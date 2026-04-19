Te is gömbhal randipartner vagy? Akkor ne csodálkozz, hogy annyi kapcsolatod zátonyra futott!

Rossz randiból Dunát lehetne rekeszteni. De ha megpróbálunk kicsit a mögé nézni, hogy vajon miért nem sikerült az a bizonyos randi, akkor meglepő válaszokra lelhetünk. Hiszen nemcsak olyan megoldás létezik, hogy „nem lettünk egymásnak teremtve”! Léteznek olyan, úgynevezett gömbhal randipartnerek, akik szándékosan távolodnak el az első valódi közeledés után.

Neked már volt gömbhal randipartnered?

Forrás: Shutterstock

Mit tegyél egy gömbhal randipartnerrel? Ha egy gömbhaltípusú randipartnerrel van dolgod, akkor a jó randi könnyedén átfordulhat rosszba.

A gömbhal-teória szerint egyből el akarsz menekülni a helyzetből, amint sebezhetőnek érzed magad.

Az önszabotázst előző traumák is kiválthatják, de az is sokat számít, hogy milyen a kötődési típusod.

A gömbhalviselkedést is le lehet győzni odafigyeléssel és asszertív kommunikációval.

Önszabotázs mesterfokon – A gömbhal-teória

Tök jól megy a randi, aztán egyszer csak mondasz valamit, és érzed, hogy a veled szemben ülő randipartnered elérhetetlen messzeségbe került tőled – legalábbis érzelmileg. És hiába gondolkodsz azon, hogy ezt vajon mi váltotta ki – hiszen meglehet, hogy te csak egy ártatlan kérdést akartál feltenni, neki viszont ez túl sok volt, túl korai volt, és azonnal menekülőre fogta. Vagy ha meg akarunk maradni a képiességnél, akkor úgy felfújódott, mint egy tüskés gömbhal, aki veszélyt érez. Ilyenkor pedig aligha lesz második randi.

Mi is az a gömbhal randipartner?

A gömbhal-teóriát Kati Morton okleveles házassági és családterapeuta kezdte el népszerűsíteni. Lényegében annyit jelent, hogy „ha valaki úl közel kerül hozzád, és sebezhetőnek érzed magad, akkor ahelyett, hogy kommunikálnál, előbújnak a tüskéid”. Ez pedig mindent magába foglal: visszahúzódó viselkedés, védekezési mechanizmus, ghostingolás, veszekedés kezdeményezése és hasonlók, csak hogy ne legyé sebezhető.

Ez a viselkedés összefüggésben állhat azzal, hogy milyen a kötődési típusod. Hiszen ha amúgy is elutasító-elkerülő vagy, akkor sokkal egyszerűbb engedni a védekezés csábításának. Ezt még az is tetézheti, ha valamilyen trauma vagy más múltbeli élmény miatt viselkedsz gömbhalként. Julie Newman terapeuta szerint a legtöbben egy előző párkapcsolat miatti szerelmi csalódás okán vagy a családi traumájuk miatt tanulják meg azt, hogy „a szorosabb kapcsolatok kiszámíthatatlanok”. Vagyis, ha komolyra fordul a dolog, akkor egyszerűbb elengedni a kötődést, vagyis szabotálni a saját boldogságunkat.