Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 19., vasárnap

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szépség

A világ egyik legszebb nője: ennyire dögös volt Monica Bellucci a '90-es években − GALÉRIA

gettyimages - Patrick AVENTURIER
szépség '90-es évek Monica Bellucci
Fekete csipke, gyémántok és egy tekintet, ami mindent elmond. Kevés nő képes úgy megállítani az időt, mint Monica Bellucci. A ’90-es években készült fotói ma is hipnotikusan hatnak.

Csekély olyan nő van a világon, akire a „lenyűgöző” szó szinte kevésnek tűnik, de Monica Bellucci pontosan ilyen. Az olasz színésznő és modell a ’90-es években robbant be a divatvilágba, és hamarosan mindenki megtanulta a nevét – sőt, az arcát még nehezebb elfelejteni.

Az olasz szépség, Monica Bellucci, szépségével leigázta az egész filmipart.
Forrás: gettyimages

Monica Bellucci a ’90-es években: amikor a világ megtanulta, mit jelent az igazi olasz szépség

  • Monica Bellucci a ’90-es években vált a világ egyik legismertebb modelljévé és színésznőjévé.
  • Olasz szépsége, magabiztossága és természetes eleganciája legendává tette.
  • A korszak ikonikus fotói ma is inspirálják a divatot és a nőiességről alkotott képet.

Az 1990-es években Monica Bellucci neve lassan, de biztosan az egész világ számára ismerőssé vált. Az olasz modellből lett színésznő Rómában kezdte pályafutását, majd rövid időn belül a divatipar egyik legkeresettebb arca lett. E korszakban készült fotók, még ma is pontosan visszaadják azt a különleges kisugárzást, amely miatt sokan egyszerűen a világ egyik legszebb nőjeként emlegetik.

Bellucci szépsége azonban nem csak a klasszikus vonásaiban rejlett. Volt benne valami megfoghatatlan magabiztosság és természetesség, ami szinte minden képen átjön. Nem véletlen, hogy a Dolce & Gabbana egyik legismertebb múzsája lett, hiszen tökéletesen hozta azt az olaszos, szenvedélyes eleganciát, amit a márka képvisel. 

Fekete csipke, selyemruhák, gyémántok – rajta ezek sosem hatottak túlzásnak, csak még inkább kiemelték a karakterét.

Akár a vörös szőnyegen, akár egy lazább pillanatban kapták lencsevégre, Bellucci mindig ugyanazt a magabiztos nőiességet sugározta és sugározza még a mai napig. Bár a gyönyörű külső nem adott meg mindent a számára, a szerelmi élete mindig is egy hullámvasútra hasonlított, hisz tavaly szétmentek Tim Burton rendezővel is, bizonyos „különbségekre” hivatkozva. Szóval, mint ahogy a 2000-es évek elején egy interjúban említette a színésznő: „A szépség nem minden, de egyszerűbb, ha van. De tudni kell, hogy azért így sem kap meg mindent az ember.”

Beszéljenek inkább a képek a szavak helyett a világ egyik leggyönyörűbb nőjéről, kattints a képre a galériáért!

Otthon, 1991-ben, ahol még egy biciklitúra is divatfotóvá válik.
Az olasz nyár Monica Belluccival kezdődött Rómában a 90-es évek elején.
Monica Bellucci Guy Laroche előtt 1993. január 24-én Párizsban, Franciaországban.
Monica Bellucci mutatta be Guy Laroche új kreációját 1993. január 22-én, az 1993-as tavaszi/nyári párizsi divatbemutatón.
Monica Belucci olasz színésznő portréfotója a cannes-i Carlton Hotelben.
El tudsz képzelni ennél emlékezetesebb Monica Bellucci Cannes-pillanatot?
Monica Charlotte Ramplinggal.
Monica és Vincent Cassel.
A Louis Vuitton Bagatelle Concours d'Elegance klasszikus autóversenyen 1998.
A Vöröskereszt monacói rendezvényén
A Cartier 100. évfordulóját ünneplő partin
A Párizsi Filmfesztiválon
1 / 12
gettyimages

Ezek is érdekelhetnek:

Otthoni divat, avagy élet a macinacin túl – Öltözz a négy fal között is csinosan

Egy igényes ruha pont elég ahhoz, hogy a home office munka is jobban menjen.

Ahol nincs domb, ott is lehet kilátás – Előnyös felsők kis mellekhez

A fényes textúrájú felsők kifejezetten a kebelbarátaid lesznek.

Valentino Garavani öltöztette a világ legszebb nőit: Diana hercegné és Julia Roberts is dolgozott vele

A Val-lányok közé tartozott Meryl Streep, Sophie Loren, Julia Roberts, Audrey Hepburn és még Diana hercegné is.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
