Nem hinnéd, de ma erre van szükséged: a személyi edzők kegyetlenül őszinte tanácsai

Az újévi fogadalmak között minden évben az egyik legnépszerűbb az alakformálás. Ha te is célul tűzted ki, hogy idén bizony komolyabban fogod venni az edzést, de már alábbhagyott a motivációd és még csak éppen tavaszodik, a legjobb helyen jársz. Elhoztunk ugyanis pár tanácsot, méghozzá személyi edzőktől, de nem sablonos motivációs idézeteket, hanem kíméletlenül őszinte és praktikus tippeket. Épp azokat, amelyekre most a legnagyobb szükséged lehet.

Az edzés hosszú távú gondolkodást igényel.

Forrás: 123.rf.com

A tudatos edzés fejben dől el, nem a teremben

Ki ne szeretne fittebb, energikusabb lenni? Az egészségesebb, edzéssel kiegészített életmód iránti vágy szinte mindenkinél felbukkan időről időre, különösen az év elején vagy egy stresszesebb időszak után. Ilyenkor jönnek a nagy elhatározások, az edzőtermi bérletek és a túlzó célok, amelyek gyakran ugyanolyan gyorsan el is tűnnek, mint ahogy érkeztek. Mi ennek az oka? Elsősorban a rossz hozzáállás. Hiszen mindegy, hogy a célod a kerekebb Kardashian popsi, a Sarah Connor fizikum vagy épp egy kis plusz kiló leadása, ha nem állsz hozzá megfelelően, nem fogsz sikerrel járni.

A Men’s Health magazinnak nyilatkozó szakértők szerint a valódi változás nem pánikból vagy szégyenérzetből születik, hanem abból, hogy képes vagy az edzésre hosszú távon tekinteni. Nem az a kérdés, hol tartasz most, hanem az, hogy milyen életet szeretnél magadnak fél vagy akár két év múlva. Ez a szemlélet veszélyes lehet, hiszen nem ígér azonnali sikereket, de csak ez segíthet hozzá a tartós változáshoz és a fenntartható lendülethez.

Ha szeretnéd az edzést az életmódod részévé tenni, érdemes megfogadnod a személyi edzők tanácsait.

Forrás: 123.rf.com

Személyi edzők tanácsai, hogy idén végre siker övezze az edzésedet

Kristen Feemster terapeuta és wellness coach szerint akkor tudsz kitartani, ha a céljaid előremutatóak, és nem a jelenlegi állapotodat akarod velük büntetni. A tested nem ellenség, amit meg kell regulázni, hanem társ, amelyre érdemes figyelni. Ez a hozzáállás hónapokig, sőt évekig tartható elköteleződést teremthet az edzés és az életmódváltás terén.

True Bey integratív táplálkozási tanácsadó ennél is direktebben fogalmaz: „Ha át akarod alakítani a testedet, ne az edzőteremben, hanem a konyhában kezdd!” Az edzések fontosak, de önmagukban nem elegendők. A test nem attól változik, hogy még keményebben hajtod, hanem attól, hogy megtanulod, mivel és hogyan tápláld. Az otthoni főzés nemcsak álomalakot, de tudatosságot és türelmet is épít.