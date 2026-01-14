Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 14., szerda Bódog

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Golden Globe 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kínai

Ettől a gyömbéres desszerttől lesz olyan karcsú a derekad, mint Kylie Jenneré – Recept

Penske Media/Getty Images - Christopher Polk/2026GG
kínai fogyás Kylie Jenner recept
Nem kell Hollywoodba költöznöd, hogy Kylie Jennerhez hasonló alakod lehessen. Egy kínai csoda, a gyömbéres tejdesszert lehet a te titkos fegyvered a karcsú derékért!

Kylie Jenner Golden Globe-os megjelenése szó szerint letarolta a vörös szőnyeget. A dereka olyan karcsú volt, hogy mindenki elámult rajta. Most kiderült, mi lehet a titka: egy kínai gyömbéres tejdesszert.

Kylie Jenner titka a gyömbéres tejdesszertben rejlik.
Kylie Jenner titka a gyömbéres tejdesszertben rejlik. 
Forrás: Instagram

Kylie Jenner titkos karcsúsító trükkje: a gyömbéres tejdesszert

  • Kylie Jenner elképesztően jól nézett ki a Golden Globe-on, karcsú derekával mindenkit lenyűgözött.
  • A kínai gyömbéres tejdesszert, azaz  姜撞奶, lehet a titok a karcsú vonalakhoz.
  • Egyszerűen elkészíthető otthon, és garantáltan feldobja a desszert-perceidet.

Ahogy Kylie Jenner belépett a Golden Globe-ra, minden fotós szíve megállt egy pillanatra. Az a derékvonal… pontosan olyan, mint amiről mindenki álmodik. Ha te is ilyet szeretnél, van egy titkos tippünk, ami nem Hollywoodból, hanem egész pontosan Kínából érkezett. 

A neve  pedig 姜撞奶, vagyis a Ginger Smashes Milk, ami magyarul gyömbéres tejdesszert.

Ez a desszert nemcsak finom, de állítólag karcsúsít is, amit Kylie sztárformáját látva el is hiszünk. A készítéséhez nem kell főzőtanfolyam vagy Michelin-csillag, elég pár perc, egy kis gyömbér és tej. 

A gyömbér serkenti az emésztést, a tej pedig krémessé teszi az egészet. Egy csipet cukor opcionális, de higgy nekünk, anélkül is ellenállhatatlan.

A recept olyan egyszerű, hogy akár a kedvenc sorozatod közben is elkészítheted

Először reszeld és facsard ki a gyömbért, majd melegítsd fel a tejet 70-80°C-ra. Egy kanál gyömbérlé egy tálba, önts rá forró tejet, fedő, 8-10 perc, és már kész is. Voilá! Gyömbéres, selymes, kicsit pikáns desszert, ami garantáltan feldobja a napodat.

És ami a legjobb? 

Kylie se egy nap alatt lett csodakarcsú. A desszert inkább egy apró, de élvezetes eszköz a mindennapokban, ami egy kis egészséges kényeztetéssel segíthet a derekadon, sőt a másnaposságtól és a megfázástól is megmenthet.  

És valljuk be: ha Kylie is esküszik rá, egy próbát mindenképp megér!

Szóval hajrá, vedd elő a gyömbért, melegítsd a tejet, és hagyd, hogy a Kylie ihlette desszert csodát tegyen. 

@good.food.gang FULL WRITTEN RECIPE HERE 👇🏼🥛🫚 The most comforting & simple healthy Chinese dessert coming your way 🫶🏼 🫚🥛 姜撞奶 aka “Ginger Smashes Milk” 🫚🥛 Ingredients: (per serve) 180ml fresh/pasteurised milk 15g ginger juice (1 tbsp) Optional: 1 tbsp sugar Steps: 1. Wash ginger, remove skin, grate well then sieve through to extract juice. (Alternatively, blend ginger then squeeze through cheese cloth) 2. Heat milk to 70-80C (add sugar in here if you’d like) 3. To a bowl, add 1 tbsp ginger juice then pour milk directly in. 4. Place a plate on top and leave it to set for 8-10mins. 5. Enjoy! #gingermilk #chinesedessert #healthydessert ♬ Not cute anymoreee - vivi

Ezek is érdekelhetnek: 

Sétáld le magadról a kilókat – Ennyi kalóriát égethetsz fél óra hóban gyaloglással

Sétáld le magadról a kilókat a hóban. Ennyi kalóriát égethetsz fél óra hógyaloglással.

Hiányzik a pizza? Ezzel az olasz kimchivel megidézheted az imádott ízeket és még fogyaszt is

Szereted a pizzát, de a kalóriáktól inkább elfutnál? Akkor az olívás kimchi az új kedvenced lesz!

Dolgozd le a bejglit a nők kedvenc mozgásformájával: ezzel gyorsan válhatsz bombázóvá

Ha az új év számodra egyet jelent az életmódváltással, és egy brutálisan hatékony mozgásformát keresel, akkor megnyugodhatsz, hiszen megtaláltad.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu