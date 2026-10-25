Ki éli túl a vészhelyzetet? 25 másodperced van, hogy megfejtsd a képrejtvényt!

A feladvány elsőre egyszerűnek tűnik, de érdemes a képrejtvény minden részletet megfigyelni, mielőtt döntesz. Ne siess, gondold végig, melyik helyzetből van valódi kiút!

Ki éli túl? fejtsd meg a képrejtvényt!

Forrás: JagranJosh

Mit látsz a képrejtvényen? Három férfi, három különböző veszély.

Csak a megfigyelőképességedre és a logikádra támaszkodhatsz.

Próbáld megoldani, mielőtt elolvasod a megfejtést!

Nézd meg a fenti képet, és alaposan gondold át, kinek van a legnagyobb esélye a túlélésre. Mindenki fenyeget valamilyen veszély: az egyikük megéghet, a másik megfulladhat, a harmadik kígyók áldozatává válhat.

Ki az, akinek a legtöbb esélye van a túlélésre? Gondold át logikusan, van rá 25 másodperced.

Sikerült megtalálnod a megoldást?

Ha letelt a 25 másodperc, és még mindig bizonytalan vagy, olvasd el a megfejtést, és tudd meg, hogy akire most gondolsz, valóban biztonságban van-e, vagy inkább ő van a legnagyobb veszélyben, ha nem tudja megtartani magát!

A feladat megfejtése

A három ember közül az egyiknek van esélye, de melyiknek, és miért? A kék pulcsis férfi, ha leesik, valószínűleg súlyos égési sérüléseket szerez, amelyeket kicsi az esély, hogy túlélne. A sárga pólós srác alatt tekergő kígyók valószínűleg halálos marásokat okoznának a férfinek, ha közéjük zuhanna.

A középső, narancssárga felsős embernek viszont lehet esélye, ha tud úszni, vagy ha nem túl mély a víz, amibe esik. Valójában csak neki van igazi esélye a túlélésre. Tehát a megfejtés, hogy középső ember éli túl a legnagyobb eséllyel a vészhelyzetet.

Ne feledd, a való életben a túlélés számos körülménytől függ, így a rejtvény inkább logikai játék, mint valódi életveszélyes helyzetek pontos elemzése. Neked sikerült 25 másodperc alatt megfejtened a képrejtvényt?

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