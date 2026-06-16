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Bonnie Tyler felébredt a kómából: ilyen állapotban van most az énekesnő

szívmegállás kóma Bonnie Tyler
Horváth Angéla
2026.06.16.
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Bonnie Tyler felébredt a kómából, állapota azonban továbbra is súlyos. A 75 éves énekesnőt a portugáliai Faróban kezelik a kórház intenzív osztályán.

Bonnie Tyler stábja hétfőn adott ki közleményt az énekesnő állapotáról. Ebben azt írták, hogy bár az állapota javul, a felépülése lassan halad.

Bonnie Tyler felébredt a kómából
Bonnie Tyler felébredt a kómából
Forrás: POOL

Bonnie Tyler kórházban: bélrepedés miatt operálták meg

Bonnie Tyler múlt hónapban került kórházba Portugáliában, miután súlyos bélrepedés miatt sürgősségi műtétre volt szüksége. Korábbi közleményük szerint az énekesnőt a farói kórházba szállították, ahol megoperálták. Úgy tűnt, a beavatkozás jól sikerült, de később komplikációk léptek fel, ezért az orvosok mesterséges kómába helyezték. Menedzsere akkor azt közölte, hogy erre a felépülés érdekében volt szükség.

„Bonnie-t az orvosai kómába helyezték, hogy segítsék a felépülését. Tudjuk, hogy mindannyian a legjobbakat kívánjátok neki, ezért kérjük, hogy ebben a nehéz időszakban tartsátok tiszteletben a magánéletét” – állt a korábbi közleményben.

A portugál média arról számolt be, hogy Tylernek megállt a szíve, amikor az orvosok először megpróbálták felébreszteni a kómából, ám most végre sikerrel jártak.

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