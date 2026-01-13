Az év eleje sokak számára az újrakezdés időszaka, ilyenkor különösen sokan vágnak bele a rendszeres edzésbe. Akár kezdőkről, akár tapasztaltabb sportolókról van szó, az edzés előtti italporok szinte mindenhol előkerülnek. Ezekről gyakran hallani, hogy segítenek energikusabbnak maradni, javítják a fókuszt és könnyebbé teszik a terhelés elviselését – de valójában mit is tudnak ezek a készítmények?

Az edzés előtti italporok nem csodaszerek

Tények és tévhitek az edzés előtti italporokról

Az edzés előtti italporok jellemzően aminosavak, stimulánsok, vitaminok és ásványi anyagok kombinációi. Gyakori összetevőik közé tartozik az L-arginin és az L-citrullin, amelyek a vérkeringés javításán keresztül segítik az izmok oxigén- és tápanyagellátását. A két anyag együtt alkalmazva hatékonyabb lehet, mivel az arginin gyorsan hat, míg a citrullin hosszabb távon segít fenntartani a megfelelő szintet.

Szintén gyakori összetevő a β-alanin, amely a karnozin termelésén keresztül lassítja az izmok savasodását, így késleltetheti a kifáradást. Ennek hatása nem azonnali, rendszeres szedés mellett, hetek alatt alakul ki, főként magas intenzitású edzéseknél lehet hasznos.

A BCAA-k az izomműködés és a regeneráció szempontjából fontos esszenciális aminosavak. Bár hozzájárulhatnak az izomláz csökkentéséhez és a jobb közérzethez, önmagukban nem jelentenek garanciát az izomtömeg növelésére, ehhez megfelelő edzés, teljes értékű fehérjebevitel és elegendő energia is szükséges.

Az edzés előtti készítmények egyik legmeghatározóbb eleme a koffein, amely az idegrendszer stimulálásával csökkenti a fáradtságérzetet és fokozza az éberséget. Bár rövid távon javíthatja a teljesítményt, túlzott bevitele kellemetlen mellékhatásokkal járhat, és késői fogyasztása az alvást is megzavarhatja.