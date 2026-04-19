A világ egyik legszebb nője: ennyire dögös volt Monica Bellucci a '90-es években − GALÉRIA

Csekély olyan nő van a világon, akire a „lenyűgöző” szó szinte kevésnek tűnik, de Monica Bellucci pontosan ilyen. Az olasz színésznő és modell a ’90-es években robbant be a divatvilágba, és hamarosan mindenki megtanulta a nevét – sőt, az arcát még nehezebb elfelejteni.

Az olasz szépség, Monica Bellucci, szépségével leigázta az egész filmipart.

Monica Bellucci a ’90-es években: amikor a világ megtanulta, mit jelent az igazi olasz szépség Monica Bellucci a ’90-es években vált a világ egyik legismertebb modelljévé és színésznőjévé.

Olasz szépsége, magabiztossága és természetes eleganciája legendává tette.

A korszak ikonikus fotói ma is inspirálják a divatot és a nőiességről alkotott képet.

Az 1990-es években Monica Bellucci neve lassan, de biztosan az egész világ számára ismerőssé vált. Az olasz modellből lett színésznő Rómában kezdte pályafutását, majd rövid időn belül a divatipar egyik legkeresettebb arca lett. E korszakban készült fotók, még ma is pontosan visszaadják azt a különleges kisugárzást, amely miatt sokan egyszerűen a világ egyik legszebb nőjeként emlegetik.

Bellucci szépsége azonban nem csak a klasszikus vonásaiban rejlett. Volt benne valami megfoghatatlan magabiztosság és természetesség, ami szinte minden képen átjön. Nem véletlen, hogy a Dolce & Gabbana egyik legismertebb múzsája lett, hiszen tökéletesen hozta azt az olaszos, szenvedélyes eleganciát, amit a márka képvisel.

Fekete csipke, selyemruhák, gyémántok – rajta ezek sosem hatottak túlzásnak, csak még inkább kiemelték a karakterét.

Akár a vörös szőnyegen, akár egy lazább pillanatban kapták lencsevégre, Bellucci mindig ugyanazt a magabiztos nőiességet sugározta és sugározza még a mai napig. Bár a gyönyörű külső nem adott meg mindent a számára, a szerelmi élete mindig is egy hullámvasútra hasonlított, hisz tavaly szétmentek Tim Burton rendezővel is, bizonyos „különbségekre” hivatkozva. Szóval, mint ahogy a 2000-es évek elején egy interjúban említette a színésznő: „A szépség nem minden, de egyszerűbb, ha van. De tudni kell, hogy azért így sem kap meg mindent az ember.”

