Tudod, milyen nyakkivágású felső passzol hozzád? Segítünk, hogy kiderítsd

Már a görögök is ismerték az egyik legnagyobb bölcsességet, vagyis azt, hogy ha segítségre vágysz, akkor mindenekelőtt saját magadat kell megismerned (ógörögül gnóthi szeauton, vagyis ismerd meg magad). Ez pedig a divatban sincs másképp. Ha igazán trendi akarsz lenni, akkor muszáj megtanulnod, hogy mi áll jól neked! Most megmutatjuk, milyen nyakkivágás illik hozzád!

Nyakkivágás, avagy a titok nyitja

Volt már olyan érzésed, hogy úgy áll rajtad valami, mint tehénen a gatya? Nem biztos, hogy a ruhadarab kontójára kell ezt írni! Az pedig egyértelműen biztos, hogy nem a te testeddel van a probléma!

Szimplán arról van szó, hogy, ahogy a párkapcsolatban sem vagy mindenkivel kompatibilis, úgy a ruhák terén sem biztos, hogy az a felső épp téged akart megszólítani. Lehet, hogy csak útjába kerültél az édes suttogásának, de valójában a mögötted álló nőnek intézte a szavait.

A titok nyitja, hogy hozzád, a bőrszínedhez és testformádhoz mi illik. Persze, igazán fontos az is, hogy milyen színeket választasz, hiszen nem minden árnyalat megy az ember bőrtónusához. De a ruhadarabok formájáról sem szabad elfeledkezni! Ugyanis egyáltalán nem mindegy például, hogy milyen nyakkivágású felsőt veszel fel!

Milyen nyakkivágás illik hozzád? – A legfontosabb nyakkivágástípusok

1. Szívecske formájú kivágás

Ennél a nyakkivágásnál egyáltalán nem számít, hogy a nagymellűek vagy a kismellűek táborát erősíted-e. Sőt, ha az utóbbiba tartozol, és egy szűk felsőt veszel fel egy push-up melltartóval, akkor igazán Bridgertonos, fűzős hatást érhetsz el.

2. Lejtett vállú kivágás

Ha teltebb idomokkal rendelkezel, akkor ez lehet a te non plus ultra kivágásod! Főleg, ha rövidebb a nyakad, kerekebb az arcformád és kevésbé széles a vállad. Akkor ez a lejtett vállas megoldás igazán ki tudja hangsúlyozni a gyönyörű bőröd és a telt kebleid. Ha viszont hosszú a nyakad és szélesebb a vállad, akkor inkább engedd el ezt a típust, ugyanis ezzel sajnos zsiráf hatást érnél el.

3. Csónaknyak

Megvan Meghan Markle esküvői ruhája? Na az ahhoz hasonló csónaknyakú kivágás a szélesebb vállúaknak és a kicsit teltebb alkatoknak áll a legjobban.