Azonnal eltünteti a mikroműanyagot a vizedből ez az ingyenes trükk: megszabadít a mérgező részecskéktől

Már nemcsak a tengerekben úszik a szemét, hanem a vérünkben is. Sokkoló kutatási eredmények láttak napvilágot: a műanyag ott van az agyunkban, a petefészkünkben és a mindennapi ivóvizünkben is. De ne ess pánikba! Mutatjuk azt a pofon egyszerű módszert, amivel megvédheted az egészségedet a mikroműanyag ellen.

Lépj fel te is a csendes gyilkos, a mikroműanyag ellen A nano- és mikroműanyag már minden ételünkben, italunkban jelen van, így lassan elkerülhetetlen lesz a fogyasztása.

A legújabb kutatások szerint az ivóvizünkből percek alatt eltüntethető a veszély.

Talán bele sem gondolsz, de minden egyes korty vízzel és falat étellel apró műanyag-bombákak juttatsz a szervezetedbe. A napfény és a hő hatására szétmálló palackokból olyan parányi nanoműanyagok válnak ki, amik már szabad szemmel láthatatlanok. Ezek a részecskék annyira alattomosak, hogy áttörik a sejtfalat, és közvetlenül a véráramba kerülnek. De ez még csak a kezdet! Mágnesként vonzzák az olyan mérgeket, mint a nehézfémek, így durva vegyszereket szállítanak a szerveidbe. Az eddigi vizsgálatok alapján gyulladást, hormonzavarokat, oxidatív stresszt, valamint szöveti károsodást okozhatnak. A legijesztőbb tény pedig, hogy nem kell tengeri halat enned ahhoz, hogy érintett legyél. A csapvíz, a palackos ásványvíz, de még a só és a méz is tele van ezekkel az apró betolakodókkal.

A Rizikometer szerint a titok nyitja nem más, mint a forralás. Egy friss kutatás bizonyította, hogy ha egyszerűen felforralod a csapvizet, majd egy gyors szűréssel (például egy egyszerű kávéfilteren keresztül) eltávolítod a kivált anyagokat, drasztikus változást érhetsz el:

Lágy víz esetén: a műanyagrészecskék negyedétől szabadulhatsz meg.

Kemény víz esetén (ami Magyarország nagy részén jellemző): a mikroműanyagok akár 90 százaléka is eltűnik a vizedből!

A forralás során kicsapódó vízkő (kalcium-karbonát) magába zárja és foglyul ejti a lebegő műanyagdarabkákat. Bár naponta literszámra vizet forralni nem a legkényelmesebb hobbi, ez jelenleg a legolcsóbb és leghatékonyabb fegyver a kezünkben a láthatatlan környezeti ártalmak ellen.