Ettől a gyömbéres desszerttől lesz olyan karcsú a derekad, mint Kylie Jenneré – Recept

Kylie Jenner Golden Globe-os megjelenése szó szerint letarolta a vörös szőnyeget. A dereka olyan karcsú volt, hogy mindenki elámult rajta. Most kiderült, mi lehet a titka: egy kínai gyömbéres tejdesszert.
Kylie Jenner titkos karcsúsító trükkje: a gyömbéres tejdesszert
- Kylie Jenner elképesztően jól nézett ki a Golden Globe-on, karcsú derekával mindenkit lenyűgözött.
- A kínai gyömbéres tejdesszert, azaz 姜撞奶, lehet a titok a karcsú vonalakhoz.
- Egyszerűen elkészíthető otthon, és garantáltan feldobja a desszert-perceidet.
Ahogy Kylie Jenner belépett a Golden Globe-ra, minden fotós szíve megállt egy pillanatra. Az a derékvonal… pontosan olyan, mint amiről mindenki álmodik. Ha te is ilyet szeretnél, van egy titkos tippünk, ami nem Hollywoodból, hanem egész pontosan Kínából érkezett.
A neve pedig 姜撞奶, vagyis a Ginger Smashes Milk, ami magyarul gyömbéres tejdesszert.
Ez a desszert nemcsak finom, de állítólag karcsúsít is, amit Kylie sztárformáját látva el is hiszünk. A készítéséhez nem kell főzőtanfolyam vagy Michelin-csillag, elég pár perc, egy kis gyömbér és tej.
A gyömbér serkenti az emésztést, a tej pedig krémessé teszi az egészet. Egy csipet cukor opcionális, de higgy nekünk, anélkül is ellenállhatatlan.
A recept olyan egyszerű, hogy akár a kedvenc sorozatod közben is elkészítheted
Először reszeld és facsard ki a gyömbért, majd melegítsd fel a tejet 70-80°C-ra. Egy kanál gyömbérlé egy tálba, önts rá forró tejet, fedő, 8-10 perc, és már kész is. Voilá! Gyömbéres, selymes, kicsit pikáns desszert, ami garantáltan feldobja a napodat.
És ami a legjobb?
Kylie se egy nap alatt lett csodakarcsú. A desszert inkább egy apró, de élvezetes eszköz a mindennapokban, ami egy kis egészséges kényeztetéssel segíthet a derekadon, sőt a másnaposságtól és a megfázástól is megmenthet.
És valljuk be: ha Kylie is esküszik rá, egy próbát mindenképp megér!
Szóval hajrá, vedd elő a gyömbért, melegítsd a tejet, és hagyd, hogy a Kylie ihlette desszert csodát tegyen.
