Te is gömbhal randipartner vagy? Akkor ne csodálkozz, hogy annyi kapcsolatod zátonyra futott!

Rossz randiból Dunát lehetne rekeszteni. De ha megpróbálunk kicsit a mögé nézni, hogy vajon miért nem sikerült az a bizonyos randi, akkor meglepő válaszokra lelhetünk. Hiszen nemcsak olyan megoldás létezik, hogy „nem lettünk egymásnak teremtve”! Léteznek olyan, úgynevezett gömbhal randipartnerek, akik szándékosan távolodnak el az első valódi közeledés után.
Mit tegyél egy gömbhal randipartnerrel?
- Ha egy gömbhaltípusú randipartnerrel van dolgod, akkor a jó randi könnyedén átfordulhat rosszba.
- A gömbhal-teória szerint egyből el akarsz menekülni a helyzetből, amint sebezhetőnek érzed magad.
- Az önszabotázst előző traumák is kiválthatják, de az is sokat számít, hogy milyen a kötődési típusod.
- A gömbhalviselkedést is le lehet győzni odafigyeléssel és asszertív kommunikációval.
Önszabotázs mesterfokon – A gömbhal-teória
Tök jól megy a randi, aztán egyszer csak mondasz valamit, és érzed, hogy a veled szemben ülő randipartnered elérhetetlen messzeségbe került tőled – legalábbis érzelmileg. És hiába gondolkodsz azon, hogy ezt vajon mi váltotta ki – hiszen meglehet, hogy te csak egy ártatlan kérdést akartál feltenni, neki viszont ez túl sok volt, túl korai volt, és azonnal menekülőre fogta. Vagy ha meg akarunk maradni a képiességnél, akkor úgy felfújódott, mint egy tüskés gömbhal, aki veszélyt érez. Ilyenkor pedig aligha lesz második randi.
Mi is az a gömbhal randipartner?
A gömbhal-teóriát Kati Morton okleveles házassági és családterapeuta kezdte el népszerűsíteni. Lényegében annyit jelent, hogy „ha valaki úl közel kerül hozzád, és sebezhetőnek érzed magad, akkor ahelyett, hogy kommunikálnál, előbújnak a tüskéid”. Ez pedig mindent magába foglal: visszahúzódó viselkedés, védekezési mechanizmus, ghostingolás, veszekedés kezdeményezése és hasonlók, csak hogy ne legyé sebezhető.
Ez a viselkedés összefüggésben állhat azzal, hogy milyen a kötődési típusod. Hiszen ha amúgy is elutasító-elkerülő vagy, akkor sokkal egyszerűbb engedni a védekezés csábításának. Ezt még az is tetézheti, ha valamilyen trauma vagy más múltbeli élmény miatt viselkedsz gömbhalként. Julie Newman terapeuta szerint a legtöbben egy előző párkapcsolat miatti szerelmi csalódás okán vagy a családi traumájuk miatt tanulják meg azt, hogy „a szorosabb kapcsolatok kiszámíthatatlanok”. Vagyis, ha komolyra fordul a dolog, akkor egyszerűbb elengedni a kötődést, vagyis szabotálni a saját boldogságunkat.
Mit kell tenni ilyen viselkedés esetén?
Akár a kiszemelteddel kapcsolatban vetted észre, hogy tüskés gombhal, akár te magad húzódsz vissza, valójában nem kell óvakodnod a gömbhalaktól. Hiszen ezt a problémát is meg lehet oldani – asszertív kommunikációval (vagy ha ez nem megy, akkor egy lelki kapcsolódást támogató növényállatkával, a gömbmohával – hiszen ha már gömb, akarjuk mondani, lúd, akkor legyen kövér).
1. A legfontosabb dolog: vedd észre a helyzetet
Egy ilyen helyzet kapcsán kardinális kérdés, hogy a két fél között csak szimplán konfliktus lesz, vagy legalább az egyikük észreveszi az önszabotázs mintáját. Ha te vagy a gömbhal, akkor Newman szerint érdemes végiggondolni, hogy mikor cselekedtél hasonló módon, hogy felfedezd magadban a triggereket és az ehhez vezető mintát.
2. Ne engedd, hogy felfújódjon
Ha beindult a védekezési mechanizmus, akkor se engedd, hogy felfújódj (vagy a kedvesed felfújódjon), mint egy tüskés hal. Erőltesd meg magad, még akkor is, ha ez a törekvés sok energiát vesz el. Akármilyen emberi kapcsolatban jelenik meg a gömbhalkép (hiszen barátok között is lehet ilyen konfliktus), Morton szerint akkor sem szabad engedni a visszahúzódást. A kommunikáció itt is kulcsfontosságú!
3. Menj elébe a dolgoknak!
Ha nem te vagy a gömbhal, de érzed, hogy már elkezdődött a visszahúzódás, akkor ne várd, hogy magától megoldódjon a helyzet, hanem kérdezz rá a gömbhalként viselkedő kedvesedre, barátodra vagy családtagodra, hogy mi triggerelte őt. Ha egyáltalán nem vagytok képesek zöld ágra vergődni, akkor lehet, hogy itt az ideje átgondolni a kapcsolatotok minőségét.
Ha még többet olvasnál a randipartnerek típusairól, akkor ezeket a cikkeket se hagyd ki!