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5 idegesítő viselkedésminta, ami átlagon felüli intelligenciát rejt

gyereknevelés viselkedés intelligencia
Klusovszki Kíra
2026.10.25.
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Ami a szülőket gyakran az őrületbe kergeti, az nem feltétlenül rossz tulajdonság. Mutatjuk, melyik az az 5 bosszantó viselkedésminta, ami mögött magas intelligencia állhat.

Kikészít, hogy a gyereked mindenbe belekérdez? Rendszeresen vitába száll veled, és még a legapróbb igazságtalanságot sem hagyja szó nélkül? Bár ezek a helyzetek nap mint nap próbára teszik a szülők türelmét, van egy jó hírünk. Ami elsőre makacsságnak vagy tiszteletlenségnek tűnik, bizonyos esetekben magas intelligencia is állhat mögötte. 

A gyerek intelligencia szintje viselkedésében is megmutatkozik.
A gyerek intelligencia szintje a gondolkodásmódjában, a kíváncsiságában és a világlátásában is megmutatkozik.
Forrás: 123rf.com
  • A kicsik kérdései, gondolkodásmódja és a világhoz való hozzáállása sokszor többet árul el róluk, mint elsőre hinnénk.
  • Könnyen lehet, hogy ami elsőre rosszaságnak tűnik, valójában a gyermek kiemelkedő képességeivel áll összefüggésbe. 
  • Mutatjuk azt az 5 idegesítő viselkedésmintát, amiből felismerhető, hogy átlagon felüli-e az intelligenciája. 

Magas intelligencia állhat a gyerek viselkedése mögött

Könnyű rásütni egy gyerekre, hogy dacos, makacs vagy egyszerűen csak rosszalkodik, annak ellenére, hogy a háttérben meglehet, hogy ennél többről van szó. 

A kiemelkedő képességű gyerekek ugyanis intenzívebben élik meg az érzelmeiket, önállóbban gondolkodnak, és szinte csillapíthatatlan vágyat éreznek arra, hogy megértsék a világ működését.

Emiatt gyakran megkérdőjelezik a felnőttek döntéseit, és nem elégednek meg az olyan válaszokkal, mint a „Mert én azt mondtam!”. Ami a szülők számára fárasztó vagy bosszantó lehet, az olykor a gyermek kíváncsiságából és önálló gondolkodásából is fakadhat. Fontos azonban, hogy ezek a tulajdonságok önmagukban nem bizonyítják a magas intelligenciát, hiszen a gyerek személyiségét, reakcióit és szokásait az életkora, a temperamentuma és a környezete is alakítja. 

Ez az 5 szokás árulkodó lehet 

Képesek kiborulni minden apróságon 

Vannak gyerekek, akiknél egy rosszul sikerült játék okozta csalódás vagy egy igazságtalannak tűnő helyzet is akkora port kavarhat, mintha csak a világuk dőlt volna össze.

Míg nekünk felnőttként gyakran érthetetlen, miért csinálnak jelentéktelen dolgokból hatalmas ügyet, valójában többről van szó, mint egyszerű hisztiről

A kiemelkedő képességű gyerekek ugyanis sokkal mélyebben és érzékenyebben élik meg a mindennapokat, mint a szüleik és társaik. Persze nem minden túlérzékeny gyerek zseni, de ha a csemetéd gyakran kiborul a semmisnek tűnő helyzeteken is, az könnyen utalhat arra, hogy kiemelkedően magas az intelligenciája. 

Mindig a saját fejük után mennek 

Szülőként borzasztóan nehéz kezelni az olyan gyerekeket, akik ha valamit a fejükbe vesznek, képtelenség lebeszélni őket róla. Ezek a gyerekek makacsul képesek ragaszkodni a saját ötleteikhez, de ha egy feladat vagy kötelezettség untatja őket, egyszerűen nem partnerek benne. Persze a szabályokat és a határokat nekik is meg kell tanulniuk, de a határozottságuk valójában nagyon erős jellemet rejt. 

Nem tűrik az igazságtalanságot 

Ha egy magas intelligenciával rendelkező gyerek azt látja, hogy a testvérével vagy a társával kivételeznek vagy a felnőttek nem tartják be a saját szabályaikat, könnyen elszakadhat náluk a cérna. Ők nem hagyják annyiban a dolgokat, és legyen szó bármilyen helyzetről, határozottan ki fognak állni az igazukért.

De azzal is ki lehet őket kergetni a világból, ha a szülő magyarázat nélkül, pusztán már elvből nemet mond az ötleteikre.

Minden szabályt képesek megkérdőjelezni 

Míg sok gyerek gondolkodás nélkül elfogadja a szülők válaszait, a magas intelligenciával rendelkezőknek nem elég annyi, hogy „Azért, mert én azt mondtam!”. Ők minden áron meg akarják tudni a dolgok mögött rejlő okokat, és ha nem látnak logikát bizonyos szabályokban vagy elvárásokban, azonnal vitába szállnak.

Ez a fajta makacsság valójában a hatalmas kíváncsiságukból fakad, mivel a kiemelkedő intelligenciájú gyerekek egyszerűen képtelenek birkaként követni a többieket. 

Megszállottan képesek rajongani 1-1 témáért 

Volt már olyan érzésed, hogy a gyereked többet tud egy-egy témáról, mint te magad? Ha az egyik héten még a dinoszauruszok csontjait tanulmányozza, a következőben viszont már az űr vagy a történelem érdekli, amiről képes órákig olvasni, kérdezni, és konkrétan szivacsként szívja magába az új információkat, akkor szinte biztos, hogy kiemelkedően magas intelligenciával rendelkezik. 

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