A sportoló gyerekek évtizedekkel később is érzik a testmozgás hatásait – életük nagyon fontos területén segíti őket

A kutatás több mint ezer ausztrál résztvevő adatait követte a gyermekkortól egészen a felnőttkorig. A résztvevő egykori sportoló gyerekek 1985-ben 7 és 15 év közöttiek voltak, később pedig 36–49 éves korukban ismét megvizsgálták őket. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy a gyermek- és serdülőkori fizikai állapot összefügg-e azzal, hogyan alakul a mentális egészségük évtizedekkel később.

A sportoló gyerekek mentális egészségére évtizedekkel később is hat a testmozgás.

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A sportoló gyerekeknél évtizedekkel később is látszott egy fontos különbség.

Több mint 30 évig követték a résztvevőket.

Az állóképesség különösen fontosnak bizonyult.

A lányoknál még erősebb volt az összefüggés.

A gyerekkorban végzett mozgás felnőttkorban is számít.

A sportoló gyerekekből mentálisan egészséges felnőttek?

A vizsgálat során többféle fizikai képességet mértek. Tesztelték például a résztvevők állóképességét egy 1,6 kilométeres futással, valamint az izomerőt és az izomerőtől függő robbanékonyságot is. Több mint három évtizeddel később a résztvevők mentális egészségét egy diagnosztikai interjúval értékelték.

Az eredmények szerint azoknál, akiknek gyermek- és serdülőkorban jobb volt a szív- és érrendszeri állóképességük, kisebb volt a felnőttkori depresszió kockázata. A kapcsolat a nőknél erősebbnek bizonyult, mint a férfiaknál.

Ez nem azt jelenti, hogy a sport önmagában megakadályozza a depresszió kialakulását. A mentális egészséget számos tényező alakítja, a gyermekkori testmozgás azonban egy olyan tényező, amelyen lehet változtatni, és amely hosszú távon is fontos szerepet játszik az egészségben.

Nem kell élsportolónak lenni

A kutatás egyik fontos üzenete nem az, hogy minden gyerekből versenysportolót kell nevelni. A vizsgálat azt mutatja, hogy a gyermekkorban kialakuló jobb fizikai állapot és különösen az állóképesség összefügg a későbbi mentális egészséggel.

A rendszeres mozgás ráadásul nem csak a teljesítményről szól. A futás, az úszás, a kerékpározás, a labdajátékok vagy akár a rendszeres aktív játék is hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek mozogjanak, fejlődjön az állóképességük, és természetes része legyen az életüknek a fizikai aktivitás.