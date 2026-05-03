Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 3., vasárnap Irma, Tímea

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
egészség

Azonnal eltünteti a mikroműanyagot a vizedből ez az ingyenes trükk: megszabadít a mérgező részecskéktől

egészség trükk víz mikroműanyag vízivás
Life
2026.05.03.
Számolj le az ivóvizedben lappangó nanoszemcsékkel! Mutatjuk, milyen ősrégi, ingyenes trükkel szabadulhatsz meg a vízben lévő mikroműanyagtól. Vess véget az alattomos mérgezésnek!

Már nemcsak a tengerekben úszik a szemét, hanem a vérünkben is. Sokkoló kutatási eredmények láttak napvilágot: a műanyag ott van az agyunkban, a petefészkünkben és a mindennapi ivóvizünkben is. De ne ess pánikba! Mutatjuk azt a pofon egyszerű módszert, amivel megvédheted az egészségedet a mikroműanyag ellen. 

mikroműanyag
Mutatjuk, hogyan szabadulhatsz meg az ivóvizedben lévő mikroműanyagtól.
Forrás: Shutterstock

Lépj fel te is a csendes gyilkos, a mikroműanyag ellen 

  • A nano- és mikroműanyag már minden ételünkben, italunkban jelen van, így lassan elkerülhetetlen lesz a fogyasztása.  
  • A legújabb kutatások szerint az ivóvizünkből percek alatt eltüntethető a veszély.  
  • Nézd meg, milyen ősrégi módszerben rejlik a titok! 

Talán bele sem gondolsz, de minden egyes korty vízzel és falat étellel apró műanyag-bombákak juttatsz a szervezetedbe. A napfény és a hő hatására szétmálló palackokból olyan parányi nanoműanyagok válnak ki, amik már szabad szemmel láthatatlanok. Ezek a részecskék annyira alattomosak, hogy áttörik a sejtfalat, és közvetlenül a véráramba kerülnek. De ez még csak a kezdet! Mágnesként vonzzák az olyan mérgeket, mint a nehézfémek, így durva vegyszereket szállítanak a szerveidbe. Az eddigi vizsgálatok alapján gyulladást, hormonzavarokat, oxidatív stresszt, valamint szöveti károsodást okozhatnak. A legijesztőbb tény pedig, hogy nem kell tengeri halat enned ahhoz, hogy érintett legyél. A csapvíz, a palackos ásványvíz, de még a só és a méz is tele van ezekkel az apró betolakodókkal. 

Itt a megoldás, amiért egy forintot sem kell fizetned! 

A Rizikometer szerint a titok nyitja nem más, mint a forralás. Egy friss kutatás bizonyította, hogy ha egyszerűen felforralod a csapvizet, majd egy gyors szűréssel (például egy egyszerű kávéfilteren keresztül) eltávolítod a kivált anyagokat, drasztikus változást érhetsz el: 

  • Lágy víz esetén: a műanyagrészecskék negyedétől szabadulhatsz meg. 
  • Kemény víz esetén (ami Magyarország nagy részén jellemző): a mikroműanyagok akár 90 százaléka is eltűnik a vizedből! 

A forralás során kicsapódó vízkő (kalcium-karbonát) magába zárja és foglyul ejti a lebegő műanyagdarabkákat. Bár naponta literszámra vizet forralni nem a legkényelmesebb hobbi, ez jelenleg a legolcsóbb és leghatékonyabb fegyver a kezünkben a láthatatlan környezeti ártalmak ellen. 

További egészséggel foglalkozó cikkeink is érdekelhetnek:

Alattomos, kínzó és bármikor lecsaphat − Így vess véget a falásrohamoknak!

Egy egyszerű, olcsó és hatékony alapanyag új szintre emelheti a fogyókúrádat! Ezzel a filléres finomsággal örökre búcsút mondhatsz a kínzó falásrohamoknak és a másnap reggeli bűntudatnak.

Meddig fogyasztható a tojás lejárat után? – Amit a hűtőben lapuló tojásokról tudni érdemes

A lejárt szavatosságú tojást nem feltétlenül kell kidobni, azt, hogy ehető-e, egyszerűen leellenőrizhetjük.

Soha többé nem iszod meg a kihűlt kávét, ha megtudod, mit okoz

A reggeli rohanásban sokszor megfeledkezünk a bögrében maradt italról. A kávé azonban nem marad korlátlan ideig biztonságosan fogyasztható.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu