A fogorvosok figyelmeztetnek: ez a rossz szokás csendben teszi tönkre fogaidat

A stressz nem csupán hangulatunkra, arcbőrünk szépségére, de bizony fogaink állapotára is negatív hatással van. Ugyan a fogzománc a természet egyik legkeményebb, legszívósabb anyaga, bizonyos behatások ellen védtelen. Az egyik gyakori szokás alattomosan, évek alatt teszi tönkre a fogakat, melyet első sorban a stressz vált ki. A fogorvosok figyelmeztetése szerint érdemes időben lépni, mielőtt visszafordíthatatlan károk keletkeznének.

Egy káros éjszakai szokás alattomosan roncsolja fogakat.

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Egy stressz által okozott éjszakai szokás komoly fogorvosi problémákat jelezhet.

A fogcsikorgatás mindennél jobban koptatja a fogakat.

Fogzománc réme, fogcsikorgatás a neved

„A jelek félreérthetetlenek, ha tudjuk mit keressünk” - kezdi beszámolóját dr. Bhakiva Parekh fogorvos, akinek tapasztalatai szerint egyre többször kezelnek repedt fogzománccal, kopott fogakkal, fájó állkapoccsal küzdő pácienseket. Ez nem valami rejtélyes ízületi betegség, hanem az éjszakai fogcsikorgatás eredménye. A fogcsikorgatás, más néven bruxizmus a fogak akaratlan összeszorítását, csiszolását jelenti, amit a stressz és szorongás vált ki.

Gyakran már jóval azelőtt le lehet olvasni valaki fogairól a stressz szintjét, hogy ő maga összekötné az összefüggéseket.

Az éjszakai fogcsikorgatás egyik leggyakoribb jele az, ha az ember reggel állkapocs-fájdalommal ébred, de általában csak akkor kérnek időpontot, amikor a sérült fogzománc érzékenységet, fájdalmat okoz. Csakhogy a sérült fogzománc helyreállítása bonyolult, mivel nem regenerálódik: általában tömés, korona, héj lehet a megoldás.

Azt hinnénk, hogy csak a mindennapi mókuskerékben megfáradt felnőttek vannak ennek a veszélynek kitéve, ám a fogorvos mindezt megcáfolta: „A gyermekek és a tinédzserek ugyanolyan fogékonyak, mint a felnőttek, gyakran jobban, de a szülők szinte soha nem értik az összefüggést.” Kritikus lehet a vizsgaidőszak, ahol átmenetileg minden korábbinál jobban megnő a stressz szintje.

Mit tehetünk éjszakai fogcsikorgatás ellen?

Ilyenkor a megelőzés az egyetlen igazán hatékony gyógymód, így ha érzékeltük a fogcsikorgatás jeleit, azonnal lépjünk.

Első körben érdemes felkeresni fogorvosunkat, aki jószerivel éjszakai fogszabályzást, fogcsikorgatás elleni sínt fog javasolni, mely megakadályozza, hogy a fogak összecsiszolódjanak. Súlyos esetekben botox injekciókat is javasolhatnak, ami átmenetileg ellazítja az izmokat.

Azonban úgy is védekezhetünk fogcsikorgatás ellen, ha elsajátítunk pár hatékony stresszkezelő technikát. Relaxálás, meditációs gyakorlatok mondhatni maguktól értetődők, de érdemes lefekvés előtt hanyagolni a telefonozást, mely jelentősen ront az alvásminőségen. Ugyanilyen hatékony módszer a rendszeres, aktív testmozgás.