többé csúszkálás.

3. Mit tehetünk az izzadás ellen?

Szórjunk kevés hintőport a lábfejünkre: ez felszívja a nedvességet, így nem csúszkál előre-hátra minden lépésnél, és a kellemetlen bőrkeményedéseknek is búcsút inthetünk.

4. Hogy nehezebben sérüljön a bőr

Kenjük be a lábfejünket testápolóval: a hidratált, rugalmasabb bőr ellenállóbb, így kevésbé sérül, és a cipő széle sem dörzsöli olyan könnyen.

5. Tehermentesítés

A drogériákban kapható zselés párnácskák megemelik a talp elülső részét, ezzel pedig lekerül a terhelés a lábközépcsontokról. Ezzel a módszerrel akár 12 centis saroknál sem érzünk fájdalmat.

6. Magassarkú cipő viselése - Hogy csinálják a modellek?

Ragasszuk össze ragtapasszal a nagylábujj melletti és a középső lábujjat, így tehermentesíthetjük az itt lévő ideget, amely a magassarkú viselésekor a fájdalmat okozza.

7. Tegyük a fagyasztóba

Töltsünk meg két erős zacskót vízzel, tegyük ezeket a cipő orrába, majd irány a mélyhűtő! Ahogy fagyás közben tágul a víz, kitágítja a szűk lábbelit.