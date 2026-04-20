Szívszorító! Így emlékeztek meg az Eufóriában Eric Dane-ről: ez volt a színész utolsó szerepe

A Grace klinika elhunyt sztárja Cal Jacobs szerepében tért vissza a képernyőre. Az Eufória évadnyitó részében Cal az epizód közepe táján látogatja meg fiát, Nate-et, akit Jacob Elordi alakít. A rész végén pedig bejátszották a színész fotóját, mellette pedig ez állt: „Eric Dane emlékére, 1972–2026”.

Eric Dane az Eufória új évadának első három részében látható - Ez az utolsó szerepe

Forrás: NBCUniversal

Nate és az apja kapcsolatát állandó feszültség jellemezte az első két évadban, ehhez képest a jelenetben Cal szinte barátságosan viselkedik fiával: jókedvűen érkezik, énekelget, majd elmondja, hogy szex- és szerelemfüggők gyűléseire jár. A beszélgetés során szóba kerül Nate menyasszonya, Cassie is. Kiderül, hogy a lány az OnlyFansen próbál pénzt keresni, mert 50 ezer dollárt szeretne összegyűjteni az esküvői virágdekorációra. Cal ebből arra következtetett, hogy Nate talán anyagi gondokkal küzd. A fiú átvette apja építőipari vállalkozását, és a történet szerint nincs könnyű helyzetben.

Eric Dane súlyos beteg volt

Eric Dane 2025 áprilisában jelentette be, hogy ALS-sel diagnosztizálták. A sorozat alkotójának, Sam Levinsonnak azonnal elmondta, hogy beteg, ám ő biztosította a színészt arról, hogy bárhogyan is, de megoldják a munkát. Dane visszatért a forgatásra, és az előzetes alapján még az Eufória új évadának harmadik epizódjában is látható lesz.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: