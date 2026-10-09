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mentális egészség

A sportoló gyerekek évtizedekkel később is érzik a testmozgás hatásait – életük nagyon fontos területén segíti őket

mentális egészség kutatás sportoló egészség gyerek
Simon Péter
2026.10.09.
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Egy több mint 30 éven át tartó ausztrál kutatás szerint a sportoló gyerekek felnőttként is előnyt élvezhetnek, a mentális egészség szempontjából. A kutatók azt vizsgálták, mi történt azokkal, akiknek már gyermekkorban jobb volt a fizikai állóképességük.

A kutatás több mint ezer ausztrál résztvevő adatait követte a gyermekkortól egészen a felnőttkorig. A résztvevő egykori sportoló gyerekek 1985-ben 7 és 15 év közöttiek voltak, később pedig 36–49 éves korukban ismét megvizsgálták őket. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy a gyermek- és serdülőkori fizikai állapot összefügg-e azzal, hogyan alakul a mentális egészségük évtizedekkel később.

sportoló gyerek
A sportoló gyerekek mentális egészségére évtizedekkel később is hat a testmozgás. 
Forrás: 123rf
  • A sportoló gyerekeknél évtizedekkel később is látszott egy fontos különbség.
  • Több mint 30 évig követték a résztvevőket.
  • Az állóképesség különösen fontosnak bizonyult.
  • A lányoknál még erősebb volt az összefüggés.
  • A gyerekkorban végzett mozgás felnőttkorban is számít.

A sportoló gyerekekből mentálisan egészséges felnőttek?

A vizsgálat során többféle fizikai képességet mértek. Tesztelték például a résztvevők állóképességét egy 1,6 kilométeres futással, valamint az izomerőt és az izomerőtől függő robbanékonyságot is. Több mint három évtizeddel később a résztvevők mentális egészségét egy diagnosztikai interjúval értékelték.

Az eredmények szerint azoknál, akiknek gyermek- és serdülőkorban jobb volt a szív- és érrendszeri állóképességük, kisebb volt a felnőttkori depresszió kockázata. A kapcsolat a nőknél erősebbnek bizonyult, mint a férfiaknál.

Ez nem azt jelenti, hogy a sport önmagában megakadályozza a depresszió kialakulását. A mentális egészséget számos tényező alakítja, a gyermekkori testmozgás azonban egy olyan tényező, amelyen lehet változtatni, és amely hosszú távon is fontos szerepet játszik az egészségben.

Nem kell élsportolónak lenni

A kutatás egyik fontos üzenete nem az, hogy minden gyerekből versenysportolót kell nevelni. A vizsgálat azt mutatja, hogy a gyermekkorban kialakuló jobb fizikai állapot és különösen az állóképesség összefügg a későbbi mentális egészséggel.

A rendszeres mozgás ráadásul nem csak a teljesítményről szól. A futás, az úszás, a kerékpározás, a labdajátékok vagy akár a rendszeres aktív játék is hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek mozogjanak, fejlődjön az állóképességük, és természetes része legyen az életüknek a fizikai aktivitás.

sportoló gyerekek
A sportoló gyerekek felnőttként is szívesebben mozognak.
Forrás: 123rf

Több mint 30 évvel később is számíthat

A kutatók hangsúlyozzák, hogy az eredmények összefüggést mutatnak, nem pedig bizonyítják, hogy a gyerekkori fittség önmagában meghatározza a felnőttkori mentális egészséget. A depresszió kialakulásában genetikai, környezeti, társadalmi és életmódbeli tényezők egyaránt szerepet játszanak.

A kutatás mégis fontos üzenetet ad: amit a gyerekek a mozgás terén már korán megszoknak, annak jóval később is jelentősége lehet. A sportoló gyerekek nemcsak egy egészségesebb, aktívabb gyerekkort kapnak, hanem olyan fizikai alapokat is megszereznek, amelyek a kutatás szerint évtizedekkel később is hatnak a mentális egészségükre.

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