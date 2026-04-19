Tudod, milyen nyakkivágású felső passzol hozzád? Segítünk, hogy kiderítsd

divat nyakkivágás ruha
Nemcsak az a fontos, hogy a legújabb trendeket kövesd, hanem az is, hogy tudd, milyen darabok állnak neked a legjobban.

Már a görögök is ismerték az egyik legnagyobb bölcsességet, vagyis azt, hogy ha segítségre vágysz, akkor mindenekelőtt saját magadat kell megismerned (ógörögül gnóthi szeauton, vagyis ismerd meg magad). Ez pedig a divatban sincs másképp. Ha igazán trendi akarsz lenni, akkor muszáj megtanulnod, hogy mi áll jól neked! Most megmutatjuk, milyen nyakkivágás illik hozzád!

Neked melyik nyakkivágás a kedvenced?
Nyakkivágás, avagy a titok nyitja

Volt már olyan érzésed, hogy úgy áll rajtad valami, mint tehénen a gatya? Nem biztos, hogy a ruhadarab kontójára kell ezt írni! Az pedig egyértelműen biztos, hogy nem a te testeddel van a probléma! 

Szimplán arról van szó, hogy, ahogy a párkapcsolatban sem vagy mindenkivel kompatibilis, úgy a ruhák terén sem biztos, hogy az a felső épp téged akart megszólítani. Lehet, hogy csak útjába kerültél az édes suttogásának, de valójában a mögötted álló nőnek intézte a szavait.

A titok nyitja, hogy hozzád, a bőrszínedhez és testformádhoz mi illik. Persze, igazán fontos az is, hogy milyen színeket választasz, hiszen nem minden árnyalat megy az ember bőrtónusához. De a ruhadarabok formájáról sem szabad elfeledkezni! Ugyanis egyáltalán nem mindegy például, hogy milyen nyakkivágású felsőt veszel fel!

Milyen nyakkivágás illik hozzád? – A legfontosabb nyakkivágástípusok

1. Szívecske formájú kivágás

Ennél a nyakkivágásnál egyáltalán nem számít, hogy a nagymellűek vagy a kismellűek táborát erősíted-e. Sőt, ha az utóbbiba tartozol, és egy szűk felsőt veszel fel egy push-up melltartóval, akkor igazán Bridgertonos, fűzős hatást érhetsz el.

2. Lejtett vállú kivágás

Ha teltebb idomokkal rendelkezel, akkor ez lehet a te non plus ultra kivágásod! Főleg, ha rövidebb a nyakad, kerekebb az arcformád és kevésbé széles a vállad. Akkor ez a lejtett vállas megoldás igazán ki tudja hangsúlyozni a gyönyörű bőröd és a telt kebleid. Ha viszont hosszú a nyakad és szélesebb a vállad, akkor inkább engedd el ezt a típust, ugyanis ezzel sajnos zsiráf hatást érnél el.

3. Csónaknyak

Megvan Meghan Markle esküvői ruhája? Na az ahhoz hasonló csónaknyakú kivágás a szélesebb vállúaknak és a kicsit teltebb alkatoknak áll a legjobban.

4. Mély kivágás

Ha hosszú a nyakad, akkor egy mély kivágású felsővel érdemes próbálkoznod. A blézer az egyik legjobb megoldás, hiszen ha keretbe van helyezve a nyakad, akkor nem fog kiágaskodni, hanem szexin ki fog tündökölni. Természetesen játszhatsz ékszerekkel is, ilyen esetben például a choker az egyik legjobb megoldás.

5. Kerek nyak vagy garbó

A nyak tövénél való kivágással vagy a garbóval szinte senki nem tud mellélőni. Úgyhogy ez a típus egy igazi Jolly Joker – csak a megfelelő hajviseletet és ékszereket kell már hozzáillesztened.

A divat apró részletei

Ha eddig nem gondolkodtál még el azon, hogy hozzád milyen nyakkivágás illene, akkor most felvillanhatott a villanykörte a fejed fölött, és rájöhettél, hogy „áhá! akkor azért nem passzolt hozzám az a csónaknyakú felső”. Látod? Máris tudatosabban állsz a divathoz, hiszen már jobban ismered a tested!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu