Ha el akarod érni a bombaformát nyárra, akkor ezt csináld: őrült trend, de hatásos

Aki rendszeres látogatója a közösségi médiának, bizonyára belefutott azokba a felettébb riasztó videókba, amikor egy nő edzőruhában mozgat egy golyót lélegzete segítségével, ami egy pumpához van kötve. A kétezres évek teleshopreklámjainak sötét középkorát idéző szerkezet ne tévesszen meg senkit: hasizmok edzésére való és „légzős súlyzó”, angolul breathing dumbbel a becses neve. De vajon a légzőgyakorlat lehet a lapos has titka? Ennek jártunk utána!

Egyelőre ugyan távol-keleti fitneszinfulenszerek terjesztik de várhatóan nemsokára hazánkat is eléri a fogyásra vágyók legújabb hóbortja, ami újfent megkopasztja bankszámlánkat. A "légző súlyzó" (breahing dumbbell) az ígéret szerint tónusos hasat és szűkebb körméretet ígér, a tüdő erősödésével egyetemben.

A különböző súlyokkal ellátott fitneszeszközben egy golyót kell mozgatni, amihez rekesz- és hasizmaink összehangolt munkája kell.

Eredményt csak akkor lehet elérni, ha elsajátítjuk a hasi légzés művészetét, ám még ennek tudatában is megkérdőjelezhető a laposhas-edzés lélegző verziója. Valóban, az eddig leírtak alapján joggal érezhetjük úgy, hogy ez legfeljebb arra jó, hogy szülinapokon egyszerre el tudjuk fújni az összes gyertyát. Ez talán igaz is lenne, ha a gyakorlat alapjául szolgáló hasi vákuum nem lenne aktív része a fitneszvilágnak az 1970-es évek óta.

A hasizomerősítő gyakorlatok bevett részei az edzésprogramoknak, melyek a mélyen húzódó hasizmokat, elsősorban a ferde és haránt hasizmokat erősítik, persze a rekeszizmokkal egyetemben. A gyakorlatok lényege a hasi vákuum, ami voltaképpen a jógalégzés továbbfejlesztett változata. Lényege az, hogy kilégzésnél behúzzuk a hasizmokat, ezzel mintegy vákuumot képezve a hasüregben.

Tudatosan a mélyizmokra kell koncentrálni, amik elkezdenek kalóriát égetni, melynek karcsúbb alak lesz az eredménye. Azért érdemes kipróbálni ezeket a légzőgyakorlatokat, mert azon kevés edzésformák közé tartoznak, amik a nehezen megmozdítható hasi izomcsoportokat célozzák meg. (Azonban nem árt vigyázni, mert felelőtlenül végezve trombózist okozhat.)