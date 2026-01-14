Ettől a gyömbéres desszerttől lesz olyan karcsú a derekad, mint Kylie Jenneré – Recept

Kylie Jenner Golden Globe-os megjelenése szó szerint letarolta a vörös szőnyeget. A dereka olyan karcsú volt, hogy mindenki elámult rajta. Most kiderült, mi lehet a titka: egy kínai gyömbéres tejdesszert.

Kylie Jenner titka a gyömbéres tejdesszertben rejlik.

Forrás: Instagram

Kylie Jenner titkos karcsúsító trükkje: a gyömbéres tejdesszert Kylie Jenner elképesztően jól nézett ki a Golden Globe-on, karcsú derekával mindenkit lenyűgözött.

A kínai gyömbéres tejdesszert, azaz 姜撞奶, lehet a titok a karcsú vonalakhoz.

Egyszerűen elkészíthető otthon, és garantáltan feldobja a desszert-perceidet.

Ahogy Kylie Jenner belépett a Golden Globe-ra, minden fotós szíve megállt egy pillanatra. Az a derékvonal… pontosan olyan, mint amiről mindenki álmodik. Ha te is ilyet szeretnél, van egy titkos tippünk, ami nem Hollywoodból, hanem egész pontosan Kínából érkezett.

A neve pedig 姜撞奶, vagyis a Ginger Smashes Milk, ami magyarul gyömbéres tejdesszert.

Ez a desszert nemcsak finom, de állítólag karcsúsít is, amit Kylie sztárformáját látva el is hiszünk. A készítéséhez nem kell főzőtanfolyam vagy Michelin-csillag, elég pár perc, egy kis gyömbér és tej.

A gyömbér serkenti az emésztést, a tej pedig krémessé teszi az egészet. Egy csipet cukor opcionális, de higgy nekünk, anélkül is ellenállhatatlan.

A recept olyan egyszerű, hogy akár a kedvenc sorozatod közben is elkészítheted

Először reszeld és facsard ki a gyömbért, majd melegítsd fel a tejet 70-80°C-ra. Egy kanál gyömbérlé egy tálba, önts rá forró tejet, fedő, 8-10 perc, és már kész is. Voilá! Gyömbéres, selymes, kicsit pikáns desszert, ami garantáltan feldobja a napodat.

És ami a legjobb?

Kylie se egy nap alatt lett csodakarcsú. A desszert inkább egy apró, de élvezetes eszköz a mindennapokban, ami egy kis egészséges kényeztetéssel segíthet a derekadon, sőt a másnaposságtól és a megfázástól is megmenthet.

És valljuk be: ha Kylie is esküszik rá, egy próbát mindenképp megér!

Szóval hajrá, vedd elő a gyömbért, melegítsd a tejet, és hagyd, hogy a Kylie ihlette desszert csodát tegyen.

#chinesedessert #healthydessert ♬ Not cute anymoreee - vivi @good.food.gang FULL WRITTEN RECIPE HERE 👇🏼🥛🫚 The most comforting & simple healthy Chinese dessert coming your way 🫶🏼 🫚🥛 姜撞奶 aka “Ginger Smashes Milk” 🫚🥛 Ingredients: (per serve) 180ml fresh/pasteurised milk 15g ginger juice (1 tbsp) Optional: 1 tbsp sugar Steps: 1. Wash ginger, remove skin, grate well then sieve through to extract juice. (Alternatively, blend ginger then squeeze through cheese cloth) 2. Heat milk to 70-80C (add sugar in here if you’d like) 3. To a bowl, add 1 tbsp ginger juice then pour milk directly in. 4. Place a plate on top and leave it to set for 8-10mins. 5. Enjoy! #gingermilk

