Az alma tárolásának titka: ha így teszed el, 6 hét után is ropogós lesz

Nem kell az alma tárolásához különleges tároló vagy drága konyhai eszköz. Egy kis papír, egy kartondoboz és a megfelelő hely is elég lehet ahhoz, hogy tovább megőrizzük a gyümölcs frissességét.

Az alma tárolásának titkai: nem mindegy, miben, hol és mivel.

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Az alma tárolásának titkai Fontos kellék a papír, akár újságpapír.

Az sem mindegy, hol tárolod.

Fontos a szétválogatás.

Nem mindegy, mivel tárolod együtt.

A papírba csomagolás a legegyszerűbb trükk

Egy tárolási kísérletben hétféle módszert hasonlítottak össze, és azt vizsgálták, melyik őrzi meg legtovább az alma frissességét és ízét. A legjobb eredményt az a megoldás hozta, amelynél minden almát külön újságpapírba csomagoltak, majd egy rétegben kartondobozba helyeztek.

A doboz egy hűvös, napfénytől védett kamrába került, távol más gyümölcsöktől és zöldségektől. Hat hét elteltével az almák héja sima maradt, a húsuk pedig kemény és lédús volt.

A módszer egyik előnye, hogy a papír elválasztja egymástól a gyümölcsöket. Így ha az egyik alma romlani kezd, kisebb eséllyel gyorsítja fel a többi romlását. A külön csomagolás ráadásul megkönnyíti a sérült darabok elkülönítését is.

Nincs kamrád? A hűtő is jó megoldás

Nem minden lakásban van megfelelő kamra, de ez nem jelenti azt, hogy le kell mondanunk a hosszabb tárolásról. A kísérletben a hűtőszekrény zöldségesfiókjába helyezett, papírzacskóban tárolt almák szintén kiválóan teljesítettek: hat hét után is kemények és ízletesek maradtak.

A zacskó tetejét hajtsuk vissza, az almákat pedig lehetőleg egy rétegben helyezzük el. Ha nincs papírzacskónk, a hűtőben lazán hagyott, szellőző műanyag zacskó is jó alternatíva.

A szobahőmérsékleten tárolt almák hamarabb veszítettek a minőségükből. Ezért ha nagyobb mennyiséget vásárolunk, és nem fogyasztjuk el néhány napon belül, érdemes inkább hűvös helyet keresni nekik.

Erre figyelj, ha sokáig frissen tartanád

A megfelelő tárolás már a vásárlásnál kezdődik. Olyan almát válasszunk, amelynek ép a héja, kemény a húsa, és nincs rajta ütődés vagy puha folt. A sérült darabokat fogyaszd el először, a többit pedig rendszeresen ellenőrizd.